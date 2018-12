Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"71205dc2-3103-4e69-9e73-4d4f52c67430","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Két évig üldözte, most beérte a NASA űrszondája az 500 méteres Bennut. ","shortLead":"Két évig üldözte, most beérte a NASA űrszondája az 500 méteres Bennut. ","id":"20181203_nasa_osiris_rex_urszonda_bennu_aszteroida","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=71205dc2-3103-4e69-9e73-4d4f52c67430&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"35d1dcc9-95b1-4394-bc55-12c9bf940d74","keywords":null,"link":"/tudomany/20181203_nasa_osiris_rex_urszonda_bennu_aszteroida","timestamp":"2018. december. 03. 18:14","title":"Elérte a száguldó aszteroidát a NASA űrszondája","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7092d391-c985-471c-b209-8bd0bfd50f78","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"Kevin Hart az Instagramon jelentette be a nagy hírt.","shortLead":"Kevin Hart az Instagramon jelentette be a nagy hírt.","id":"20181205_Megvan_hogy_ki_vezeti_a_jovo_evi_Oscart","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=7092d391-c985-471c-b209-8bd0bfd50f78&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"be04be44-2e57-4d1d-b84d-89ff7c5867a8","keywords":null,"link":"/kultura/20181205_Megvan_hogy_ki_vezeti_a_jovo_evi_Oscart","timestamp":"2018. december. 05. 09:32","title":"Megvan, hogy ki vezeti a jövő évi Oscar-gálát","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"339457bb-bf03-4114-8b60-f588418e8280","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Kormányközeli források szerint a kabinet még ma dönthet az adóemelés felfüggesztéséről.","shortLead":"Kormányközeli források szerint a kabinet még ma dönthet az adóemelés felfüggesztéséről.","id":"20181204_Meghatralhat_Macron_benzinugyben","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=339457bb-bf03-4114-8b60-f588418e8280&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"36e1b4d0-9829-4b55-a9f1-6a144bdb3fc5","keywords":null,"link":"/vilag/20181204_Meghatralhat_Macron_benzinugyben","timestamp":"2018. december. 04. 09:08","title":"Meghátrálhat Macron benzinügyben","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"975265eb-648d-4523-ae4e-7cfaf6d623bd","c_author":"MTI","category":"sport","description":"Ezzel nagy lépést tettek a középdöntőbe jutás felé. ","shortLead":"Ezzel nagy lépést tettek a középdöntőbe jutás felé. ","id":"20181203_Hat_gollal_verte_a_horvatokat_a_noi_kezivalogatott","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=975265eb-648d-4523-ae4e-7cfaf6d623bd&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b587b184-c7ca-45b3-89af-7960f4660890","keywords":null,"link":"/sport/20181203_Hat_gollal_verte_a_horvatokat_a_noi_kezivalogatott","timestamp":"2018. december. 03. 21:27","title":"Hat góllal verte a horvátokat a női kéziválogatott","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"387fb422-4050-4095-99be-117893608dc1","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"","shortLead":"","id":"20181205_Elvis_es_Johnny_Cash_studiojaban_dolgozhat_a_magyar_zenesz","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=387fb422-4050-4095-99be-117893608dc1&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1b2ac3de-f51f-4e1f-8fd5-5854c056f3c7","keywords":null,"link":"/kultura/20181205_Elvis_es_Johnny_Cash_studiojaban_dolgozhat_a_magyar_zenesz","timestamp":"2018. december. 05. 09:32","title":"Elvis és Johnny Cash stúdiójában dolgozhat a magyar zenész","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"57e3ee9d-5d5c-4697-a34d-6e00f5a190bf","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Ezért nem tud elköltözni. Lo-gi-ka!","shortLead":"Ezért nem tud elköltözni. Lo-gi-ka!","id":"20181204_Kosa_Lajos_szerint_a_CEU_soha_nem_is_volt_itt","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=57e3ee9d-5d5c-4697-a34d-6e00f5a190bf&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"80f5b2b2-06d5-431a-b63c-8cdca53ba3f2","keywords":null,"link":"/itthon/20181204_Kosa_Lajos_szerint_a_CEU_soha_nem_is_volt_itt","timestamp":"2018. december. 04. 11:01","title":"Kósa Lajos szerint a CEU soha nem is volt itt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d3a57868-1077-45e0-b4ca-2001f9317728","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Az amerikai nagykövet azt is mondta, hogy nincs napirendben egy Orbán-Trump-találkozó.","shortLead":"Az amerikai nagykövet azt is mondta, hogy nincs napirendben egy Orbán-Trump-találkozó.","id":"20181204_Cornstein_szerint_Orban_es_Trump_szemelyisege_sokban_hasonlit_egymasra","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=d3a57868-1077-45e0-b4ca-2001f9317728&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ab9270ab-3566-4840-8b7a-e6a08c2fa4bd","keywords":null,"link":"/itthon/20181204_Cornstein_szerint_Orban_es_Trump_szemelyisege_sokban_hasonlit_egymasra","timestamp":"2018. december. 04. 21:01","title":"Cornstein szerint Orbán és Trump személyisége sokban hasonlít egymásra","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5e4299de-9c2a-4e1f-a2c6-b6d67a8868af","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A rektorhelyettes nem tartja kizártnak, hogy erre sor fog kerülni. ","shortLead":"A rektorhelyettes nem tartja kizártnak, hogy erre sor fog kerülni. ","id":"20181205_Karteritesi_pert_indithat_a_CEU_a_kormany_ellen","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=5e4299de-9c2a-4e1f-a2c6-b6d67a8868af&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e2fd060e-75d4-4314-8412-96cabf36218b","keywords":null,"link":"/itthon/20181205_Karteritesi_pert_indithat_a_CEU_a_kormany_ellen","timestamp":"2018. december. 05. 06:20","title":"Kártérítési pert indíthat a CEU a kormány ellen","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]