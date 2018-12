Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"d5582233-c9d6-4efc-8003-51ea9430719e","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Cukiskodó fotósorozattal kíván boldog karácsonyt a brit királyság.","shortLead":"Cukiskodó fotósorozattal kíván boldog karácsonyt a brit királyság.","id":"20181214_Vegre_szembol_is_lathatjuk_a_kis_Lajos_herceget","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=d5582233-c9d6-4efc-8003-51ea9430719e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"786e3b64-bb6a-4d5b-b3f5-eecfdc1b6f16","keywords":null,"link":"/elet/20181214_Vegre_szembol_is_lathatjuk_a_kis_Lajos_herceget","timestamp":"2018. december. 14. 12:38","title":"Végre szemből is láthatjuk a kis Lajos herceget","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"07b59721-e4e3-419a-a69c-cdd90bd24565","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Nyilvánosságra hozta a francia rendőrség Chérif Chekatt fotóját.","shortLead":"Nyilvánosságra hozta a francia rendőrség Chérif Chekatt fotóját.","id":"20181212_strasbourg_lovoldozes_cherif_chekatt_francia_rendorseg","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=07b59721-e4e3-419a-a69c-cdd90bd24565&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"993c8c43-2fe5-412c-8228-0d88f11f9309","keywords":null,"link":"/vilag/20181212_strasbourg_lovoldozes_cherif_chekatt_francia_rendorseg","timestamp":"2018. december. 12. 20:34","title":"Ez a férfi lövöldözött Strasbourgban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1fe13a7e-c53d-4f63-ab49-2ad2a2afc6ff","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Esetlegességeik ellenére is életeket menthetnek és új egészségtudatosságot hozhatnak a manapság sorra megjelenő mobil EKG-készülékek.","shortLead":"Esetlegességeik ellenére is életeket menthetnek és új egészségtudatosságot hozhatnak a manapság sorra megjelenő mobil...","id":"20181213_ritmuszavar_szivritmus_okos_ekg_apple_okosora_wiwe","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=1fe13a7e-c53d-4f63-ab49-2ad2a2afc6ff&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"284210df-3092-4b24-8c4c-2b5515924f6f","keywords":null,"link":"/tudomany/20181213_ritmuszavar_szivritmus_okos_ekg_apple_okosora_wiwe","timestamp":"2018. december. 13. 18:33","title":"Ritmuszavarok nyomában: életet is menthetnek az okos-EKG-k","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d923a3c0-d603-476e-b869-db4dbd7b16ea","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A Viber idén karácsonyra egy az alkalmazás különböző funkcióiból összeválogatott karácsonyi csomaggal jelentkezik, melyben ingyenes matricák, chatbotok és közösségi csatornák is vannak.","shortLead":"A Viber idén karácsonyra egy az alkalmazás különböző funkcióiból összeválogatott karácsonyi csomaggal jelentkezik...","id":"20181214_viber_lila_unnepek_karacsonyi_matricak_letoltese_ingyenes","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=d923a3c0-d603-476e-b869-db4dbd7b16ea&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"44da12a2-b54e-4d69-a9d4-dcc11c478a24","keywords":null,"link":"/tudomany/20181214_viber_lila_unnepek_karacsonyi_matricak_letoltese_ingyenes","timestamp":"2018. december. 14. 08:03","title":"Van Viber a telefonján? Akkor ön is megkapta az ingyenes karácsonyi csomagot","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d0c4e574-55fc-4392-87af-9fc97add2860","c_author":"Balogh Csaba","category":"tudomany","description":"Miközben Budapesten forrongott a főváros, Norvégiában egy fotós a tökéletes pillanattal találta magát szemben.","shortLead":"Miközben Budapesten forrongott a főváros, Norvégiában egy fotós a tökéletes pillanattal találta magát szemben.","id":"20181214_46p_wirtanen_ustokos_fenyofa_tommy_eliassen","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=d0c4e574-55fc-4392-87af-9fc97add2860&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4cc0d2d0-79d3-403f-b2ee-aa1a7dfc7dfd","keywords":null,"link":"/tudomany/20181214_46p_wirtanen_ustokos_fenyofa_tommy_eliassen","timestamp":"2018. december. 14. 09:03","title":"Ha ez nem trükkfelvétel, akkor már most az idei karácsonyi szezon legszebb fotója","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7a6fd070-f76c-4102-ac37-728e8b22a8ea","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"Christian Bale új filmje, a Vice bemutatóján beszélt arról, mi történt, mikor egyszer találkozott Donald Trumppal.","shortLead":"Christian Bale új filmje, a Vice bemutatóján beszélt arról, mi történt, mikor egyszer találkozott Donald Trumppal.","id":"20181212_Christian_Bale_Trump_azt_hitte_en_vagyok_Bruce_Wayne","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=7a6fd070-f76c-4102-ac37-728e8b22a8ea&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b562936a-cf90-489e-a39f-0557b7fc3242","keywords":null,"link":"/kultura/20181212_Christian_Bale_Trump_azt_hitte_en_vagyok_Bruce_Wayne","timestamp":"2018. december. 12. 15:32","title":"Christian Bale: Trump azt hitte, én vagyok Bruce Wayne","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"cdaf7c29-f2eb-497e-bdd4-0a57eebfe092","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Migránsmentes Magyarország? Korántsem: 2016 óta meredeken emelkedik az EGK-ból érkező munkavállalók száma. Ők tehát külföldi születésű munkavállalók, azaz migránsok, akik kihasználva az EU-s szabályokat, Magyarországra jönnek dolgozni.","shortLead":"Migránsmentes Magyarország? Korántsem: 2016 óta meredeken emelkedik az EGK-ból érkező munkavállalók száma. Ők tehát...","id":"20181214_Meredeken_emelkedik_a_kulfoldi_munkavallalok_szama_Magyarorszagon","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=cdaf7c29-f2eb-497e-bdd4-0a57eebfe092&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"78115f2f-ce71-4015-9ed1-056aae5f126c","keywords":null,"link":"/gazdasag/20181214_Meredeken_emelkedik_a_kulfoldi_munkavallalok_szama_Magyarorszagon","timestamp":"2018. december. 14. 12:21","title":"Meredeken emelkedik a külföldi munkavállalók száma Magyarországon","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2115c521-ce88-4bab-befa-d3cd448df0cc","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Michael Cohen korábban mindent beismert.","shortLead":"Michael Cohen korábban mindent beismert.","id":"20181212_Harom_ev_bortont_kapott_Trump_volt_ugyvedje_aki_fizetett_ket_no_hallgatasaert","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=2115c521-ce88-4bab-befa-d3cd448df0cc&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"51d8aad7-1153-442d-b1e6-7f370597e656","keywords":null,"link":"/vilag/20181212_Harom_ev_bortont_kapott_Trump_volt_ugyvedje_aki_fizetett_ket_no_hallgatasaert","timestamp":"2018. december. 12. 18:40","title":"Három év börtönt kapott Trump volt ügyvédje, aki fizetett két nő hallgatásáért","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]