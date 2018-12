Lassú a kárfelmérés a kaliforniai erdőtüzek után

Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"4e629544-beb0-4341-b058-7cba240d094e","c_author":"Lengyel Miklós","category":"gazdasag","description":"Mi a legfontosabb a szerelemben? A párom pénze. Erre a meglehetősen lesújtó következtetésre juthatunk, ha megnézzük, hogy mit válaszolt 1000 tehetős amerikai polgár a vagyonkezelőjének kérdéseire. ","shortLead":"Mi a legfontosabb a szerelemben? A párom pénze. Erre a meglehetősen lesújtó következtetésre juthatunk, ha megnézzük...","id":"20181201_Trump_nem_log_ki_a_penzes_amerikaiak_kozul_amikor_befekteteskent_beszel_a_felesegerol","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=4e629544-beb0-4341-b058-7cba240d094e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2121812a-4a16-4dfc-96d8-a65d596d4a60","keywords":null,"link":"/gazdasag/20181201_Trump_nem_log_ki_a_penzes_amerikaiak_kozul_amikor_befekteteskent_beszel_a_felesegerol","timestamp":"2018. december. 01. 10:10","title":"Trump nem lóg ki a pénzes amerikaiak közül, amikor befektetésként beszél a feleségéről","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ebca4ecb-6f28-420a-9930-ee0275cbd774","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Mekkora eséllyel lehet egy ilyet összehozni?","shortLead":"Mekkora eséllyel lehet egy ilyet összehozni?","id":"20181201_baleset_autos","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=ebca4ecb-6f28-420a-9930-ee0275cbd774&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f077586d-36ba-4540-aec5-fcd6c2006656","keywords":null,"link":"/cegauto/20181201_baleset_autos","timestamp":"2018. december. 01. 09:26","title":"Fotók: Ez a baleseti helyszín is egészen kalandos körülmények eredménye","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"164c055c-6e42-44e2-8ffa-6ca2c1ca70c1","c_author":"Lengyel Miklós","category":"gazdasag","description":"Ez aggasztja Brüsszelt és személyesen Cecilia Malström asszonyt, az Európai Unió kereskedelmi biztosát, aki a Politico című brüsszeli lapnak nyilatkozott. ","shortLead":"Ez aggasztja Brüsszelt és személyesen Cecilia Malström asszonyt, az Európai Unió kereskedelmi biztosát, aki a Politico...","id":"20181201_Mi_lesz_ha_a_kiszamithatatlan_Trump_lepaktal_a_kinai_elnokkel_Europa_karara","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=164c055c-6e42-44e2-8ffa-6ca2c1ca70c1&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"96aef749-f2fa-4a83-a336-12400c66f412","keywords":null,"link":"/gazdasag/20181201_Mi_lesz_ha_a_kiszamithatatlan_Trump_lepaktal_a_kinai_elnokkel_Europa_karara","timestamp":"2018. december. 01. 11:10","title":"Mi lesz, ha a kiszámíthatatlan Trump lepaktál a kínai elnökkel Európa kárára?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8cb79bd0-0a4f-43ad-9df4-4a2813929d6f","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"Schwechtje Mihály filmje Tallinnban verte a mezőnyt az ifjúsági kategóriában.","shortLead":"Schwechtje Mihály filmje Tallinnban verte a mezőnyt az ifjúsági kategóriában.","id":"20181202_Ujabb_magyar_filmes_diadal_fodijat_nyert_a_Remelem_legkozelebb_sikerul_meghalnod","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=8cb79bd0-0a4f-43ad-9df4-4a2813929d6f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d9778cd7-0910-47ff-a56d-c70e32fc7522","keywords":null,"link":"/kultura/20181202_Ujabb_magyar_filmes_diadal_fodijat_nyert_a_Remelem_legkozelebb_sikerul_meghalnod","timestamp":"2018. december. 02. 12:06","title":"Újabb magyar filmes diadal: fődíjat nyert a Remélem, legközelebb sikerül meghalnod:)","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3dd9737c-08a5-4fdb-a625-a9e1d20af47a","c_author":"Dercsényi Dávid - Tóth Richárd","category":"itthon","description":"Totális hitelvesztés, mélységes mély cinizmus – a kormány és a CEU végéhez közelítő története jól példázza, hogy a hatalom mire képes, ha egyszer eldöntött valamit. A kormány a saját törvényét sem tartja be, hogy elérje célját: elüldözni Magyarországról a legnívósabb, de Soros Györgyhöz köthető egyetemet. Hogyan jutottunk el idáig?","shortLead":"Totális hitelvesztés, mélységes mély cinizmus – a kormány és a CEU végéhez közelítő története jól példázza...","id":"20181201_Lejart_a_hatarido_kezdjunk_el_hozzaszokni_megy_a_CEU","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=3dd9737c-08a5-4fdb-a625-a9e1d20af47a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"adc609f8-179f-4221-914c-fab280ec2bc7","keywords":null,"link":"/itthon/20181201_Lejart_a_hatarido_kezdjunk_el_hozzaszokni_megy_a_CEU","timestamp":"2018. december. 01. 07:00","title":"Lejárt a határidő, szokjunk hozzá, hogy elmegy a CEU","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"17da906e-26ef-4240-9c01-06e9b3e923fa","c_author":"Kinnarps","category":"brandcontent","description":"Sokszor nem is gondolnánk, mennyire befolyásolja a dolgozók eredményességét és a cég pénztárcáját, ha nincsenek meg a megfelelő körülmények a kényelmes és zavartalan közös gondolkodásra, kreatív együttműködésre. De hogyan hozhatunk létre olyan tereket, amelyekben mindenki jól érzi magát, hatékonyan támogatják a mindennapi munkavégzést és kommunikációt, emellett pedig költséghatékony megoldást jelentenek a cég számára?","shortLead":"Sokszor nem is gondolnánk, mennyire befolyásolja a dolgozók eredményességét és a cég pénztárcáját, ha nincsenek meg...","id":"20181201_kinnarps_targyalo_munkahely","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=17da906e-26ef-4240-9c01-06e9b3e923fa&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"912aa0f5-9c51-41ce-bed8-dfb9f12147ca","keywords":null,"link":"/brandcontent/20181201_kinnarps_targyalo_munkahely","timestamp":"2018. december. 01. 07:30","title":"Minden tárgyaló foglalt? Akkor ezt olvassa el!","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":true,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":true,"c_isbranded":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d564e4cf-1afe-4386-b4b3-8a040d040109","c_author":"Révész Sándor","category":"itthon","description":"Kereken száz esztendeje, 1918. december 1-jén tartották gyulafehérvári nemzetgyűlésüket a magyarországi románok. 1228 küldött fejezte ki itt szándékát, hogy Erdély, a Körösök vidéke, Bánát és Máramaros – összesen 26 történelmi vármegye – a Román Királysághoz csatlakozzon. Drámai pillanata ez a magyar történelemnek, de miként reagáltak a hírre akkor a magyar újságok? Révész Sándor gyűjtése.","shortLead":"Kereken száz esztendeje, 1918. december 1-jén tartották gyulafehérvári nemzetgyűlésüket a magyarországi románok. 1228...","id":"20181201_december_1_19182018_A_szent_fold_es_a_reszeges_Ferdinand","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=d564e4cf-1afe-4386-b4b3-8a040d040109&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e1f81db4-e6c4-45b9-9acf-d8fa741c9924","keywords":null,"link":"/itthon/20181201_december_1_19182018_A_szent_fold_es_a_reszeges_Ferdinand","timestamp":"2018. december. 01. 10:00","title":"1918. december 1.: A szent föld és a részeges Ferdinánd","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"78727d62-dd15-4043-b93a-406beb23b205","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Egyelőre nincsenek információk sérültekről, vagy halottakról.","shortLead":"Egyelőre nincsenek információk sérültekről, vagy halottakról.","id":"20181130_7es_erossegu_foldrenges_razta_meg_Alaszkat","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=78727d62-dd15-4043-b93a-406beb23b205&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"218d110d-db4d-485e-aae6-7341ca8cea4e","keywords":null,"link":"/vilag/20181130_7es_erossegu_foldrenges_razta_meg_Alaszkat","timestamp":"2018. november. 30. 20:57","title":"7-es erősségű földrengés rázta meg Alaszkát","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]