[{"available":true,"c_guid":"a5a3870d-f29c-406f-b42e-2979ca177d5a","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"A keddi Magyar Közlönyben jelent meg az erről szóló kormányrendelet.","shortLead":"A keddi Magyar Közlönyben jelent meg az erről szóló kormányrendelet.","id":"20181120_nemzeti_eszkozkezelo_bedolt_lakashitel_kormanyrendelet","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=a5a3870d-f29c-406f-b42e-2979ca177d5a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9ad1c293-6051-4574-acb6-7743d6aecccc","keywords":null,"link":"/gazdasag/20181120_nemzeti_eszkozkezelo_bedolt_lakashitel_kormanyrendelet","timestamp":"2018. november. 20. 20:31","title":"Szerdán lehet utoljára ingatlant felajánlani a Nemzeti Eszközkezelőnek","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e9551ff5-0b39-4226-8e8a-de90fec2a7d2","c_author":"hvg.hu/MTI","category":"gazdasag","description":"Brüsszelben találkozott Jean-Claude Juncker és Theresa May. A munka folytatódik - közölte az Európai Bizottság egyik szóvivője.","shortLead":"Brüsszelben találkozott Jean-Claude Juncker és Theresa May. A munka folytatódik - közölte az Európai Bizottság egyik...","id":"20181121_Elorelepesrol_beszelnek_Brexitugyben_de_meg_nincs_megallapodas","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=e9551ff5-0b39-4226-8e8a-de90fec2a7d2&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"efb73b45-5c35-4605-8d31-bb82e3834334","keywords":null,"link":"/gazdasag/20181121_Elorelepesrol_beszelnek_Brexitugyben_de_meg_nincs_megallapodas","timestamp":"2018. november. 21. 20:45","title":"Előrelépésről beszélnek Brexit-ügyben, de még nincs megállapodás","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a4ca1e9d-7942-4474-bba9-0706bcec9abe","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Mivel ma van a gyermekjogok világnapja, a Magyar Helsinki Bizottság hat \"bájos\" tényt tett ki a Facebookra Gruevszkitől a gyerek menedékkérőkig.","shortLead":"Mivel ma van a gyermekjogok világnapja, a Magyar Helsinki Bizottság hat \"bájos\" tényt tett ki a Facebookra Gruevszkitől...","id":"20181120_Helsinki_a_menedekkero_gyerekek_fele_fogoly_Gruevszki_pedig_egyenlobb_az_egyenlok_kozott","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=a4ca1e9d-7942-4474-bba9-0706bcec9abe&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f5debab8-447c-42a0-b268-e5babddd5451","keywords":null,"link":"/itthon/20181120_Helsinki_a_menedekkero_gyerekek_fele_fogoly_Gruevszki_pedig_egyenlobb_az_egyenlok_kozott","timestamp":"2018. november. 20. 17:53","title":"Helsinki: a menedékkérő gyerekek fele fogoly, Gruevszki pedig egyenlőbb az egyenlők között","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2313573f-7e32-4085-87b2-fb19ac398c9a","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A Virgin a módosított Boeing 747-400-as géppel a kis műholdakat juttatná el a Föld körüli pályára.","shortLead":"A Virgin a módosított Boeing 747-400-as géppel a kis műholdakat juttatná el a Föld körüli pályára.","id":"20181121_virgin_orbit_muhold_raketa_launcherone","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=2313573f-7e32-4085-87b2-fb19ac398c9a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5a584fd2-7b86-48cc-bece-038bfef5b6cb","keywords":null,"link":"/tudomany/20181121_virgin_orbit_muhold_raketa_launcherone","timestamp":"2018. november. 21. 10:03","title":"Hatalmas rakétával a szárnya alatt szállt fel a Virgin repülőgépe – videó","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f6af8bea-01e7-4781-9f4b-21f3f994e982","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A Facebook mobilos verziójába bekerült egy új menüpont, ami folyamatosan monitorozza, naponta mennyi időt töltünk a közösségi oldalon.","shortLead":"A Facebook mobilos verziójába bekerült egy új menüpont, ami folyamatosan monitorozza, naponta mennyi időt töltünk...","id":"20181120_facebook_mennyi_idot_toltunk_a_facebookon_your_time_on_facebook","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=f6af8bea-01e7-4781-9f4b-21f3f994e982&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"be362059-c753-4aa2-8179-7deca62b4442","keywords":null,"link":"/tudomany/20181120_facebook_mennyi_idot_toltunk_a_facebookon_your_time_on_facebook","timestamp":"2018. november. 20. 20:03","title":"Sokat lóg a Facebookon? Megcsinálták a funkciót, ami segíthet leszokni","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4ad9e391-17d6-45f4-9c0b-bc789d8c3d51","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"elet","description":"Észak-Szintel nemet mond a bevándorlókra. A halászó-vadászó életmódot folytató lakók senkit nem engednek a szigetükre. Egy 27 éves amerikai férfi mégis megpróbált odajutni.\r

\r

","shortLead":"Észak-Szintel nemet mond a bevándorlókra. A halászó-vadászó életmódot folytató lakók senkit nem engednek a szigetükre...","id":"20181121_Nem_volt_jo_otlet_a_duhos_bennszulottek_lakta_szigetre_menni__megoltek_a_turistat","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=4ad9e391-17d6-45f4-9c0b-bc789d8c3d51&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d63f6fb2-ddb4-40ad-8675-e528a9d05291","keywords":null,"link":"/elet/20181121_Nem_volt_jo_otlet_a_duhos_bennszulottek_lakta_szigetre_menni__megoltek_a_turistat","timestamp":"2018. november. 21. 12:02","title":"Nem volt jó ötlet a dühös bennszülöttek lakta szigetre menni – megölték a turistát","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f01a6967-1939-4636-92e1-18bd31836ecf","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"2-ről 5 milliárd forintra emelték a keretösszeget, így mindenkinek jut az ingyenpénzből.","shortLead":"2-ről 5 milliárd forintra emelték a keretösszeget, így mindenkinek jut az ingyenpénzből.","id":"20181122_Mindenki_aki_palyazott_nyert_a_haztartasi_nagygepek_csereprogramjaban","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=f01a6967-1939-4636-92e1-18bd31836ecf&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0a0fd403-2e08-46ab-9748-0ae30adcc993","keywords":null,"link":"/kkv/20181122_Mindenki_aki_palyazott_nyert_a_haztartasi_nagygepek_csereprogramjaban","timestamp":"2018. november. 22. 11:34","title":"Mindenki, aki pályázott, nyert is a háztartási nagygépek csereprogramjában","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"df1626ed-281a-4301-a4af-cf63adbe5000","c_author":"HVG","category":"kultura","description":"Hamis, ráadásul több évtizeddel megkésett hagyományőrzés jegyében állítottak emlékszobrot „a magyarok szeretett királynéjának”, Sisinek a nevét viselő Erzsébetnek.\r

\r

","shortLead":"Hamis, ráadásul több évtizeddel megkésett hagyományőrzés jegyében állítottak emlékszobrot „a magyarok szeretett...","id":"20181122_Tenyleg_ilyen_szobrot_erdemelt_Sisi","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=df1626ed-281a-4301-a4af-cf63adbe5000&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a35bb817-8c77-4177-8308-cae08fe83b9a","keywords":null,"link":"/kultura/20181122_Tenyleg_ilyen_szobrot_erdemelt_Sisi","timestamp":"2018. november. 22. 11:55","title":"Tényleg ilyen szobrot érdemelt Sisi?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]