[{"available":true,"c_guid":"8d08a2ed-082d-4997-8603-778dd7a4c77d","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Újabb autógyárért szállhat ringbe Szlovákia, és a hírek szerint épp a BMW-gyárért zajló versenyben alulmaradt Kassa mérkőzhet az üzemért.","shortLead":"Újabb autógyárért szállhat ringbe Szlovákia, és a hírek szerint épp a BMW-gyárért zajló versenyben alulmaradt Kassa...","id":"20181121_skoda_gyar_szlovakia_magyarorszag","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=8d08a2ed-082d-4997-8603-778dd7a4c77d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5c0c9450-4907-4a05-9495-7bb2bd8d026f","keywords":null,"link":"/cegauto/20181121_skoda_gyar_szlovakia_magyarorszag","timestamp":"2018. november. 21. 10:27","title":"Újabb autógyárat csípne meg Szlovákia, ezúttal egy Skoda-gyár a tét","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b6d0e133-1dfc-4a09-933e-f6e8fef3b467","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Több mint 560 ezer mobilt felrtőzhetett meg az a rosszindulatú program, amit 13 alkalmazásban rejtettek el. Az androidos játékok mindegyike ugyanattól a fejlesztőtől származott.","shortLead":"Több mint 560 ezer mobilt felrtőzhetett meg az a rosszindulatú program, amit 13 alkalmazásban rejtettek el...","id":"20181121_androidos_jatek_virus_malware_google_play_store_luiz_o_pinto_eset","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=b6d0e133-1dfc-4a09-933e-f6e8fef3b467&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1efbdd43-bac6-4b22-804c-3d16568aca35","keywords":null,"link":"/tudomany/20181121_androidos_jatek_virus_malware_google_play_store_luiz_o_pinto_eset","timestamp":"2018. november. 21. 15:33","title":"Ön telepítette valamelyiket? 13 androidos játékról derült ki, hogy vírus","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d16689de-ce36-41e6-95e8-138d05d8d796","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"A line sitting, azaz az összecsukható székeken egész éjszaka üldögélő, akciókra váró vásárlók látványa eddig sem volt ismeretlen Amerikában, most azonban már cégek specializálódnak a bérsorbanállásra.","shortLead":"A line sitting, azaz az összecsukható székeken egész éjszaka üldögélő, akciókra váró vásárlók látványa eddig sem volt...","id":"20181121_Hodit_az_uj_uzlet_100_ezret_is_megkeres_egy_ejszaka_a_bersorbanallo","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=d16689de-ce36-41e6-95e8-138d05d8d796&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"38634fdb-d31b-49f9-9560-7588d0ee0bdd","keywords":null,"link":"/kkv/20181121_Hodit_az_uj_uzlet_100_ezret_is_megkeres_egy_ejszaka_a_bersorbanallo","timestamp":"2018. november. 21. 15:10","title":"Egy éjszaka alatt százezer forintnyi bevétel egy pofonegyszerű ötlettel","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7e6e2f17-8923-405b-ad97-f43d0744d7f7","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A Google Analytics alapján 17 olyan oldalhoz lehet köze a Defines Public Affairs nevű PR-cégnek, ami ontotta magából a lejárató és álhíreket az Apple-ről, Hillary Clintonról vagy épp Katarról.","shortLead":"A Google Analytics alapján 17 olyan oldalhoz lehet köze a Defines Public Affairs nevű PR-cégnek, ami ontotta magából...","id":"20181121_facebook_defines_public_affairs_alhirek_negativ_pr_sotet_pr","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=7e6e2f17-8923-405b-ad97-f43d0744d7f7&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"705d9a2c-fbb6-4853-b587-f2b52a05d3ee","keywords":null,"link":"/tudomany/20181121_facebook_defines_public_affairs_alhirek_negativ_pr_sotet_pr","timestamp":"2018. november. 21. 09:33","title":"Onthatta magából az álhíreket a sorosozós cég, amivel tisztára akarta mosni magát a Facebook","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"fe328a54-dd48-4e9c-96ca-5bf2adca5b06","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"A tudomány is elismerte végre, hogy kellő felkészüléssel a kemény fizikai kihívások közepette - mint egy 1700 kilométeres túra az Antarktiszon - a nők pontosan ugyanolyan jól állják a sarat, mint a férfiak. ","shortLead":"A tudomány is elismerte végre, hogy kellő felkészüléssel a kemény fizikai kihívások közepette - mint egy 1700...","id":"20181120_Ennyit_a_gyengebbik_nemrol_a_ferfiak_semmivel_sem_szivosabbak_a_noknel","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=fe328a54-dd48-4e9c-96ca-5bf2adca5b06&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ae12e3ef-8a20-4b9f-a9a8-252d3c747e4e","keywords":null,"link":"/elet/20181120_Ennyit_a_gyengebbik_nemrol_a_ferfiak_semmivel_sem_szivosabbak_a_noknel","timestamp":"2018. november. 21. 08:00","title":"Ennyit a \"gyengébbik nemről\": a férfiak semmivel sem szívósabbak a nőknél","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"bacb3c59-cea4-4efe-88d5-3956aa6a5fa7","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A Microsoft már három éve használja az arcfelismerésre fejlesztett technológiáját, most pedig a gyakorlatban is megmutatja, mire képes a rendszere.","shortLead":"A Microsoft már három éve használja az arcfelismerésre fejlesztett technológiáját, most pedig a gyakorlatban is...","id":"20181120_microsoft_emoji8_arcfelismeres_biometrikus_azonositas_gepi_tanulas_hangulatjel_arckifejezes","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=bacb3c59-cea4-4efe-88d5-3956aa6a5fa7&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8cc3da80-5a13-41e5-bac1-d0d718165dbd","keywords":null,"link":"/tudomany/20181120_microsoft_emoji8_arcfelismeres_biometrikus_azonositas_gepi_tanulas_hangulatjel_arckifejezes","timestamp":"2018. november. 20. 12:03","title":"Ön mennyire jól tudja utánozni a :D vagy a :O hangulatjeleket? A Microsoft ingyenes játéka megmutatja","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5f267dcc-d7a4-43f9-a7b3-f505f52edd3a","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"A magyar kormány döntésétől függetlenül Macedónia elküldi Budapestnek a Nikola Gruevszki volt kormányfő kiadatására vonatkozó kérelmet – jelentette be kedden Renata Deskoska igazságügyi miniszter.



","shortLead":"A magyar kormány döntésétől függetlenül Macedónia elküldi Budapestnek a Nikola Gruevszki volt kormányfő kiadatására...","id":"20181120_Macedonia_mindenkeppen_keri_Gruevszki_kiadatasat","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=5f267dcc-d7a4-43f9-a7b3-f505f52edd3a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a7068201-e6f3-4c08-a89c-2864adff1652","keywords":null,"link":"/vilag/20181120_Macedonia_mindenkeppen_keri_Gruevszki_kiadatasat","timestamp":"2018. november. 20. 16:07","title":"Macedónia mindenképpen kéri Gruevszki kiadatását","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5e4b5e45-497c-4a27-8874-70071d022c60","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Az Embodied Labs fejlesztésével elsősorban az egészségügyi dolgozók szerezhetnek \"tapasztalatot\": a súlyos betegek utolsó óráit élhetik át vele. Az értelmetlennek tűnő fejlesztésnek valójában komoly haszna lehet az ápolók, de még az orvosok számára is.","shortLead":"Az Embodied Labs fejlesztésével elsősorban az egészségügyi dolgozók szerezhetnek \"tapasztalatot\": a súlyos betegek...","id":"20181120_virtualis_valosag_embodied_labs_haldoklas_halal_halalos_beteg","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=5e4b5e45-497c-4a27-8874-70071d022c60&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"50040f53-775a-4578-bfc9-1b6d72945a7d","keywords":null,"link":"/tudomany/20181120_virtualis_valosag_embodied_labs_haldoklas_halal_halalos_beteg","timestamp":"2018. november. 20. 09:03","title":"Mit érez az ember, miközben haldoklik? Ezzel az átélhető programmal tanítják az orvosoknak","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]