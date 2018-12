Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"7a151ae2-c721-48cb-aeb5-55d38850a12b","c_author":"MTI","category":"itthon","description":"Összeütközött egy kisteherautó és egy személygépkocsi péntek este Bács-Kiskun megyében, az 52-es főútról Kerekegyházára vezető úton, a balesetben egy ember meghalt, egy pedig megsérült - közölte a rendőrség és az Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság (OKF).","shortLead":"Összeütközött egy kisteherautó és egy személygépkocsi péntek este Bács-Kiskun megyében, az 52-es főútról Kerekegyházára...","id":"20181214_Halalos_baleset_tortent_Kerekegyhazanal","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=7a151ae2-c721-48cb-aeb5-55d38850a12b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"16a40570-270e-4f80-9ed8-b4cb28731b5f","keywords":null,"link":"/itthon/20181214_Halalos_baleset_tortent_Kerekegyhazanal","timestamp":"2018. december. 14. 23:16","title":"Halálos baleset történt Kerekegyházánál","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"58b907f5-4a7b-4d74-8e14-d3df6de3ba1f","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"Lev Tolsztoj-idézettel adja meg a hangulatot a tüntetéshez a lap.","shortLead":"Lev Tolsztoj-idézettel adja meg a hangulatot a tüntetéshez a lap.","id":"20181214_Irodalmi_magassagokba_emelte_az_uszitast_a_Ripost","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=58b907f5-4a7b-4d74-8e14-d3df6de3ba1f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"441333a0-267f-45d6-a826-28a8efc31ad4","keywords":null,"link":"/kultura/20181214_Irodalmi_magassagokba_emelte_az_uszitast_a_Ripost","timestamp":"2018. december. 14. 09:24","title":"Irodalmi magasságokba emelte az uszítást a Ripost","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3083db65-9c8d-4de5-a841-c6067a46a106","c_author":"hvg.hu","category":"sport","description":"Loic Negót és Fiola Attilát is a legjobbak közé választották a sorozat utolsó csoportfordulójában. ","shortLead":"Loic Negót és Fiola Attilát is a legjobbak közé választották a sorozat utolsó csoportfordulójában. ","id":"20181215_vidi_chelsea_europa_liga_loic_nego_fiola_attila_alomcsapat","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=3083db65-9c8d-4de5-a841-c6067a46a106&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"cac6f7e8-e772-4614-8b57-2d9fa278c7f7","keywords":null,"link":"/sport/20181215_vidi_chelsea_europa_liga_loic_nego_fiola_attila_alomcsapat","timestamp":"2018. december. 15. 13:54","title":"Két Vidi-játékos az Európa Liga álomcsapatában","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c6530266-64f9-4806-806a-49bf5f8c1960","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A tüntetés során azért vették őrizetbe, mert gördeszkájával leverte egy rendőrautónak a visszapillantóját. Állítása szerint meg is verték, meg is fenyegették.","shortLead":"A tüntetés során azért vették őrizetbe, mert gördeszkájával leverte egy rendőrautónak a visszapillantóját. Állítása...","id":"20181214_Videon_ahogy_a_rendorok_lerohanjak_a_21_eves_ferfit_a_Koruton","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=c6530266-64f9-4806-806a-49bf5f8c1960&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ac1de265-786e-4b05-b393-1190a83d0c2e","keywords":null,"link":"/itthon/20181214_Videon_ahogy_a_rendorok_lerohanjak_a_21_eves_ferfit_a_Koruton","timestamp":"2018. december. 14. 19:49","title":"Videón, ahogy a rendőrök lerohanják a 21 éves férfit a Körúton","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9f421ff8-1c0c-416c-b276-33b32243d336","c_author":"Lengyel Miklós","category":"gazdasag","description":"Mindenütt sztrájkoljatok pénteken- adta ki a jelszót a CGT főtitkára, aki már korábban figyelmeztette a kormányt: a tűzzel játszik, ha félvállról veszi a szociális válságot Franciaországban.","shortLead":"Mindenütt sztrájkoljatok pénteken- adta ki a jelszót a CGT főtitkára, aki már korábban figyelmeztette a kormányt...","id":"20181214_Ezer_idejetmult_embert_rugnak_ki_a_francia_kozszolgalati_mediabol_mashol_is_karcsusit_Macron","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=9f421ff8-1c0c-416c-b276-33b32243d336&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d0077490-c20a-4949-be81-546823a601eb","keywords":null,"link":"/gazdasag/20181214_Ezer_idejetmult_embert_rugnak_ki_a_francia_kozszolgalati_mediabol_mashol_is_karcsusit_Macron","timestamp":"2018. december. 14. 14:03","title":"Ezer \"idejétmúlt\" embert rúgnak ki a francia közszolgálati médiából, máshol is karcsúsít Macron","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ea537354-56c7-42ec-b056-be82a1754e6b","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"A lefilmezett tolvaj nem a reptéri rakodók közül került ki.","shortLead":"A lefilmezett tolvaj nem a reptéri rakodók közül került ki.","id":"20181215_Ilyen_arcatlan_repteri_lopast_talan_meg_nem_latott__video","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=ea537354-56c7-42ec-b056-be82a1754e6b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"571ba2f3-704a-433a-b0a6-c16f5d8e2ddf","keywords":null,"link":"/elet/20181215_Ilyen_arcatlan_repteri_lopast_talan_meg_nem_latott__video","timestamp":"2018. december. 15. 10:16","title":"Ilyen arcátlan reptéri lopást talán még nem látott – videó","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5c73eaaf-d53e-4182-a0e2-bcc354974016","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A karácsonyi pulóverek sok helyen kötelező elemei az ünnepi készülődésnek. Most a Microsoft is készített egyet, ha már lúd legyen kövér alapon: a legrondább a Windows-logót tették rá.","shortLead":"A karácsonyi pulóverek sok helyen kötelező elemei az ünnepi készülődésnek. Most a Microsoft is készített egyet, ha már...","id":"20181215_microsoft_windows_95_karacsonyi_ronda_pulover","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=5c73eaaf-d53e-4182-a0e2-bcc354974016&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4c890fa3-c2ab-4408-a8b7-bdc13991ff4d","keywords":null,"link":"/tudomany/20181215_microsoft_windows_95_karacsonyi_ronda_pulover","timestamp":"2018. december. 15. 14:03","title":"Megjött a Microsoft új terméke: egy hihetetlenül ronda pulóver","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c7c46b2e-abd6-4ee1-9a2e-264c27aa0371","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"Persze, ha a szalagcímek mögé nézünk, a helyzet kissé bonyolultabb. Tény, hogy a 49 éves Anne Rigailt nevezték ki a legendás francia társaság főigazgatójává. De az Air-France ma már nem egyedül működik, hanem vállalati szövetségben az ugyancsak nem kispályás holland KLM-mel. ","shortLead":"Persze, ha a szalagcímek mögé nézünk, a helyzet kissé bonyolultabb. Tény, hogy a 49 éves Anne Rigailt nevezték ki...","id":"20181214_Ilyen_meg_nem_volt__egy_no_iranyitja_az_Air_France_legitarsasagot","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=c7c46b2e-abd6-4ee1-9a2e-264c27aa0371&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ab435476-9759-4c95-b5c4-701127822be1","keywords":null,"link":"/kkv/20181214_Ilyen_meg_nem_volt__egy_no_iranyitja_az_Air_France_legitarsasagot","timestamp":"2018. december. 14. 10:37","title":"Ilyen még nem volt – egy nő irányítja az Air France légitársaságot","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]