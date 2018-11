Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

Az akár 7 üléses változatban is elérhető méretes divatterepjárót egy katalán városról nevezték el.
Össznépi szavazással választották meg a Seat csúcsmodelljének nevét Az MSZP-s Molnár Zsolt nem zárta ki ezt a lehetőséget, de Karácsony biztosan elindul a főpolgármesteri előválasztáson. Horváth Csabának adnák Zuglót, ha Karácsony főpolgármester-jelölt lesz
A férfi ellen 24 rendbeli jogsértés miatt indult eljárás. A férfi ellen 24 rendbeli jogsértés miatt indult eljárás. Nőket szólított le és előttük önkielégített a pécsi szatír
Ha igazak a legújabb hírek, a Samsung összehajtható készüléke tényleg csak egy szűk kör játékszere lesz. Ha igazak a legújabb hírek, a Samsung összehajtható készüléke tényleg csak egy szűk kör játékszere lesz. Elképesztően sokba kerülhet a Samsung összehajtható mobilja
Az ünnepek alatt kikapcsolási moratóriumot vállal a Nemzeti Közművek. Az ünnepek alatt kikapcsolási moratóriumot vállal a Nemzeti Közművek. Azoknál sem kapcsolhatják ki a gázt és az áramot, akiknek lejárt számlatartozásuk van. Senkinél nem kapcsolják ki az áramot és a gázt karácsonykor
Az egykori rezsibiztos azt is mondta, „nem fogunk a kézifegyverek gyártásánál megállni". Az egykori rezsibiztos azt is mondta, „nem fogunk a kézifegyverek gyártásánál megállni". Arról is beszélt, hogy lőpor- és lőszergyártás is lesz Magyarországon. Németh Szilárd: 50 évre emelnék a hadkötelezettséget, mert „ekkorra válnak férfivá az ifjak"
Az angol gitáros és dalszerző, Brian May sem repes az örömtől, hogy az Apple lecserélte a Lightning-csatlakozót. A Queen gitárosa Instagramon-oldalán fortyogott ezért. A Queen gitárosa Instagramon-oldalán fortyogott ezért. A Queen gitárosa nagyon berágott: az Apple egy önző szörnyeteggé vált
A hét döntős modell, amely közül egy lesz jövőre az év autója. Itt vannak a döntősök az Év Autója díjra. Melyik nyerjen?