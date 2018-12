Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"054a0753-9900-48d9-ad80-506265d7b138","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A minisztérium arra nem tért ki, hogy miért polgári lajstromszámmal vették nyilvántartásba. ","shortLead":"A minisztérium arra nem tért ki, hogy miért polgári lajstromszámmal vették nyilvántartásba. ","id":"20181207_Reagalt_a_HM_tenyleg_ket_Falcont_vettek_elvileg_a_honvedsegnek","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=054a0753-9900-48d9-ad80-506265d7b138&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"669acf0d-e5c5-4703-8839-e23adcc10082","keywords":null,"link":"/itthon/20181207_Reagalt_a_HM_tenyleg_ket_Falcont_vettek_elvileg_a_honvedsegnek","timestamp":"2018. december. 07. 18:43","title":"Reagált a HM: tényleg két Falcont vettek, elvileg a honvédségnek","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5e875d95-f480-4267-be48-c82b977ac4c6","c_author":"Műértő","category":"hvgmuerto","description":"Párhuzamos kurzusok – hivatalos modernizmus és underground a Kiscelli Múzeumban / Két kiállítás képei – Vajda Júlia és Vajda Lajos Szentendrén / Power 100 és a ledarált Banksy – rangsorelemzés és az „év műtárgya” / Kettétört korszak – a közép-európai avantgárd Olomoucban / Bbbbrrruuuccceee – Bruce Nauman New Yorkban / Egyszemélyes hírügynökség – Weegee, a híres / Politikai tájképek – Csontváry szimbolikus jeruzsálemi képei / Egyszer az életben – Bruegel-blockbuster Bécsben



","shortLead":"Párhuzamos kurzusok – hivatalos modernizmus és underground a Kiscelli Múzeumban / Két kiállítás képei – Vajda Júlia és...","id":"20181207_Megjelent_a_Muerto_2018_decemberjanuari_lapszama","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=5e875d95-f480-4267-be48-c82b977ac4c6&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"96dd9c83-139f-4a91-b9f6-f8ba80ca9d23","keywords":null,"link":"/hvgmuerto/20181207_Megjelent_a_Muerto_2018_decemberjanuari_lapszama","timestamp":"2018. december. 07. 16:07","title":"Megjelent a Műértő 2018 december-januári lapszáma","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1fd24b16-8bf2-4301-aeae-27c4d4323dd3","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Helyreigazításra kötelezték a Lokál c. napilapot és kiadóját, mert valótlan állítást tett közzé a Magyar Helsinki Bizottságról. A Fővárosi Törvényszék ítélete még nem jogerős. Amennyiben jogerőre emelkedik, akkor 15 napon belül le kell hoznia a helyreigazítást a napilapnak.","shortLead":"Helyreigazításra kötelezték a Lokál c. napilapot és kiadóját, mert valótlan állítást tett közzé a Magyar Helsinki...","id":"20181207_Sajtopert_veszitett_a_Lokal_a_Helsinki_Bizottsaggal_szemben","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=1fd24b16-8bf2-4301-aeae-27c4d4323dd3&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5cfa4065-5bfa-4dfa-8794-399b76f3451f","keywords":null,"link":"/itthon/20181207_Sajtopert_veszitett_a_Lokal_a_Helsinki_Bizottsaggal_szemben","timestamp":"2018. december. 07. 16:09","title":"Sajtópert veszített a Lokál a Helsinki Bizottsággal szemben","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"aab638f0-7c16-468a-8fec-a0e5ee9d7486","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"A Kensington-palotánál feldíszítették az idei fenyőt.","shortLead":"A Kensington-palotánál feldíszítették az idei fenyőt.","id":"20181208_Igy_nez_ki_Harry_herceg_es_Meghan_Markle_karacsonyfaja","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=aab638f0-7c16-468a-8fec-a0e5ee9d7486&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"440f71f4-58de-4768-a471-287fbdcdf68a","keywords":null,"link":"/elet/20181208_Igy_nez_ki_Harry_herceg_es_Meghan_Markle_karacsonyfaja","timestamp":"2018. december. 08. 19:28","title":"Így néz ki Harry herceg és Meghan Markle karácsonyfája","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"622e85ae-8a7d-4df2-886b-666a2a419249","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Az MTVA székház elé Hadházy Ákos volt LMP-s társelnök hirdetett tüntetést.","shortLead":"Az MTVA székház elé Hadházy Ákos volt LMP-s társelnök hirdetett tüntetést.","id":"20181209_200_tunteto_60_rendor__elindult_a_tuntetes_az_MTVA_szekhaznal","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=622e85ae-8a7d-4df2-886b-666a2a419249&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"72b03a5e-6831-4726-a622-057c8746a6af","keywords":null,"link":"/itthon/20181209_200_tunteto_60_rendor__elindult_a_tuntetes_az_MTVA_szekhaznal","timestamp":"2018. december. 09. 15:09","title":"200 tüntető, 60 rendőr - elindult a tüntetés az MTVA székháznál","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"be5216da-5bbf-40ea-84ca-92b03ef649c6","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Egyedüli jelöltként hivatalosan is Frans Timmermanst, az Európai Bizottság első alelnökét választotta listavezetőjévé szombati lisszaboni kongresszusán az Európai Szocialisták Pártja (PES).



","shortLead":"Egyedüli jelöltként hivatalosan is Frans Timmermanst, az Európai Bizottság első alelnökét választotta listavezetőjévé...","id":"20181208_Megvan_az_europai_szocialistak_listavezetoje","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=be5216da-5bbf-40ea-84ca-92b03ef649c6&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"395fa90f-ab7a-466d-9403-8426d19446ac","keywords":null,"link":"/vilag/20181208_Megvan_az_europai_szocialistak_listavezetoje","timestamp":"2018. december. 08. 15:25","title":"Megvan az európai szocialisták listavezetője","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c7c701c2-312d-4f37-9601-5b70609e12f4","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto.autoshirek","description":"Herczig Norbert négyszeres bajnok, most megy először közönség előtt is, a világon is egyelőre ritkaságnak számító új autójával.","shortLead":"Herczig Norbert négyszeres bajnok, most megy először közönség előtt is, a világon is egyelőre ritkaságnak számító új...","id":"20181209_vw_polo_r5_herczig","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=c7c701c2-312d-4f37-9601-5b70609e12f4&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"fd30da43-7261-4e51-95f1-6774693c73d7","keywords":null,"link":"/cegauto.autoshirek/20181209_vw_polo_r5_herczig","timestamp":"2018. december. 09. 08:07","title":"Igazi ritkaság is lesz a mai Mikulás-ralin","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4f2c3f71-7b00-4225-8b60-e1b3a63ada54","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"Az első szám jövő januárban jelenik meg.","shortLead":"Az első szám jövő januárban jelenik meg.","id":"20181207_Sajat_ujsagjaban_irja_meg_velemenyet_a_kozbeszerzesekrol_a_hatosag","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=4f2c3f71-7b00-4225-8b60-e1b3a63ada54&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4381e66e-8dc4-4ba2-a45a-659c5f935065","keywords":null,"link":"/kkv/20181207_Sajat_ujsagjaban_irja_meg_velemenyet_a_kozbeszerzesekrol_a_hatosag","timestamp":"2018. december. 07. 15:42","title":"Saját újságjában írja meg véleményét a közbeszerzésekről a hatóság","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]