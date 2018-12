Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"81b56527-2e8c-4fbf-a3bb-094e772742d2","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Az Apple sosem állította, hogy okosórája orvosi eszköz lenne, azonban a legújabb Apple Watch EKG-funkciója valószínűleg életet mentett.","shortLead":"Az Apple sosem állította, hogy okosórája orvosi eszköz lenne, azonban a legújabb Apple Watch EKG-funkciója valószínűleg...","id":"20181218_apple_watch_ekg_funkcio_pitvarfibrillacio_jelzes_tapasztalat","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=81b56527-2e8c-4fbf-a3bb-094e772742d2&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"78d3eb10-dfcc-4133-a842-925739e49dcc","keywords":null,"link":"/tudomany/20181218_apple_watch_ekg_funkcio_pitvarfibrillacio_jelzes_tapasztalat","timestamp":"2018. december. 18. 10:03","title":"Még hogy nem hasznos: életet menthetett az Apple Watch EKG-funkciója","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e4e9768a-762b-47cd-bb6e-c5551143982b","c_author":"Gergely Zsófia","category":"gazdasag.ingatlan","description":"Vagyonkezelőre bízza az LMP-s Ungár Péter a családja érdekeltségébe tartozó ingatlancégben meglévő részvénycsomagját, vagyis névleg kiszáll a Schmidt Mária, illetve családja érdekeltségébe tartozó társaságból – tudta meg a hvg.hu. Értesülésünket az ellenzéki országgyűlés képviselő megerősítette, és azzal indokolta döntését, hogy ezzel akar tiszta helyzetet teremteni. Forrásaink viszont látszatintézkedésnek tartják a lépést, amivel Ungár megpróbál messzebb lépni a kínosan NER-közelébe sodródott cégtől, szerintük ha komolyan gondolná, akkor simán eladhatta volna a tulajdoni hányadát.","shortLead":"Vagyonkezelőre bízza az LMP-s Ungár Péter a családja érdekeltségébe tartozó ingatlancégben meglévő részvénycsomagját...","id":"20181219_Ungar_Peter_szimbolikusan_kiszall_a_milliardos_csaladi_cegbol","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=e4e9768a-762b-47cd-bb6e-c5551143982b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"143e2752-e6c8-4438-9ad7-19070dbb35af","keywords":null,"link":"/ingatlan/20181219_Ungar_Peter_szimbolikusan_kiszall_a_milliardos_csaladi_cegbol","timestamp":"2018. december. 19. 14:00","title":"Ungár Péter szimbolikusan kiszáll a milliárdos családi cégből","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"79586b68-05ae-423f-b071-43ef420a345b","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Bús Balázs szerint Kiss Anita pártatlanul járt el, az önkormányzat ellenzéki képviselői viszont egy szégyenteljes politikai akcióhoz asszisztáltak.","shortLead":"Bús Balázs szerint Kiss Anita pártatlanul járt el, az önkormányzat ellenzéki képviselői viszont egy szégyenteljes...","id":"20181219_Obuda_polgarmestere_a_jegyzo_torvenyesen_jart_el_az_MTVA_szekhazanal","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=79586b68-05ae-423f-b071-43ef420a345b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b274f30d-0a3a-4f19-92de-3bda1c990947","keywords":null,"link":"/itthon/20181219_Obuda_polgarmestere_a_jegyzo_torvenyesen_jart_el_az_MTVA_szekhazanal","timestamp":"2018. december. 19. 08:40","title":"Óbuda polgármestere: A jegyző törvényesen járt el az MTVA székházánál","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"030e9c67-8a3d-4984-b41e-35dcadd934eb","c_author":"MTI","category":"tudomany","description":"Az ősrobbanásból visszamaradt emléket, egy ősi gázfelhőt fedeztek fel ausztrál csillagászok. A különleges jelenség bepillantást enged a 13,7 milliárd évvel ezelőtti múltba.","shortLead":"Az ősrobbanásból visszamaradt emléket, egy ősi gázfelhőt fedeztek fel ausztrál csillagászok. A különleges jelenség...","id":"20181219_osrobbanas_korabeli_gazfelho","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=030e9c67-8a3d-4984-b41e-35dcadd934eb&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9b2331ca-1d1d-4d4d-af3b-bae3c9babfbf","keywords":null,"link":"/tudomany/20181219_osrobbanas_korabeli_gazfelho","timestamp":"2018. december. 19. 13:03","title":"Felfedeztek egy „égi ereklyét” 13,7 milliárd évvel ezelőttről","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0291b10d-4e44-4a12-b30a-e56cc8e567af","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"A jelenlegi számítások szerint hétvégétől enyhülni kezd, és az ünnepekig enyhe marad az idő, kiszorulnak a fagyok az országból, így a most lehullott hó nagy része az ünnepekre jó eséllyel elolvad.","shortLead":"A jelenlegi számítások szerint hétvégétől enyhülni kezd, és az ünnepekig enyhe marad az idő, kiszorulnak a fagyok...","id":"20181218_Nem_valoszinu_hogy_feher_karacsonyunk_lesz","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=0291b10d-4e44-4a12-b30a-e56cc8e567af&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"faee0800-4154-4210-9a04-a32f6636e8ac","keywords":null,"link":"/elet/20181218_Nem_valoszinu_hogy_feher_karacsonyunk_lesz","timestamp":"2018. december. 18. 15:02","title":"Nem valószínű, hogy fehér karácsonyunk lesz","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5e020181-f132-44c0-9e43-4c1ce01e08b4","c_author":"Joó Hajnalka","category":"itthon","description":"Nem, nem vagyunk jósok, nyílt titok volt az építészszakmában, hogy kik nyerik majd a pályázatot. A nyertesek valószínűleg behozhatatlan versenyelőnyt szereztek azzal, hogy – egyébként a közbeszerzési törvény előírásaival ellentétesen – a pályázat előkészítésében is részt vettek. ","shortLead":"Nem, nem vagyunk jósok, nyílt titok volt az építészszakmában, hogy kik nyerik majd a pályázatot. A nyertesek...","id":"20181218_Szuperkorhaz_tervpalyazat_gyoztesei","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=5e020181-f132-44c0-9e43-4c1ce01e08b4&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"939117ae-e054-4f4e-ab03-78eea2108392","keywords":null,"link":"/itthon/20181218_Szuperkorhaz_tervpalyazat_gyoztesei","timestamp":"2018. december. 18. 11:30","title":"Most hirdettek eredményt, de négy hónapja megmondtuk, kik nyerik a centrumkórházak tervpályázatát","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"82e1a53b-935e-459e-a99b-774648d3aade","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Észnél kell lennie egy afrikai szürke papagáj gazdájának, ellenkező esetben olyan árukért kell fizetnie, amelyeket nem is ő rendelt meg.","shortLead":"Észnél kell lennie egy afrikai szürke papagáj gazdájának, ellenkező esetben olyan árukért kell fizetnie, amelyeket nem...","id":"20181219_afrikai_szurke_papagaj_emberi_hang_amazon_echo_okoshangszoro_rendeles","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=82e1a53b-935e-459e-a99b-774648d3aade&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"078f8d64-a10d-418d-b42a-88a7e57e0c5f","keywords":null,"link":"/tudomany/20181219_afrikai_szurke_papagaj_emberi_hang_amazon_echo_okoshangszoro_rendeles","timestamp":"2018. december. 19. 11:03","title":"Papagáj vásároltat az Amazon okoshangszórójával","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"684bac77-ec91-47ca-a35b-f59c06b0e50c","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Karácsonyra készül.","shortLead":"Karácsonyra készül.","id":"20181217_Kosa_Lajos_mindekozben_kedelyesen_szimatolgatja_a_parfumoket_Becsben","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=684bac77-ec91-47ca-a35b-f59c06b0e50c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f73aa373-d648-4681-9f4e-7c9ef7eb486b","keywords":null,"link":"/elet/20181217_Kosa_Lajos_mindekozben_kedelyesen_szimatolgatja_a_parfumoket_Becsben","timestamp":"2018. december. 17. 16:35","title":"Kósa Lajos mindeközben parfümöket szimatolgat Bécsben","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]