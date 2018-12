Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"4f9f6816-e489-4718-900c-9e8309ee14dc","c_author":"hvg.hu","category":"sport","description":"Miután hazai pályán sem sikerült megverni az emberhátrányban játszó Paks csapatát, s Puskás Akadémia vezetősége kirúgta Benczés Miklós vezetőedzőt. \r

\r

","shortLead":"Miután hazai pályán sem sikerült megverni az emberhátrányban játszó Paks csapatát, s Puskás Akadémia vezetősége kirúgta...","id":"20181208_Kirakta_az_edzot_a_Puskas_Akademia","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=4f9f6816-e489-4718-900c-9e8309ee14dc&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"196607b0-6bc6-4674-9581-648ee8781159","keywords":null,"link":"/sport/20181208_Kirakta_az_edzot_a_Puskas_Akademia","timestamp":"2018. december. 08. 20:23","title":"Kirakta edzőjét a Puskás Akadémia","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3518a187-6d1d-460b-8945-51db4c55d820","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"Az Igazgyöngy Alapítvány vezetője a Facebookon mondott köszönetet.","shortLead":"Az Igazgyöngy Alapítvány vezetője a Facebookon mondott köszönetet.","id":"20181208_Igy_vette_at_a_Prima_Primissima_kozonsegdijat_L_Ritok_Nora","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=3518a187-6d1d-460b-8945-51db4c55d820&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"08a158e0-8792-4bb2-add7-7087d2cd86d2","keywords":null,"link":"/kultura/20181208_Igy_vette_at_a_Prima_Primissima_kozonsegdijat_L_Ritok_Nora","timestamp":"2018. december. 08. 17:33","title":"Így vette át a Prima Primissima közönségdíját L. Ritók Nóra","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8eb8456d-2018-4a62-888e-c52a19c5163e","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A rabszolgatörvény ellen tüntetők között volt az éhség menetét szervető Komjáthi Imre is. A szocialista politikus arra szólította fel a demonstrálókat, hogy törjenek be a Kossuth térre. Itt az a pillanat látható, amikor a keménymag átjutott a rendőri sorfalon.","shortLead":"A rabszolgatörvény ellen tüntetők között volt az éhség menetét szervető Komjáthi Imre is. A szocialista politikus arra...","id":"20181208_tuntetes_Kossuth_ter_rabszolgatorveny_video","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=8eb8456d-2018-4a62-888e-c52a19c5163e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8f6df3d0-f393-4bed-841b-e200246f33fc","keywords":null,"link":"/itthon/20181208_tuntetes_Kossuth_ter_rabszolgatorveny_video","timestamp":"2018. december. 08. 18:35","title":"Videó: Így teperték le a rendőrök Komjáthi Imrét, miközben a tüntetők betörtek a térre","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c2e98214-0710-40e7-be45-ad891c3ab11a","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Porosenko Putyinnal is tárgyalna, de az nem áll szóba vele - állítja.","shortLead":"Porosenko Putyinnal is tárgyalna, de az nem áll szóba vele - állítja.","id":"20181209_Elfogott_tengereszek_az_ukran_elnok_mar_csak_az_egyhazban_bizik","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=c2e98214-0710-40e7-be45-ad891c3ab11a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"19ff6960-94d6-4418-804b-3c4c2bb0faa8","keywords":null,"link":"/vilag/20181209_Elfogott_tengereszek_az_ukran_elnok_mar_csak_az_egyhazban_bizik","timestamp":"2018. december. 09. 14:23","title":"Elfogott tengerészek: az ukrán elnök már csak az egyházban bízik","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"45664b1e-66e2-4fdb-9ceb-5beb655e72a7","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Összesen 2,5 milliárdba kerülne a projekt, amely az idén a legtöbb tao-támogatást kapta. ","shortLead":"Összesen 2,5 milliárdba kerülne a projekt, amely az idén a legtöbb tao-támogatást kapta. ","id":"20181209_22_milliardnyi_taopenzbol_epitenek_egy_kezis_sportkollegiumot_Budakalaszon","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=45664b1e-66e2-4fdb-9ceb-5beb655e72a7&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8aa36bf7-efdc-470e-be29-c9253f4d20ec","keywords":null,"link":"/gazdasag/20181209_22_milliardnyi_taopenzbol_epitenek_egy_kezis_sportkollegiumot_Budakalaszon","timestamp":"2018. december. 09. 09:41","title":"2,2 milliárdnyi tao-pénzből építenek egy kézis sportkollégiumot Budakalászon","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b6a6c152-8c1f-45d3-919c-45fcc22258ca","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"A cég egy érdi családi házba van bejegyezve, se honlapja, se alkalmazottja sincs. ","shortLead":"A cég egy érdi családi házba van bejegyezve, se honlapja, se alkalmazottja sincs. ","id":"20181209_Egy_alkalmazottja_sincs_a_cegnek_amely_122_millioert_szallit_ermeket_az_MLSZnek","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=b6a6c152-8c1f-45d3-919c-45fcc22258ca&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2024d171-77ee-4c0f-ada6-22b8bf407fd9","keywords":null,"link":"/gazdasag/20181209_Egy_alkalmazottja_sincs_a_cegnek_amely_122_millioert_szallit_ermeket_az_MLSZnek","timestamp":"2018. december. 09. 10:48","title":"Egy alkalmazottja sincs a cégnek, amely 122 millióért szállít érmeket az MLSZ-nek","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"93ef133c-dd92-4e4b-bc36-d39639f2a35f","c_author":"hvg.hu/MTI","category":"vilag","description":"William Barr a néhai George H. W. Bush igazságügyi minisztere volt, és nem mellesleg köztudottan elkötelezett az erős elnöki hatalom mellett.","shortLead":"William Barr a néhai George H. W. Bush igazságügyi minisztere volt, és nem mellesleg köztudottan elkötelezett az erős...","id":"20181207_Uj_az_eros_elnoki_hatalom_mellett_elkotelezett_igazsagugyminisztert_nevezett_ki_Trump","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=93ef133c-dd92-4e4b-bc36-d39639f2a35f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1574f3b5-3c33-4155-a44c-dd9dcc1098ab","keywords":null,"link":"/vilag/20181207_Uj_az_eros_elnoki_hatalom_mellett_elkotelezett_igazsagugyminisztert_nevezett_ki_Trump","timestamp":"2018. december. 07. 16:54","title":"Új, az erős elnöki hatalom mellett elkötelezett igazságügyminisztert jelölt Trump","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"aba51e2f-e698-4e77-9989-2cddb75cdc86","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Sokkal több az őrizetbevétel és kisebb a feszültség Párizsban: ennek hátterében részben az áll, hogy taktikát változtattak a francia rendőrök.","shortLead":"Sokkal több az őrizetbevétel és kisebb a feszültség Párizsban: ennek hátterében részben az áll, hogy taktikát...","id":"20181208_Sarga_mellenyesek_Parizsban__igy_valtoztatott_taktikat_a_rendorseg","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=aba51e2f-e698-4e77-9989-2cddb75cdc86&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d229199c-2ffd-413f-a59c-e94c9ed90cda","keywords":null,"link":"/vilag/20181208_Sarga_mellenyesek_Parizsban__igy_valtoztatott_taktikat_a_rendorseg","timestamp":"2018. december. 08. 16:38","title":"Sárga mellényesek Párizsban – így változtatott taktikát a rendőrség","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]