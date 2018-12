Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"81b56527-2e8c-4fbf-a3bb-094e772742d2","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Az Apple sosem állította, hogy okosórája orvosi eszköz lenne, azonban a legújabb Apple Watch EKG-funkciója valószínűleg életet mentett.","shortLead":"Az Apple sosem állította, hogy okosórája orvosi eszköz lenne, azonban a legújabb Apple Watch EKG-funkciója valószínűleg...","id":"20181218_apple_watch_ekg_funkcio_pitvarfibrillacio_jelzes_tapasztalat","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=81b56527-2e8c-4fbf-a3bb-094e772742d2&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"78d3eb10-dfcc-4133-a842-925739e49dcc","keywords":null,"link":"/tudomany/20181218_apple_watch_ekg_funkcio_pitvarfibrillacio_jelzes_tapasztalat","timestamp":"2018. december. 18. 10:03","title":"Még hogy nem hasznos: életet menthetett az Apple Watch EKG-funkciója","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"281d79a8-1d12-414f-9deb-7871a01e051d","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Sokat csúszik a koncepció és a gyár kialakítása.","shortLead":"Sokat csúszik a koncepció és a gyár kialakítása.","id":"20181219_140_millio_forintot_kap_a_Debreceni_Egyetem_az_oltoanyaggyar_koncepciojara","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=281d79a8-1d12-414f-9deb-7871a01e051d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"abb0b3ee-51f0-4721-b966-0cfdd771bfd5","keywords":null,"link":"/gazdasag/20181219_140_millio_forintot_kap_a_Debreceni_Egyetem_az_oltoanyaggyar_koncepciojara","timestamp":"2018. december. 19. 14:21","title":"140 millió forintot kap a Debreceni Egyetem az oltóanyaggyár koncepciójára","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8f529f60-e788-4d91-8cf2-06bf17c94121","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Több új funkcióval bővül a Facebook üzenetküldője, többek között az Instagramon használható Boomerang is megjelenik majd a Messengerben.","shortLead":"Több új funkcióval bővül a Facebook üzenetküldője, többek között az Instagramon használható Boomerang is megjelenik...","id":"20181217_facebook_messenger_instagram_boomerang_szelfi_kiterjesztett_valosag","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=8f529f60-e788-4d91-8cf2-06bf17c94121&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"788002fc-c13f-4d97-a9cc-a1a78a9e7062","keywords":null,"link":"/tudomany/20181217_facebook_messenger_instagram_boomerang_szelfi_kiterjesztett_valosag","timestamp":"2018. december. 17. 18:03","title":"Az Instagram egyik legjobb funkciója is bekerül a Messengerbe, és jön egy, amivel a szelfizés is jobb lesz","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6c351c3a-8f55-4ccf-a387-119b642f60c4","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A rendőrség ismeretlen tettes ellen nyomoz.","shortLead":"A rendőrség ismeretlen tettes ellen nyomoz.","id":"20181219_Csuzlival_lohettek_be_vasarnap_ejjel_az_MTVA_szekhazanak_egyik_ablakat","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=6c351c3a-8f55-4ccf-a387-119b642f60c4&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"05844941-941e-4270-951b-a4178b1419cc","keywords":null,"link":"/itthon/20181219_Csuzlival_lohettek_be_vasarnap_ejjel_az_MTVA_szekhazanak_egyik_ablakat","timestamp":"2018. december. 19. 07:33","title":"Csúzlival lőhették be vasárnap éjjel az MTVA székházának egyik ablakát","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6fb02904-1076-4842-8db0-ced94c93d113","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Bár elsőre kézenfekvőnek tűnhet a műanyag szatyrot többször használatosra cserélni, nem biztos, hogy ezzel jó megoldást választunk. Ahogy a többször használatos kávéspohárral sem. A vegetariánus étrend viszont jó iránynak tűnik.","shortLead":"Bár elsőre kézenfekvőnek tűnhet a műanyag szatyrot többször használatosra cserélni, nem biztos, hogy ezzel jó megoldást...","id":"20181218_globalis_felmelegedes_klimavaltozas_kornyezetvedelem_hulladek_tevhitek","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=6fb02904-1076-4842-8db0-ced94c93d113&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"edd9c4b9-2053-4f98-9c71-12fc228ed4ed","keywords":null,"link":"/tudomany/20181218_globalis_felmelegedes_klimavaltozas_kornyezetvedelem_hulladek_tevhitek","timestamp":"2018. december. 18. 11:03","title":"Lehet, hogy csak ront a helyzeten, amikor a klímaváltozás ellen tenne otthon","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4070b440-5173-4d4d-84c8-1a607c71e03b","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Rongálás miatt indult ellene eljárás.","shortLead":"Rongálás miatt indult ellene eljárás.","id":"20181219_Elfogtak_a_tuntetot_aki_lefujta_a_Parlament_elotti_zaszlorudat","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=4070b440-5173-4d4d-84c8-1a607c71e03b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"686d845a-e576-4593-a86e-893bb0a595fe","keywords":null,"link":"/itthon/20181219_Elfogtak_a_tuntetot_aki_lefujta_a_Parlament_elotti_zaszlorudat","timestamp":"2018. december. 19. 10:04","title":"Elfogták a tüntetőt, aki lefújta a Parlament előtti zászlórudat","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"76a28211-2ef8-4780-9dfd-128ff8994118","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A hatóságok szerint tíz évre visszamenőleg nem dolgozott náluk Kollár Attila nevű rendőr sehol az országban.","shortLead":"A hatóságok szerint tíz évre visszamenőleg nem dolgozott náluk Kollár Attila nevű rendőr sehol az országban.","id":"20181219_Kamu_a_kirugott_rendor_Facebookon_terjedo_vallomasa","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=76a28211-2ef8-4780-9dfd-128ff8994118&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8b4e87ad-31e8-42b1-8f2a-3e24fcec2723","keywords":null,"link":"/itthon/20181219_Kamu_a_kirugott_rendor_Facebookon_terjedo_vallomasa","timestamp":"2018. december. 19. 08:59","title":"Kamu a kirúgott rendőr Facebookon terjedő vallomása","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"af674b7e-ecf2-4b8a-bc3d-eace9659f848","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Nagyon komoly hibák kerültek a Windows 10 októberi frissítőcsomagjába, így a Microsoft többször is visszavonta azt. Most úgy tűnik, sikerült végre előállni egy stabil változattal.","shortLead":"Nagyon komoly hibák kerültek a Windows 10 októberi frissítőcsomagjába, így a Microsoft többször is visszavonta azt...","id":"20181219_microsoft_windows_10_2018_oktoberi_frissitocsomag_letoltes","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=af674b7e-ecf2-4b8a-bc3d-eace9659f848&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b561b381-e785-4394-ba0c-6b2a87bf630c","keywords":null,"link":"/tudomany/20181219_microsoft_windows_10_2018_oktoberi_frissitocsomag_letoltes","timestamp":"2018. december. 19. 08:03","title":"Most frissítse a Windowst, a Microsoft üzeni, hogy most már biztonságos","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]