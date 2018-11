Giuseppe Conte miniszterelnök Brüsszelben találkozott Jean-Claude Junckerrel és a nagyágyúkkal, Angela Merkel német kancellárral és Macron francia elnökkel. Meg Ciprasz görög kormányfővel. Aki sietett jó tanáccsal szolgálni:

Csináljatok hátraarcot mielőbb, mert később rosszabb lesz!

Ciprasz miniszterelnök tapasztalatból beszél. Ő még népszavazást is kiírt, hogy így tiltakozzon Brüsszel megszorító csomagja ellen. A görögök le is szavaztak a megszorító csomag ellen, de azután a befolyásos gazdasági vezetők meggyőzték a miniszterelnököt, az ország érdeke, hogy lepaktáljon az Európai Unióval, az Európai Központi Bankkal és a Nemzetközi Valutaalappal. Ciprasz visszakullogott Brüsszelbe és elfogadott egy sokkal szigorúbb megszorító csomagot, mint amilyen a korábbi volt. Közben ugyanis a piacok folyamatosan értékelték le a görög gazdaságot, és vált egyre drágábbá az államadósság finanszírozása. Minderről a Corriere della Sera számolt be helyszíni tudósítások alapján. A befolyásos lap szerint Angela Merkel és Giuseppe Conte megállapodott arról,

Aggiornamento kell

A költségvetés tervezetének felülvizsgálata a józan ész diadalát jelentheti. A populista kormány Rómában mindent megtesz azért, hogy kisebb legyen a költségvetés hiánya, mint a tervezett 2,4%. Például úgy, hogy a nyugdíjreform kevésbé lesz kedvező a választópolgároknak, akik hatalomra segítették a két populista pártot Rómában. Ezenkívül dinamizálni akarják a gazdaságot, hogy a deficit így legyen kisebb.

Buonsenso (józan ész)- ez Matteo Salvini új jelszava

A szélsőjobboldali Liga korábban a szembenállás elszánt híve volt, de most a csendes visszavonulás mellett döntött. Szponzorai ugyanis megmondták Itáliában,egyezséget akarnak az Európai Unióval. Szombaton este már erről tájékoztathatta Giuseppe Conte miniszterelnök Jean-Claude Junckert, aki emlékeztette az olasz kormányfőt, túlzottdeficit-eljárás fenyegetheti Itáliát.

Alvajáró módjára sétál bele az instabilitásba Olaszország - állapította meg korábban az Európai Bizottság alelnöke Brüsszelben. Valdis Dombrovskis közölte, a Bizottság másodszor is visszadobta Olaszország költségvetési tervezetét, mert túlságosan kockázatosnak ítéli azt meg. Ráadásul Brüsszelben attól tartanak,ha Olaszországban a pénzügyi összeomlás jelei mutatkoznak, akkor az az egész eurozóna számára ugyancsak kínos lehet. Itália államadóssága jelenleg több mint 1400 milliárd euró, ez több mint a GDP 130%-a. Emiatt az Európai Unió, a Nemzetközi Valutaalap csak nagyon mérsékelt költségvetési deficitet tart elfogadhatónak. Itália kormánya viszont 2,4%-os hiányt tervez oly módon, hogy túlbecsüli a GDP növekedési lehetőségeit. Ez azzal járhat, hogy a költségvetés hiánya átlépheti a 3,1%-ot vagyis megsérti az uniós előírást.

Mire hivatkozott Olaszország populista kormánya?

Arra, hogy Itáliában több mint tíz éve stagnál az életszínvonal, és ez számos család számára növekvő szegénységet jelent. A populista kormányzat abban bízott, hogy a túlzottdeficit-eljárás sokáig eltarthat. Igaz, hogy akkor a büntetés nagyon komoly lehet: a felső határ a GDP 0,2%-a. Ez Itália esetében 35 milliárd eurót jelenthet. De nem emiatt retirált a szavaiban oly harcos populista kormányzat Rómában hanem, mert rájött arra, nem képes finanszírozni az államadósságot. Ha ugyanis az Európai Unió feketelistára teszi a rebellis Olaszországot, akkor olyan kamatokat kell fizetni, amely kizárja a "jóléti rendszerváltást",melyet a két populista párt megígért anélkül, hogy ennek bármiféle reális gazdasági alapja lenne. A megállapodási kényszer tehát nagy Rómában, de fontos az Európai Uniónak is, hiszen Itália nem Görögország. Az eurozóna harmadik legerősebb állama, amelynek a nemzetközi megítélése kihat nemcsak az eurózónára, de az egész Európai Unióra is. Ezért valószínű, hogy az olaszok- megfogadva Ciprasz görög miniszterelnök tanácsát - lepaktálnak az Európai Unióval, mellyel szemben még pár napja is elszánt háborúskodást hirdettek meg. (via AFP. Le Figaro, )