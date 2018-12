Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"2ef600f0-8aa7-4399-9249-3520e37f05c4","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"Nem a Kétfarkú Kutyapárt teljesítette ugyan korábbi ígéretét, hogy hegyet hoz a síkvidékre, de síelni mégis lehet az alföldi városban pár hete. A mesterséges pálya gumiból van a hó helyett, de csúszik.","shortLead":"Nem a Kétfarkú Kutyapárt teljesítette ugyan korábbi ígéretét, hogy hegyet hoz a síkvidékre, de síelni mégis lehet...","id":"20181209_Ha_hegyet_nem_is_de_sipalyat_hoztak_Szegedre","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=2ef600f0-8aa7-4399-9249-3520e37f05c4&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"922ba1b4-bb88-4948-a5d5-3bbbdc4a5dff","keywords":null,"link":"/kkv/20181209_Ha_hegyet_nem_is_de_sipalyat_hoztak_Szegedre","timestamp":"2018. december. 09. 10:55","title":"Ha hegyet nem is, de sípályát hoztak Szegedre","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"12822966-4a80-4d8a-8f1e-19e9c08cac66","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"Daniel Craighez csatlakozhat a Bond-franchise legújabb darabjában.","shortLead":"Daniel Craighez csatlakozhat a Bond-franchise legújabb darabjában.","id":"20181209_Rami_Malek_lehet_az_uj_James_Bond_fogonosza","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=12822966-4a80-4d8a-8f1e-19e9c08cac66&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"23890d29-8c95-43db-98bc-4d62fc444fd8","keywords":null,"link":"/kultura/20181209_Rami_Malek_lehet_az_uj_James_Bond_fogonosza","timestamp":"2018. december. 09. 11:20","title":"Rami Malek lehet az új James Bond főgonosza","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"090152e6-9747-4396-b8aa-0995bb3c519f","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"A férfi nem jelent meg az ítélethirdetésen.","shortLead":"A férfi nem jelent meg az ítélethirdetésen.","id":"20181210_Szlovakiaban_is_eletfogytiglani_bortonbuntetesre_iteltek_Rohacot","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=090152e6-9747-4396-b8aa-0995bb3c519f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"048bb0bd-bdc0-4700-b156-ad237e3b2dfc","keywords":null,"link":"/vilag/20181210_Szlovakiaban_is_eletfogytiglani_bortonbuntetesre_iteltek_Rohacot","timestamp":"2018. december. 10. 13:30","title":"Szlovákiában is életfogytiglani börtönbüntetésre ítélték Rohácot","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6dda2e8d-d210-4cc9-b08a-d399ad4b8f28","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Félnek a lakók abban a budapesti társasházban, amelynek hátsó lépcsője szombaton szakadt le egy férfi alatt. A pincébe zuhant, súlyosan megsérült, kórházba került. A régi társasházban így most nem használhatják a hátsó lépcsőházat. A lakók aggódnak, hogy a főlépcsők is balesetveszélyesek, mert nem tudják: mikor látta azokat statikus. A közös képviselő azt mondta: elfoglalt, ezért nem nyilatkozik.\r

","shortLead":"Félnek a lakók abban a budapesti társasházban, amelynek hátsó lépcsője szombaton szakadt le egy férfi alatt. A pincébe...","id":"20181209_Beszakadt_lepcso_3_metert_zuhant_az_egyik_lako_a_kozos_kepviselo_nem_nyilatkozik","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=6dda2e8d-d210-4cc9-b08a-d399ad4b8f28&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"15eeb2bd-3ca4-4ff5-b764-321d43f3ba26","keywords":null,"link":"/itthon/20181209_Beszakadt_lepcso_3_metert_zuhant_az_egyik_lako_a_kozos_kepviselo_nem_nyilatkozik","timestamp":"2018. december. 09. 18:13","title":"Beszakadt lépcső: 3 métert zuhant az egyik lakó, a közös képviselő nem nyilatkozik","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"29f38bdc-a9e4-4e7d-a1e1-04893ba672b6","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"A miniszterelnök a Facebook-oldalára tette ki a két meggyújtott gyertyás koszorút.","shortLead":"A miniszterelnök a Facebook-oldalára tette ki a két meggyújtott gyertyás koszorút.","id":"20181209_Orban_Viktor_megmutatta_az_adventi_koszorujukat_foto","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=29f38bdc-a9e4-4e7d-a1e1-04893ba672b6&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"eb30628f-e2f7-4e53-a93a-60b4bdf285e2","keywords":null,"link":"/elet/20181209_Orban_Viktor_megmutatta_az_adventi_koszorujukat_foto","timestamp":"2018. december. 09. 11:44","title":"Orbán Viktor megmutatta az adventi koszorújukat (fotó)","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"32e4b37a-9ecf-4603-abd4-01e9c6d2a035","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Eladó a három hálószobás ingatlan, ahol Kate és Pippa Middleton élt, mielőtt az előbbi Cambridge hercegnője lett.","shortLead":"Eladó a három hálószobás ingatlan, ahol Kate és Pippa Middleton élt, mielőtt az előbbi Cambridge hercegnője lett.","id":"20181209_Igy_nez_ki_egy_leendo_kiralyno_lanylakasa","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=32e4b37a-9ecf-4603-abd4-01e9c6d2a035&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"36ab0649-0030-4a8d-9166-c7bf55cf121c","keywords":null,"link":"/elet/20181209_Igy_nez_ki_egy_leendo_kiralyno_lanylakasa","timestamp":"2018. december. 09. 11:43","title":"Így néz ki egy leendő királyné lánylakása","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0fb9d09b-d889-45c0-86f9-50bb17bb4cfc","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Ismét napirendre kerül az európai uniós vezetők e heti csúcsértekezletén az Egyesült Királyság kiválásának ügye, de a brit EU-tagság megszűnésének feltételeit rögzítő szerződésről nem nyithatók újra a tárgyalások – közölte Donald Tusk, az Európai Tanács elnöke hétfő este.","shortLead":"Ismét napirendre kerül az európai uniós vezetők e heti csúcsértekezletén az Egyesült Királyság kiválásának ügye, de...","id":"20181210_donald_tusk_brexit_ujratargyalas","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=0fb9d09b-d889-45c0-86f9-50bb17bb4cfc&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4ec3eb9a-3a57-451c-84f6-e5f886eedbc1","keywords":null,"link":"/gazdasag/20181210_donald_tusk_brexit_ujratargyalas","timestamp":"2018. december. 10. 19:42","title":"Tusk: Nem lehet újratárgyalni a Brexit-megállapodást","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8eb8456d-2018-4a62-888e-c52a19c5163e","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Döntse el, kinek van igaza.","shortLead":"Döntse el, kinek van igaza.","id":"20181209_A_rendorseg_szerint_hazudik_az_MSZP_az_alelnok_seruleseirol","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=8eb8456d-2018-4a62-888e-c52a19c5163e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"aaca7f73-f60d-4cbf-8cac-603c61911b02","keywords":null,"link":"/itthon/20181209_A_rendorseg_szerint_hazudik_az_MSZP_az_alelnok_seruleseirol","timestamp":"2018. december. 09. 09:45","title":"A rendőrség szerint hazudik az MSZP az alelnök sérüléseiről - mutatjuk, mi történt pontosan","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]