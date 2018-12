Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"cefd3159-a3b4-4f06-a742-1c297ede35d1","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"A kisebb lakások négyzetméterára ráadásul drágább is, mint a nagyobbaké. ","shortLead":"A kisebb lakások négyzetméterára ráadásul drágább is, mint a nagyobbaké. ","id":"20181211_A_panellakasokat_lehet_a_leggyorsabban_eladni","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=cefd3159-a3b4-4f06-a742-1c297ede35d1&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9fd20f43-780e-4c28-a05f-501352d528ee","keywords":null,"link":"/gazdasag/20181211_A_panellakasokat_lehet_a_leggyorsabban_eladni","timestamp":"2018. december. 11. 08:08","title":"A panellakásokat lehet a leggyorsabban eladni","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9f57b55a-d090-4477-86cc-ad74fd66d841","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Egy régi német-alföldi mondás szerint: „Lehet, hogy a világot isten teremtette, de Hollandiát az emberek hozták létre kínkeserves munkával”. A régi bölcsesség ma is igaz. ","shortLead":"Egy régi német-alföldi mondás szerint: „Lehet, hogy a világot isten teremtette, de Hollandiát az emberek hozták létre...","id":"20181209_Nincs_klimavaltozas_A_hollandoknak_lenne_ehhez_egyket_szavuk","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=9f57b55a-d090-4477-86cc-ad74fd66d841&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7b31d89b-c5fd-46e7-8da1-d1040766ebde","keywords":null,"link":"/gazdasag/20181209_Nincs_klimavaltozas_A_hollandoknak_lenne_ehhez_egyket_szavuk","timestamp":"2018. december. 09. 21:55","title":"Nincs klímaváltozás? A hollandoknak lenne ehhez egy-két szavuk","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9bbf361b-4260-44e3-aa57-1bca10060da0","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"Polgár küldetése, hogy a sakk új területeket hódítson meg és tovább növelje rajongóinak körét. ","shortLead":"Polgár küldetése, hogy a sakk új területeket hódítson meg és tovább növelje rajongóinak körét. ","id":"20181210_Nemzetkozi_Sakkszovetseg_tiszteletbeli_alelnok_Polgar_Judit","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=9bbf361b-4260-44e3-aa57-1bca10060da0&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"eee0ca3f-702e-4dc8-a3db-f44e278ab3f3","keywords":null,"link":"/kultura/20181210_Nemzetkozi_Sakkszovetseg_tiszteletbeli_alelnok_Polgar_Judit","timestamp":"2018. december. 10. 11:28","title":"A Nemzetközi Sakkszövetség tiszteletbeli alelnökévé választották Polgár Juditot","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"27bac440-d34d-4a6c-a02c-33d9a47dd5a8","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"Szlovákiából és Csehországból hozzuk be a legtöbb játékot. ","shortLead":"Szlovákiából és Csehországból hozzuk be a legtöbb játékot. ","id":"20181210_Hiaba_keszul_a_legtobb_jatek_Kinaban_a_magyar_gyerekek_nem_ezekkel_jatszanak","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=27bac440-d34d-4a6c-a02c-33d9a47dd5a8&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"16bdb857-800a-46a2-aaea-24868765a93e","keywords":null,"link":"/kkv/20181210_Hiaba_keszul_a_legtobb_jatek_Kinaban_a_magyar_gyerekek_nem_ezekkel_jatszanak","timestamp":"2018. december. 10. 13:52","title":"Hiába készül a legtöbb játék Kínában, a magyar gyerekek nem ezekkel játszanak","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7c328c13-5148-4c76-a978-c62ed24f1c22","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Túrkeve a baglyok fővárosa, meg is érkeztek oda telelni a madarak.","shortLead":"Túrkeve a baglyok fővárosa, meg is érkeztek oda telelni a madarak.","id":"20181210_Ezer_fulesbagoly_szallta_meg_Turkevet","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=7c328c13-5148-4c76-a978-c62ed24f1c22&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"15a75957-db30-4315-9afc-7887435d12d2","keywords":null,"link":"/elet/20181210_Ezer_fulesbagoly_szallta_meg_Turkevet","timestamp":"2018. december. 10. 14:48","title":"Ezer fülesbagoly szállta meg Túrkevét","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d8ed591f-9bfd-4a23-8fbc-871cdc033d3f","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"A japán gyártó a megszokottól eltérő hibrid hajtáslánccal küldi harcba SUV modelljét. Az új CR-V képes teljesen csendben lopakodni és a benzint árammá alakítani, de zöld rendszámot nem kaphat.","shortLead":"A japán gyártó a megszokottól eltérő hibrid hajtáslánccal küldi harcba SUV modelljét. Az új CR-V képes teljesen...","id":"20181209_benzines_villanyauto_teszten_a_honda_kulonc_hibrid_divatterepjaroja_az_uj_crv","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=d8ed591f-9bfd-4a23-8fbc-871cdc033d3f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"faa641af-0460-4bec-b79b-a34147a42a37","keywords":null,"link":"/cegauto/20181209_benzines_villanyauto_teszten_a_honda_kulonc_hibrid_divatterepjaroja_az_uj_crv","timestamp":"2018. december. 09. 10:00","title":"Benzines villanyautó: teszten a Honda különc hibrid divatterepjárója, az új CR-V","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"47c2ddee-6d17-4ac4-9510-4599ec1fe501","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A KSH és a közszolgálati egyetem által összerakott Jó Állam jelentésben is figyelmeztetik Orbánékat a sajtószabadság fontosságára. ","shortLead":"A KSH és a közszolgálati egyetem által összerakott Jó Állam jelentésben is figyelmeztetik Orbánékat a sajtószabadság...","id":"20181210_Nem_vart_helyrol_kapott_kritikat_a_kormany_sajtoszabadsagugyben","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=47c2ddee-6d17-4ac4-9510-4599ec1fe501&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c390548b-2bea-4e97-9cb7-763ea92ebf22","keywords":null,"link":"/itthon/20181210_Nem_vart_helyrol_kapott_kritikat_a_kormany_sajtoszabadsagugyben","timestamp":"2018. december. 10. 07:45","title":"Nem várt helyről kapott kritikát a kormány sajtószabadság-ügyben","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5c846443-1006-47cc-add5-423f5cc1169d","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Különben nem lesz elég pénze az önkormányzatnak.","shortLead":"Különben nem lesz elég pénze az önkormányzatnak.","id":"20181210_Hiaba_akar_a_kormany_szabadulni_a_kozmunkasoktol_a_polgarmesterek_foggalkorommel_ragaszkodnak_hozzajuk","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=5c846443-1006-47cc-add5-423f5cc1169d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"691ccb58-f843-456d-8162-691b117342b6","keywords":null,"link":"/gazdasag/20181210_Hiaba_akar_a_kormany_szabadulni_a_kozmunkasoktol_a_polgarmesterek_foggalkorommel_ragaszkodnak_hozzajuk","timestamp":"2018. december. 10. 16:02","title":"Hiába akar a kormány szabadulni a közmunkásoktól, a polgármesterek foggal-körömmel ragaszkodnak hozzájuk","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]