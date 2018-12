Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"815659a8-6eb7-4743-a282-6450225cfa1c","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Az egyik fedett, esőerdőt utánzó részleg gyulladt meg.","shortLead":"Az egyik fedett, esőerdőt utánzó részleg gyulladt meg.","id":"20181215_Hatalmas_tuz_miatt_ki_kellett_uriteni_a_chesteri_allatkertet__video","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=815659a8-6eb7-4743-a282-6450225cfa1c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"84d48fc5-6774-46ae-af53-5c3551f6fc26","keywords":null,"link":"/vilag/20181215_Hatalmas_tuz_miatt_ki_kellett_uriteni_a_chesteri_allatkertet__video","timestamp":"2018. december. 15. 13:55","title":"Hatalmas tűz miatt kellett kiüríteni a chesteri állatkertet - videó","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d8066c3b-21ec-4f3b-9999-3d919a4be128","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Ryan Zinke ellen hivatali visszaélés gyanúja és nagyon drága utazások miatt is szövetségi nyomozás zajlik. Ez már a sokadik személycsere az amerikai kormányban, mióta Trump hivatalba lépett. ","shortLead":"Ryan Zinke ellen hivatali visszaélés gyanúja és nagyon drága utazások miatt is szövetségi nyomozás zajlik. Ez már...","id":"20181215_Trump_a_Twitteren_rugta_ki_botranyokba_keveredett_belugyminiszteret","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=d8066c3b-21ec-4f3b-9999-3d919a4be128&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3c48c240-ead5-4f1a-a166-d53bc00824ff","keywords":null,"link":"/vilag/20181215_Trump_a_Twitteren_rugta_ki_botranyokba_keveredett_belugyminiszteret","timestamp":"2018. december. 15. 17:54","title":"Trump a Twitteren rúgta ki botrányokba keveredett belügyminiszterét","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1822e466-0ad2-4295-aa40-c369fed15782","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"A Szegedi Törvényszék szerint Márki-Zay megsértette a jó hírnevét két illetőnek azzal, hogy azt mondta, áron alul adtak el, illetve vettek meg önkormányzati tulajdonú lakásokat, ezért kell ennyi pénzt fizetnie.","shortLead":"A Szegedi Törvényszék szerint Márki-Zay megsértette a jó hírnevét két illetőnek azzal, hogy azt mondta, áron alul adtak...","id":"20181214_Masfel_millio_forintos_penzbuntetesre_iteltek_MarkiZayt","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=1822e466-0ad2-4295-aa40-c369fed15782&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"eaee3918-a38b-4c21-88f2-8e203748bac1","keywords":null,"link":"/gazdasag/20181214_Masfel_millio_forintos_penzbuntetesre_iteltek_MarkiZayt","timestamp":"2018. december. 14. 19:28","title":"Másfél millió forintos pénzbüntetésre ítélték Márki-Zayt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"cee6621a-6be1-4f87-8870-c268dc76858a","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Hivatalosan is bejelentette a Mindenki Magyarországa Mozgalma, hogy elmennek a fővárosi tüntetésre","shortLead":"Hivatalosan is bejelentette a Mindenki Magyarországa Mozgalma, hogy elmennek a fővárosi tüntetésre","id":"20181216_MarkiZay_Peterek_uj_mozgalma_is_megy_tuntetni","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=cee6621a-6be1-4f87-8870-c268dc76858a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7b277391-0534-4584-97eb-0c0acc7dfa60","keywords":null,"link":"/gazdasag/20181216_MarkiZay_Peterek_uj_mozgalma_is_megy_tuntetni","timestamp":"2018. december. 16. 10:51","title":"Márki-Zay Péterék új mozgalma is megy tüntetni","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"71775891-c821-498f-affe-f1017eae5413","c_author":"MTI","category":"elet","description":"Újabb megyékre adott ki havazás, illetve hófúvás miatt elsőfokú figyelmeztetést a meteorológiai szolgálat. A délkeleti határnál akár 20 centiméternél is több hó hullhat.","shortLead":"Újabb megyékre adott ki havazás, illetve hófúvás miatt elsőfokú figyelmeztetést a meteorológiai szolgálat. A délkeleti...","id":"20181215_figyelmeztetes_meteorologia_idojaras_havazas","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=71775891-c821-498f-affe-f1017eae5413&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7cb0ef40-8aeb-4daf-a73a-1cbf83a64e05","keywords":null,"link":"/elet/20181215_figyelmeztetes_meteorologia_idojaras_havazas","timestamp":"2018. december. 15. 10:54","title":"Újabb megyékre adtak ki figyelmeztetést – 20 centinél több hó eshet","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a2d944fb-c098-4bc1-a7a0-ac65c776efb4","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Az európai fővárosok árait vetette össze az energiahivatal.","shortLead":"Az európai fővárosok árait vetette össze az energiahivatal.","id":"20181214_Itt_a_legalacsonyabb_a_rezsi_az_EUban_megis_nagy_terhet_jelent","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=a2d944fb-c098-4bc1-a7a0-ac65c776efb4&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"137b2d60-a36e-41e9-a8d7-baac2c9fc1c4","keywords":null,"link":"/gazdasag/20181214_Itt_a_legalacsonyabb_a_rezsi_az_EUban_megis_nagy_terhet_jelent","timestamp":"2018. december. 14. 11:45","title":"Itt a legalacsonyabb a rezsi az EU-ban, mégis nagy terhet jelent","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ba6853ce-0f00-4a65-85af-d054ce4379cf","c_author":"Pálmai Erika","category":"elet","description":"Egyedülálló anyaként készül a gyereknevelésre Baracskay Angéla cukrász séf, aki a HVG-nek adott portré interjúban mesél a két Michelin csillagos éttermek embertelen világáról is. \r

","shortLead":"Egyedülálló anyaként készül a gyereknevelésre Baracskay Angéla cukrász séf, aki a HVG-nek adott portré interjúban mesél...","id":"20181215_A_csicsoka_peldaul_abszolut_gesztenye_izu_miert_ne_tehetnem_edessegekbe_","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=ba6853ce-0f00-4a65-85af-d054ce4379cf&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ec8f8aa3-91b2-4896-b57f-05e70e7102d6","keywords":null,"link":"/elet/20181215_A_csicsoka_peldaul_abszolut_gesztenye_izu_miert_ne_tehetnem_edessegekbe_","timestamp":"2018. december. 15. 17:00","title":"\"Azért nem leszek együtt senkivel, mert a társadalom elvárja\"","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a2874f87-c067-43ff-ad82-ad7f4d2f94f9","c_author":"hvg.hu/MTI","category":"kultura","description":"Szombaton nyitják meg a látogatók előtt Eger ikonikus épületét.\r

\r

","shortLead":"Szombaton nyitják meg a látogatók előtt Eger ikonikus épületét.\r

\r

","id":"20181215_Matol_felmaszhatunk_az_egri_minaretre","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=a2874f87-c067-43ff-ad82-ad7f4d2f94f9&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1ea133ba-ccec-4adb-a07f-e892c0d51450","keywords":null,"link":"/kultura/20181215_Matol_felmaszhatunk_az_egri_minaretre","timestamp":"2018. december. 15. 09:15","title":"Mától újra felmászhatunk az egri minaretre","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]