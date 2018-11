Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"e6cefa35-73db-46d6-8774-7d4b1934e4e9","c_author":"MTI","category":"elet","description":"A dohányzás 1,6 évvel rövidítheti meg a várható élettartamot, a szmog ennél is többel. ","shortLead":"A dohányzás 1,6 évvel rövidítheti meg a várható élettartamot, a szmog ennél is többel. ","id":"20181120_Kozel_ket_evet_is_elvehet_eletunkbol_a_szmog","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=e6cefa35-73db-46d6-8774-7d4b1934e4e9&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5f97d197-d07c-47c2-aed5-2c23ee9ef85d","keywords":null,"link":"/elet/20181120_Kozel_ket_evet_is_elvehet_eletunkbol_a_szmog","timestamp":"2018. november. 20. 15:05","title":"Közel két évet is elvehet életünkből a szmog","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"73db3500-aca1-4cdb-8fb7-ef6fb83d8f68","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"tudomany","description":"November 26-án, közép-európai idő szerint 21 óra körül landol a Marson az InSight űrszonda. Az érdeklődők a NASA-nak köszöhetően élő adásban követhetik majd figyelemmel a műveletet.","shortLead":"November 26-án, közép-európai idő szerint 21 óra körül landol a Marson az InSight űrszonda. Az érdeklődők a NASA-nak...","id":"20181121_nasa_insight_urszonda_landolas_elo_kozvetites","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=73db3500-aca1-4cdb-8fb7-ef6fb83d8f68&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"275003b0-7d55-4a6c-b83d-f9fa97f90c0b","keywords":null,"link":"/tudomany/20181121_nasa_insight_urszonda_landolas_elo_kozvetites","timestamp":"2018. november. 21. 15:03","title":"Élőben adja a NASA a pillanatokat, amikor hétfőn űrszonda lép a Marsra","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"bc2b5a32-0d7d-4a73-b701-9864a5553edc","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A Magyar Idők előállt a részletekkel, ám a Nemzetbiztonsági bizottság ülésén a képviselők ezt máshogy hallották. Később Nikola Gruevszki a Facebook oldalán megerősítette a hírt.","shortLead":"A Magyar Idők előállt a részletekkel, ám a Nemzetbiztonsági bizottság ülésén a képviselők ezt máshogy hallották. Később...","id":"20181120_Gruevszki_megkapta_a_menekultstatuszt","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=bc2b5a32-0d7d-4a73-b701-9864a5553edc&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a6494c8c-8d51-47fd-8994-45604d62e54d","keywords":null,"link":"/itthon/20181120_Gruevszki_megkapta_a_menekultstatuszt","timestamp":"2018. november. 20. 14:08","title":"Gruevszki megkapta a menekültstátuszt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6975abe0-92f2-4f6a-851b-79ea808703eb","c_author":"Invitech","category":"brandchannel","description":"A technológiai újítások mára már életünk minden szegmensét érintik. Nincs ez másképp a mezőgazdaságban sem, különös tekintettel az olyan érzékeny terepekre, mint a tejhozamú szarvasmarha-tenyésztés. Egy Győr melletti ultramodern tejgazdaságban jártunk, hogy megmutassuk, miként lesznek elégedettebbek a tehenek egy vezeték nélküli hálózatnak és az arra épülő infokommunikációs megoldásnak köszönhetően.","shortLead":"A technológiai újítások mára már életünk minden szegmensét érintik. Nincs ez másképp a mezőgazdaságban sem, különös...","id":"invitech_20181119_Szenzorokkal_meg_a_tehenek_is_boldogabbak","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=6975abe0-92f2-4f6a-851b-79ea808703eb&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"db838c92-58ae-4ea2-94b2-d3db0f98a15f","keywords":null,"link":"/brandchannel/invitech_20181119_Szenzorokkal_meg_a_tehenek_is_boldogabbak","timestamp":"2018. november. 21. 07:30","title":"Szenzorokkal még a tehenek is boldogabbak (videó)","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":true,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":true,"c_partnername":"Invitech","c_partnerlogo":"7553f5fc-dae7-4f2b-99ee-c6a8d20171e9","c_partnertag":"invitech"},{"available":true,"c_guid":"c835a46a-262c-411c-b69a-92539461e94a","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"Nem a végzettség, hanem a személyiség a fontos – szakmai önéletrajz nélkül toboroz munkaerőt a hamarosan megnyíló párizsi belvárosi IKEA-áruház.","shortLead":"Nem a végzettség, hanem a személyiség a fontos – szakmai önéletrajz nélkül toboroz munkaerőt a hamarosan megnyíló...","id":"20181120_500_jelentkezo_100_allasra_a_Parizsban_nyilo_uj_IKEA_aruhazban","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=c835a46a-262c-411c-b69a-92539461e94a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f2f7f6c0-f39d-4d25-9fd9-210959330185","keywords":null,"link":"/kkv/20181120_500_jelentkezo_100_allasra_a_Parizsban_nyilo_uj_IKEA_aruhazban","timestamp":"2018. november. 20. 10:13","title":"500 jelentkező 100 állásra a Párizsban nyíló új IKEA-áruházban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3f6f20bb-17c9-40dd-b046-b1ec1fdc5c93","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A bűncselekménnyel megalapozottan gyanúsítható férfit elfogták a helyszín közelében.","shortLead":"A bűncselekménnyel megalapozottan gyanúsítható férfit elfogták a helyszín közelében.","id":"20181121_megoltek_lelottek_egy_not_obudan","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=3f6f20bb-17c9-40dd-b046-b1ec1fdc5c93&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c4514bfb-46b3-4170-83b2-9725234efc0a","keywords":null,"link":"/itthon/20181121_megoltek_lelottek_egy_not_obudan","timestamp":"2018. november. 21. 08:51","title":"Lelőttek egy nőt Békásmegyeren","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b35140c9-8d1d-4604-89c3-0ae220e987a2","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Letöltendő börtönbüntetésre ítélték elsőfokon a csődbe ment Szeviép építőipari vállalat volt vezetőit. Ez az az ügy, amelyet mindkét oldal máshogy ítél meg: a Fidesz ezt Botka Lászlóhoz köti, az MSZP viszont a fideszes szálakra mutogat.","shortLead":"Letöltendő börtönbüntetésre ítélték elsőfokon a csődbe ment Szeviép építőipari vállalat volt vezetőit. Ez az az ügy...","id":"20181120_Botka_Semmi_kozom_a_Szeviephez","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=b35140c9-8d1d-4604-89c3-0ae220e987a2&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"794e21e2-f1db-4ad1-bd2e-a3b88d3b90f1","keywords":null,"link":"/itthon/20181120_Botka_Semmi_kozom_a_Szeviephez","timestamp":"2018. november. 20. 13:14","title":"Szeviép-ügy: Botkának ez kínos lesz","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"44662712-d3b1-49b2-a92a-3df5e8eff476","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A független képviselő azt szeretné elérni, hogy a közmédia legalább egyszer hajlandó legyen beszélni az Európai Ügyészségről.","shortLead":"A független képviselő azt szeretné elérni, hogy a közmédia legalább egyszer hajlandó legyen beszélni az Európai...","id":"20181120_Az_MTVA_szekhaza_ele_szervez_tuntetest_Hadhazy_Akos","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=44662712-d3b1-49b2-a92a-3df5e8eff476&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7c8c2b95-7c53-4232-ac27-b4784d71ffd4","keywords":null,"link":"/itthon/20181120_Az_MTVA_szekhaza_ele_szervez_tuntetest_Hadhazy_Akos","timestamp":"2018. november. 20. 10:08","title":"Az MTVA székháza elé szervez tüntetést Hadházy Ákos","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]