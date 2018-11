Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"79b39a79-3f8d-436a-94f4-d0a3d885d0ee","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Száz órával növelné meg a kollektív szerződést alkalmazó cégek éves túlórakeretét két fideszes képviselő. A Fidesz-frakció rég nem látott magasságokba került az erre reagáló közleményével.","shortLead":"Száz órával növelné meg a kollektív szerződést alkalmazó cégek éves túlórakeretét két fideszes képviselő...","id":"20181122_A_Fidesz_csak_segitenek_annak_aki_tobbet_akar_dolgozni_es_keresni__ezert_emelnenek_a_tuloran","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=79b39a79-3f8d-436a-94f4-d0a3d885d0ee&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7c5b5c10-2fad-49fa-b711-5934a9f5d7e2","keywords":null,"link":"/gazdasag/20181122_A_Fidesz_csak_segitenek_annak_aki_tobbet_akar_dolgozni_es_keresni__ezert_emelnenek_a_tuloran","timestamp":"2018. november. 22. 17:44","title":"A Fidesz csak segítene annak, aki többet akar dolgozni és keresni – ezért emelnének a túlórán","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c1f37deb-d0a0-4c25-ad72-bd127c6a9d3a","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"elet","description":"A karácsonyi vásárban állították fel az óriáskereket, de van szalmalabirintus is. ","shortLead":"A karácsonyi vásárban állították fel az óriáskereket, de van szalmalabirintus is. ","id":"20181123_Fotok_Tiz_emelet_magas_oriaskerek_epult_Szegeden","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=c1f37deb-d0a0-4c25-ad72-bd127c6a9d3a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e925014e-8010-4d03-8c8d-6bc25b92da14","keywords":null,"link":"/elet/20181123_Fotok_Tiz_emelet_magas_oriaskerek_epult_Szegeden","timestamp":"2018. november. 23. 19:29","title":"Fotók: Tíz emelet magas óriáskerék épült Szegeden","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9cfb5032-c502-409d-9c44-8e4e2b4ed465","c_author":"hvg.hu/MTI","category":"kkv","description":"Csalás nem történt az őssejtes kezelésben, de az emberi test tiltott felhasználása miatt azért büntetett a bíróság.","shortLead":"Csalás nem történt az őssejtes kezelésben, de az emberi test tiltott felhasználása miatt azért büntetett a bíróság.","id":"20181122_Penzbuntetessel_megusztak_az_ossejtugy_vadlottjai","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=9cfb5032-c502-409d-9c44-8e4e2b4ed465&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4e8d65a1-cbcb-4ba3-982f-105c19731dfd","keywords":null,"link":"/kkv/20181122_Penzbuntetessel_megusztak_az_ossejtugy_vadlottjai","timestamp":"2018. november. 22. 16:29","title":"Pénzbüntetéssel megúszták az őssejtügy vádlottjai","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"21d67647-7177-44d0-828b-19a4dac139e0","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Nem lesz nulladik évfolyam az általános iskolákban, az erről szóló részt legalábbis kihúzták az új Nemzeti alaptanterv átdolgozott tervezetéből. Az óvoda és az iskola közé ékelt előkészítő évfolyam terve ellen több szakmai szervezet is tiltakozott.","shortLead":"Nem lesz nulladik évfolyam az általános iskolákban, az erről szóló részt legalábbis kihúzták az új Nemzeti alaptanterv...","id":"20181123_Meggondolta_magat_a_kormany_nem_lesz_kilenceves_az_iskola","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=21d67647-7177-44d0-828b-19a4dac139e0&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"67eb8fd2-aac0-45cf-a777-e334887b6733","keywords":null,"link":"/itthon/20181123_Meggondolta_magat_a_kormany_nem_lesz_kilenceves_az_iskola","timestamp":"2018. november. 23. 08:15","title":"Meggondolta magát a kormány, nem lesz kilencéves az általános iskola","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8c20b50f-cbf8-41ea-ae28-ae0897162781","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Szijjártó Péter külügyminiszter a héten azt mondta, nem látják bizonyítottnak a CEU amerikai működését. Erre reagált most Michael Ignatieff rektor. ","shortLead":"Szijjártó Péter külügyminiszter a héten azt mondta, nem látják bizonyítottnak a CEU amerikai működését. Erre reagált...","id":"20181122_Uzent_a_CEU_rektora_Szijjartonak_Ont_es_a_kormanyt_terheli_a_felelosseg","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=8c20b50f-cbf8-41ea-ae28-ae0897162781&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e3bbfa64-9f23-4018-a62e-5ab35af01bf2","keywords":null,"link":"/itthon/20181122_Uzent_a_CEU_rektora_Szijjartonak_Ont_es_a_kormanyt_terheli_a_felelosseg","timestamp":"2018. november. 22. 17:08","title":"Üzent a CEU rektora Szijjártónak: \"Önt és a kormányt terheli a felelősség\"","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"88235e8d-003d-4ee2-a0c0-dd6cd04395e4","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"A Makfax macedón hírportál közölt rövid cikket arról, hogy Budapest utcáin olyan plakátok jelentek meg, amelyek egy „Szeretlek Magyarország” feliratú pólóban és bilinccsel a kezén ábrázolják a Budapestre menekült macedón ex-kormányfőt, Nikola Gruevszkit. Az nem derült ki az írásból, hogy a kép a HVG e heti címlapját ábrázolja.\r

\r

","shortLead":"A Makfax macedón hírportál közölt rövid cikket arról, hogy Budapest utcáin olyan plakátok jelentek meg, amelyek...","id":"20181116_Visszatert_Gruevszki_Macedoniaba__meg_csak_fenykepen","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=88235e8d-003d-4ee2-a0c0-dd6cd04395e4&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d5dc135e-5ebe-4fd9-9a83-bb6db930f40d","keywords":null,"link":"/vilag/20181116_Visszatert_Gruevszki_Macedoniaba__meg_csak_fenykepen","timestamp":"2018. november. 22. 12:28","title":"Visszatért Gruevszki Macedóniába – még csak fényképen","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"80324588-ff9c-492f-aa30-6323d90c23fb","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Találmányai tették lehetővé a mágnes hangrögzítés elterjedését, de azt is neki köszönheti az emberiség, hogy már több mint egy évszázada tudunk nagyon nagy távolságokból kommunikálni. Valdemar Poulsen dán mérnök százhúsz éve megalapozta a jelenünket. Mutatjuk azt a hangfelvételt is – a világ legrégebbijét –, melyen Ferenc József hangját rögzítette, 1900-ban.","shortLead":"Találmányai tették lehetővé a mágnes hangrögzítés elterjedését, de azt is neki köszönheti az emberiség, hogy már több...","id":"20181123_valdemar_poulsen_szuletesenek_148_evforduloja_magneses_hangrogzites_feltalalo_mernok","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=80324588-ff9c-492f-aa30-6323d90c23fb&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a6db8228-456d-4e17-8403-b43438dfd0cf","keywords":null,"link":"/tudomany/20181123_valdemar_poulsen_szuletesenek_148_evforduloja_magneses_hangrogzites_feltalalo_mernok","timestamp":"2018. november. 23. 07:02","title":"Miért van ez a gép ma a Google főoldalán? És ki az a Valdemar Poulsen?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"88235e8d-003d-4ee2-a0c0-dd6cd04395e4","c_author":"Windisch Judit","category":"itthon","description":"Megpróbáltuk megtalálni Nikola Gruevszki befogadásának mozgatórugóját, ehhez szakértőket, volt politikusokat és diplomáciai forrásokat kérdeztünk meg. Gruevszki menedékjoga az országnak árt, Putyin viszont jól jár vele, az is lehet, egybevágott Orbán, Putyin és a macedón kormány érdeke is. ","shortLead":"Megpróbáltuk megtalálni Nikola Gruevszki befogadásának mozgatórugóját, ehhez szakértőket, volt politikusokat és...","id":"20181122_orban_viktor_nikola_gruevszki_vlagyimir_putyin","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=88235e8d-003d-4ee2-a0c0-dd6cd04395e4&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"13c13c09-fd29-4973-8530-c68db136d697","keywords":null,"link":"/itthon/20181122_orban_viktor_nikola_gruevszki_vlagyimir_putyin","timestamp":"2018. november. 22. 12:40","title":"Végigvesszük, miért éri meg Orbánnak és Putyinnak Gruevszki befogadása","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]