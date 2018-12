Kalid al Falih, aki szerdán már Bécsben, az OPEC székhelyén tárgyal, elmondta: korai lenne még bármi biztosat kijelenteni az olajkitermelés csökkenésével kapcsolatban. Kis problémát jelent ugyanis, hogy mind Szaúd-Arábia, mind Oroszország a csúcsra járatja a kitermelést.

11-11,2 millió hordó naponta jelenleg Szaúd-Arábia kitermelése- erősítette meg Kalid al Falih. Az oroszok nevében a Rossznyefty főnöke, Igor Szecsin korábban úgy nyilatkozott,

Nekünk mindegy, hogy milyen az olajár





Ha ugyanis az lemegy, akkor növeljük a kitermelést - hangsúlyozta Igor Szecsin, aki igen közel áll Putyin elnökhöz még a daliás KGB-s idők óta. Ha a két legnagyobb kitermelő a rekordot hajhássza, akkor hogy lesz ebből csökkentés? Ez az OPEC+ társaság legfőbb problémája. Az OPEC+ azt jelenti, hogy Oroszország és Kazahsztán is részt vesz a döntésekben.



Putyin és Mohamed bin Szalman ölelgette egymást Buenos Airesben



Mindketten pária szerepben tűntek fel a G20 csúcson, ahol mások nemigen keresték a társaságukat. Mohamed bin Szalman hercegnek az ellenzéki újságíró meggyilkolását rója fel a nemzetközi közvélemény. Putyinnak azt vetik a szemére, hogy Ukrajnával szemben a legújabb krími konfliktusban visszaélt az erejével. Egyik sem olajügy, de mindkettő alkalmas arra, hogy Trump és az árcsökkentés más hívei nyomást gyakoroljanak az OPEC+ - ra.

Az amerikai elnök november óta kéri Szaúd-Arábiát, hogy csökkentse az árat, vagyis tartsa magas szinten a kitermelést. Szaúd-Arábia engedett is, növelte a kitermelést, de kétségbeesetten nézte az árcsökkenést. Mohamed bin Szalman herceg ambiciózus fejlesztési tervei ugyanis kizárólag az olajbevételekre alapulnak.



Senkinek sem mindegy, hogy egy hordó olaj 50 vagy 100 dollár



Trump az általános rezsicsökkentést a gazdasági konjunktúra megerősítésének szánja. A Wall Street ideges, ezért kellenek a jó hírek a fogyasztóknak. De mi lesz a termelőkkel?



Kanada napi 325 ezer hordóval csökkenti a kitermelést



Alberta állam jelentette ezt be, műszaki problémákra hivatkozva. Nyilvánvaló, hogy nekik sem mindegy, mennyibe kerül egy hordó olaj. Kanadában ugyanis – épp úgy, mint az USA nagy részén- nagyon drága a kitermelés. Ellentétben mondjuk Szaúd-Arábiával.



Három emberen múlik az olaj ára



A New York-i Bloomberg szerint: Trump, Putyin és Mohamed bin Szalman trónörökös a három kulcsfigura az olaj világpiacán. Trump árcsökkenést akar, a másik kettő "stabilitást", akármit is jelent az. Ebben állapodott meg Vlagyimir Putyin és Mohamed bin Szalman Buenos Airesben. De akkor miért lenne még korai bármi biztosat mondani, ahogyan Szaúd-Arábia olajminisztere nyilatkozta?



Bécsben ülésezik az Ellenőrző Bizottság



Ez a testület ellenőrzi, hogy az OPEC + államok betartották-e azt a kitermelés csökkentést, melyet 2016-ban határoztak el. Akkor arról döntöttek, hogy napi 1,6 millió hordóval kevesebbet szállítanak a világpiacra. Csakhogy akkor még élt az iráni atomalku, melyből időközben Trump kilépett. Irán, a világ harmadik legnagyobb exportőre csapdahelyzetbe került. Számára a kitermelés csökkentése húsbavágó veszteségeket eredményezne. A szaúdiak és az oroszok a többiek feje fölött egyezkednek Bécsben. Az Ellenőrző Bizottságban ott üldögél mindkét állam olajminisztere. Kalid al Falihnak mindenekelőtt Alekszandr Novak orosz miniszterrel kell megállapodnia.



Mikulás napján dönt az OPEC



Az egykor oly befolyásos szervezet egyre csak gyengül. Nemrég Katar bejelentette a kilépését. Ez látszólag nem nagy jelentőségű ügy, mert Katar olajban szegény. Számára a gázkitermelés a nagy üzlet. Méghozzá közösen Iránnal. Ezért is veszett össze Szaúd-Arábiával, mely megpróbálja megfojtani az emirátust. A gazdasági és politikai érdekek átláthatatlanul összekeveredtek a Közel-Keleten, ahol az olaj ára még mindig a legfontosabb.



Közben Kína, a világ legnagyobb energia-importőre fokozza amerikai vásárlásait



Ezt ígérte meg Hszi Csin-ping elnök Donald Trumpnak Buenos Airesben. Mi lesz akkor az oroszokkal és Iránnal, melyek a kínaiak piacára alapozzák a jövőjüket? Az OPEC + miniszteri értekezlete kapcsán számtalan hosszú távú, stratégiai probléma felmerül, hiszen a tagállamok jórészt az energiaexportból élnek.



A stabilitás mindenkinek mást jelent



„Optimista” vagyok- nyilatkozta a Bloomberg tudósítójának az Emirátusok olajminisztere. Ő lehet is, hiszen az Emirátusokban sok olajra kevés ember jut. De egyáltalán nem ez a helyzet Oroszországban, Iránban vagy Venezuelában. Szaúd-Arábiának pedig az ambiciózus fejlesztési tervekhez kell a pénz. Mohamed bin Szalman herceg az olaj- jövedelmekből szeretne megszabadulni az olajfüggőségtől. Mindebből a fogyasztók jól járhatnak, mert az alacsonyabb árak segíthetik a konjunktúrát. Az egykor oly erős OPEC pedig a globális gazdaság kiszolgálója lesz, vagy nem lesz. (via Bloomberg)