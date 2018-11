Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"448cfb56-9f6b-4213-96a2-a73a34956d18","c_author":"","category":"itthon","description":"Ambrus Attilát még júniusban állították meg és szondáztatták.","shortLead":"Ambrus Attilát még júniusban állították meg és szondáztatták.","id":"20181121_Ittas_vezetes_vadat_emeltek_a_Viszkis_ellen","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=448cfb56-9f6b-4213-96a2-a73a34956d18&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5535d957-824b-4c00-b7dc-d5529a1da83b","keywords":null,"link":"/itthon/20181121_Ittas_vezetes_vadat_emeltek_a_Viszkis_ellen","timestamp":"2018. november. 21. 10:18","title":"Ittas vezetés: vádat emeltek a Viszkis ellen","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7a13efc1-1f95-4f6c-aaae-1e219f66d5c9","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A 4-es főúton történt szerda hajnali balesetben egy ember, a személyautó utasa életét vesztette. ","shortLead":"A 4-es főúton történt szerda hajnali balesetben egy ember, a személyautó utasa életét vesztette. ","id":"20181121_Kigyulladt_teherautoba_rohant_egy_autos_Karcagnal_meghalt_az_utas","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=7a13efc1-1f95-4f6c-aaae-1e219f66d5c9&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0eafdd72-df32-4b2e-96c2-67d92b0fb1ef","keywords":null,"link":"/itthon/20181121_Kigyulladt_teherautoba_rohant_egy_autos_Karcagnal_meghalt_az_utas","timestamp":"2018. november. 21. 05:30","title":"Kigyulladt teherautóba rohant egy autós Karcagnál, meghalt az utas","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a0e36111-1cd0-4038-a72f-9d0f0c304212","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A Kozma utcai börtön több ablaka is az utca felé néz, a hozzátartozók itt könnyen kapcsolatba tudnak lépni a rabokkal, és ezt rendszeresen meg is teszik.","shortLead":"A Kozma utcai börtön több ablaka is az utca felé néz, a hozzátartozók itt könnyen kapcsolatba tudnak lépni a rabokkal...","id":"20181119_Zavarta_a_rabok_es_hozzatartozoik_kozotti_allando_kiabalas_agyonvertek_az_idos_budapesti_ferfit","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=a0e36111-1cd0-4038-a72f-9d0f0c304212&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ff527272-f2f9-435f-8ca2-d6bd6b2a0013","keywords":null,"link":"/itthon/20181119_Zavarta_a_rabok_es_hozzatartozoik_kozotti_allando_kiabalas_agyonvertek_az_idos_budapesti_ferfit","timestamp":"2018. november. 19. 20:16","title":"Zavarta a rabok és hozzátartozóik közötti állandó kiabálás, agyonverték az idős budapesti férfit","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1ac2cf55-519c-4da7-b7a0-83d3e5dd0fa1","c_author":"hvg.hu/MTI","category":"vilag","description":"A Fehér Ház új viselkedési szabályokat vezetett be, ha valaki többet szeretne kérdezni az elnöktől, ahhoz külön engedély kell.","shortLead":"A Fehér Ház új viselkedési szabályokat vezetett be, ha valaki többet szeretne kérdezni az elnöktől, ahhoz külön...","id":"20181120_Donald_Trump_Jim_Acosta_CNN_Fehr_Haz_sajtotajekoztato_kerdes","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=1ac2cf55-519c-4da7-b7a0-83d3e5dd0fa1&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ebca220c-248a-46a7-a2de-b2fdb81e6c68","keywords":null,"link":"/vilag/20181120_Donald_Trump_Jim_Acosta_CNN_Fehr_Haz_sajtotajekoztato_kerdes","timestamp":"2018. november. 20. 05:24","title":"Mostantól csak egy kérdést tehetnek fel az újságírók Trump sajtótájékoztatóin","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"87d4f91b-9956-43ac-b2b1-ecc78b42ec6e","c_author":"HVG","category":"itthon","description":"A menekültstátusz gyors megadása elterelte a figyelmet arról, milyen károkat okozott a magyar diplomácia és a titkosszolgálatok tekintetében Gruevszki tetten ért szöktetése. Ennek járt utána ezen a héten a HVG.","shortLead":"A menekültstátusz gyors megadása elterelte a figyelmet arról, milyen károkat okozott a magyar diplomácia és...","id":"20181121_A_NATObol_inteztek_igy_Orbannak_kinos_hogy_lebukott_Gruevszki_szoktetesevel","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=87d4f91b-9956-43ac-b2b1-ecc78b42ec6e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"34cd3ac1-430c-4ff1-8531-5f3352a0dfc8","keywords":null,"link":"/itthon/20181121_A_NATObol_inteztek_igy_Orbannak_kinos_hogy_lebukott_Gruevszki_szoktetesevel","timestamp":"2018. november. 21. 14:18","title":"A NATO-ból intézték így? Orbánnak kínos, hogy lebukott Gruevszki szöktetésével","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e6cefa35-73db-46d6-8774-7d4b1934e4e9","c_author":"MTI","category":"elet","description":"A dohányzás 1,6 évvel rövidítheti meg a várható élettartamot, a szmog ennél is többel. ","shortLead":"A dohányzás 1,6 évvel rövidítheti meg a várható élettartamot, a szmog ennél is többel. ","id":"20181120_Kozel_ket_evet_is_elvehet_eletunkbol_a_szmog","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=e6cefa35-73db-46d6-8774-7d4b1934e4e9&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5f97d197-d07c-47c2-aed5-2c23ee9ef85d","keywords":null,"link":"/elet/20181120_Kozel_ket_evet_is_elvehet_eletunkbol_a_szmog","timestamp":"2018. november. 20. 15:05","title":"Közel két évet is elvehet életünkből a szmog","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c47633d5-038d-4184-9f45-698fe9cbbed4","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"","shortLead":"","id":"20181121_Igy_meg_biztos_nem_hallotta_a_Bee_Gees_diszkoslageret__Bono_es_Pharell_duoja","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=c47633d5-038d-4184-9f45-698fe9cbbed4&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"30d5ffc9-3fee-43ef-9939-3e140bc6541d","keywords":null,"link":"/kultura/20181121_Igy_meg_biztos_nem_hallotta_a_Bee_Gees_diszkoslageret__Bono_es_Pharell_duoja","timestamp":"2018. november. 21. 11:30","title":"Így még biztos nem hallotta a Bee Gees diszkóslágerét – Bono és Pharell duója","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8e39a988-7ac1-4906-afc2-33cd7182d800","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"Az orosz titkosszolgálat közzétette a videót, amin tetten érték a Roszatom egyik emberét, ahogy épp átad egy zacskónyi kenőpénzt.","shortLead":"Az orosz titkosszolgálat közzétette a videót, amin tetten érték a Roszatom egyik emberét, ahogy épp átad egy zacskónyi...","id":"20181120_Igy_kapcsolnak_le_egy_korrupt_roszatomost_tizmillio_forint_kenopenz_atadasa_kozben__video","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=8e39a988-7ac1-4906-afc2-33cd7182d800&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a61f01ab-ab6e-423d-81a4-1361f0dc8384","keywords":null,"link":"/kkv/20181120_Igy_kapcsolnak_le_egy_korrupt_roszatomost_tizmillio_forint_kenopenz_atadasa_kozben__video","timestamp":"2018. november. 20. 12:48","title":"Így kapcsolnak le egy korrupt roszatomost tízmillió forintnyi kenőpénz átadása közben – videó","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]