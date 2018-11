Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"6b8ed840-9987-4e48-9267-2d86ab41c78f","c_author":"HVG Extra Pszichológia","category":"elet.pszichologiamagazin","description":"A többszerelmű kapcsolatok képviselői hadat üzennek a féltékenységnek, a kisajátításnak, a birtoklásnak. Ami az ilyen viszonyok előnye, az ugyanúgy a hátránya is lehet. ","shortLead":"A többszerelmű kapcsolatok képviselői hadat üzennek a féltékenységnek, a kisajátításnak, a birtoklásnak. Ami az ilyen...","id":"20181122_Nem_csak_szex_ideologia_kinek_valo_a_poliamoria","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=6b8ed840-9987-4e48-9267-2d86ab41c78f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1c2c258c-2683-4801-aa6a-05128ad16183","keywords":null,"link":"/pszichologiamagazin/20181122_Nem_csak_szex_ideologia_kinek_valo_a_poliamoria","timestamp":"2018. november. 22. 17:30","title":"Nem csak szex, ideológia: kinek való a poliamoria?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e825389e-19e4-4812-a391-826ca8970ff3","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"tudomany","description":"David Attenborough fogja elfoglalni az \"emberek székét\" az ENSZ éghajlatváltozási keretegyezményének 24. ülésén, amelyet december elején tartanak a lengyelországi Katowicében.","shortLead":"David Attenborough fogja elfoglalni az \"emberek székét\" az ENSZ éghajlatváltozási keretegyezményének 24. ülésén...","id":"20181122_david_attenborough_emberek_szeke_ensz_eghajlatvaltozasi_tanacskozas","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=e825389e-19e4-4812-a391-826ca8970ff3&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"fd7cbdf7-70de-45d6-9670-02ab058efd2b","keywords":null,"link":"/tudomany/20181122_david_attenborough_emberek_szeke_ensz_eghajlatvaltozasi_tanacskozas","timestamp":"2018. november. 22. 08:03","title":"Fontos beszédre készül David Attenborough, erre figyeljen oda","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7fad14aa-6ae7-4046-9c08-7379d4a533e0","c_author":"hvg.hu/MTI","category":"vilag","description":"A macedón különleges ügyészség csütörtökön újabb két pontban emelt vádat a volt miniszterelnök ellen, így már hat eljárás van ellene folyamatban.","shortLead":"A macedón különleges ügyészség csütörtökön újabb két pontban emelt vádat a volt miniszterelnök ellen, így már hat...","id":"20181123_Mar_penzmosas_es_tiltott_partfinanszirozas_miatt_is_eljaras_folyik_hazajaban_Gruevszki_ellen","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=7fad14aa-6ae7-4046-9c08-7379d4a533e0&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b0f5a53c-a276-41dd-b003-e6e1af66d66c","keywords":null,"link":"/vilag/20181123_Mar_penzmosas_es_tiltott_partfinanszirozas_miatt_is_eljaras_folyik_hazajaban_Gruevszki_ellen","timestamp":"2018. november. 23. 05:36","title":"Már pénzmosás és tiltott pártfinanszírozás miatt is eljárás folyik hazájában Gruevszki ellen","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"22f71755-1f45-4a5a-8cf8-91a10678f9e7","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Mindannyian követünk el hibákat. Legyünk hát elnézők Callum Underwooddal szemben, aki részegen vett magának egy embernagyságú plüss Pokémont, majd pánikba esett, mert valahogy meg kellett oldania a párna hazaszállítását San Franciscóból az angliai Newcastle-be. ","shortLead":"Mindannyian követünk el hibákat. Legyünk hát elnézők Callum Underwooddal szemben, aki részegen vett magának...","id":"20181122_Ne_vasarolj_reszegen_oriasi_Pokemont_ha_azt_8000_kilometerrel_arrebb_kell_szallitani","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=22f71755-1f45-4a5a-8cf8-91a10678f9e7&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1a89abe7-9088-471c-948d-986796d96c5d","keywords":null,"link":"/elet/20181122_Ne_vasarolj_reszegen_oriasi_Pokemont_ha_azt_8000_kilometerrel_arrebb_kell_szallitani","timestamp":"2018. november. 22. 15:09","title":"Ne vásárolj részegen óriási Pokémont, ha az óceán túlpartján laksz","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0e7325d1-3773-472a-af5a-86a23a4bbaa0","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A Civilization VI második kiegészítőjében a természeti erőkkel, például a globális felmelegedéssel is meg kell küzdeniük a felhasználóknak. ","shortLead":"A Civilization VI második kiegészítőjében a természeti erőkkel, például a globális felmelegedéssel is meg kell...","id":"20181121_civilization_6_gathering_storm_klimavaltozas_globalis_felmelegedes_ozonlyuk_termeszeti_katasztrofa","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=0e7325d1-3773-472a-af5a-86a23a4bbaa0&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3fa1abcb-0bbf-4459-98e4-c5e0a01b65c1","keywords":null,"link":"/tudomany/20181121_civilization_6_gathering_storm_klimavaltozas_globalis_felmelegedes_ozonlyuk_termeszeti_katasztrofa","timestamp":"2018. november. 21. 14:33","title":"Jön a videojáték, amiben a klímaváltozás lesz a főellenség","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6ff96988-5df2-411d-9dd8-fb6333fd3c3b","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A Győri Járási és Nyomozó Ügyészség bizonyítékok hiányában döntött a nyomozás és ezzel a büntetőeljárás megszüntetéséről abban az ügyben, amelyet a szlovák hatóságok indítottak hamis tanúzás és más bűncselekmények miatt. ","shortLead":"A Győri Járási és Nyomozó Ügyészség bizonyítékok hiányában döntött a nyomozás és ezzel a büntetőeljárás...","id":"20181122_megszunt_a_nyomozas_zsak_malina_hedvig_ugyeben","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=6ff96988-5df2-411d-9dd8-fb6333fd3c3b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ca6dc18b-0326-4a3d-8260-23584afdd9f5","keywords":null,"link":"/itthon/20181122_megszunt_a_nyomozas_zsak_malina_hedvig_ugyeben","timestamp":"2018. november. 22. 10:17","title":"Megszűnt a nyomozás Zsák Malina Hedvig ügyében","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a5c0f297-e87f-48eb-872b-db7b46e70b1e","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Isznak, tivornyáznak, részegek – ez a műsorvezető celeb véleménye a vadászokról.","shortLead":"Isznak, tivornyáznak, részegek – ez a műsorvezető celeb véleménye a vadászokról.","id":"20181123_Sebestyen_Balazs_kifakadt_a_vadaszokra_Eroszakban_hivo_kisebbsegi_komplexusos_emberek","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=a5c0f297-e87f-48eb-872b-db7b46e70b1e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f5acda04-a3a0-4b73-89a5-3d8fb52c4ac8","keywords":null,"link":"/elet/20181123_Sebestyen_Balazs_kifakadt_a_vadaszokra_Eroszakban_hivo_kisebbsegi_komplexusos_emberek","timestamp":"2018. november. 23. 08:54","title":"Sebestyén Balázs kifakadt a vadászokra: Erőszakban hívő, kisebbségi komplexusos emberek","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"81bc0658-d8bb-4ce4-9047-a1d25fb41a3f","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"A távhőszolgáltató leányvállalata pénzbehajtási tevékenységre írt ki közbeszerzést, ügyfélszolgálatot kapott.","shortLead":"A távhőszolgáltató leányvállalata pénzbehajtási tevékenységre írt ki közbeszerzést, ügyfélszolgálatot kapott.","id":"20181122_Doszpot_Peter_regi_cege_nyert_a_Fotav_egymilliardos_kozbeszerzesen","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=81bc0658-d8bb-4ce4-9047-a1d25fb41a3f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5dab7dfb-cd6e-4c43-abc7-6aff6f07bdae","keywords":null,"link":"/kkv/20181122_Doszpot_Peter_regi_cege_nyert_a_Fotav_egymilliardos_kozbeszerzesen","timestamp":"2018. november. 22. 15:00","title":"Doszpot Péter régi cége nyert a Főtáv egymilliárdos közbeszerzésén","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]