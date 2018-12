Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"f73656d4-2745-44b4-9521-6c7cf745b0d9","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"A Népszava a testület szóvivőit kérdezte.","shortLead":"A Népszava a testület szóvivőit kérdezte.","id":"20181218_europai_bizottsag_tuloratorveny_kozigazgatasi_birosagok_vizsgalat","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=f73656d4-2745-44b4-9521-6c7cf745b0d9&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b486aff5-39b4-4c71-b615-39addd8a676d","keywords":null,"link":"/gazdasag/20181218_europai_bizottsag_tuloratorveny_kozigazgatasi_birosagok_vizsgalat","timestamp":"2018. december. 18. 19:47","title":"Vizsgálja az Európai Bizottság a túlóratörvényt és a közigazgatási bíróságokat","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8809d7a9-a963-4e04-aa36-4f54ffdd79ca","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A Párbeszéd-politikus megpróbált élni jogaival, nála volt az öt pont is. Az archívumba invitálták. Az MTVA nem ígérte, hogy leadják az öt pontot, Tordai azt mondja, hogy a ma esti Híradót kell nézni, ha nem kerül be, akkor panaszt tesz a Duna Médiaszolgáltatónál. ","shortLead":"A Párbeszéd-politikus megpróbált élni jogaival, nála volt az öt pont is. Az archívumba invitálták. Az MTVA nem ígérte...","id":"20181219_Tordai_Bence_megint_megprobal_bejutni_az_MTVAhoz","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=8809d7a9-a963-4e04-aa36-4f54ffdd79ca&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b5c68ea5-db62-4245-b9dd-d42e1185d96f","keywords":null,"link":"/itthon/20181219_Tordai_Bence_megint_megprobal_bejutni_az_MTVAhoz","timestamp":"2018. december. 19. 14:10","title":"Tordai Bence bejutott az MTVA-hoz, átadta a követeléseit","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"22060b33-01b4-4cb8-8947-a759c61c7fca","c_author":"Domány András","category":"kultura","description":"Most már nem pletyka, hanem kormányhatározat: vidékre kerülhet az egyik legnépszerűbb fővárosi múzeum, a Nemzeti Közszolgálati Egyetem Ludovika téri terjeszkedése miatt kilakoltatott Természettudományi Múzeum. ","shortLead":"Most már nem pletyka, hanem kormányhatározat: vidékre kerülhet az egyik legnépszerűbb fővárosi múzeum, a Nemzeti...","id":"20181218_koltozes_termeszettudomanyi_muzeum","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=22060b33-01b4-4cb8-8947-a759c61c7fca&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7f6cbf5c-6a84-4050-900e-fdef92f71104","keywords":null,"link":"/kultura/20181218_koltozes_termeszettudomanyi_muzeum","timestamp":"2018. december. 18. 13:04","title":"Tényleg vidékre költöztethetik a Természettudományi Múzeumot","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"98d15ce5-3b06-4fe8-86d3-12a80a83315c","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A közmédia székházában történt események miatt lép a párt.","shortLead":"A közmédia székházában történt események miatt lép a párt.","id":"20181218_feljelentes_tuntetes_kozmedia_mtva_mszp_toth_bertalan","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=98d15ce5-3b06-4fe8-86d3-12a80a83315c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b5e5e22f-774c-4a7d-b195-f2fb63eac30d","keywords":null,"link":"/itthon/20181218_feljelentes_tuntetes_kozmedia_mtva_mszp_toth_bertalan","timestamp":"2018. december. 18. 14:54","title":"Feljelent és demonstrációra készül az MSZP","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"fd225216-aebe-4fa4-854c-8921a9815ba0","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Sorsfordító év lett 2018 a magyar sajtó, és még inkább a magyar sajtószabadság szempontjából. A hatalom médiarombolója előbb újabb nagy múltú lapot tüntetett el a piacról, majd tovább terelgetett saját ellenőrzése alá olvasót, nézőt, hirdetőt, hogy végül jóformán egy nap alatt csaknem 500 sajtótermék váljon a központi információs birodalom részévé. Ezen a terepen kell megmaradnia, és tisztességesen kiszolgálnia olvasóit a független sajtó megmaradt részének. \"Adventi kalendáriumunkban” a karácsonyig hátralévő napokban a hvg.hu és a HVG munkatársai mondják el, mit gondolnak a magyar sajtó helyzetéről, a feladatról, amibe beleálltak, és arról, amit olvasóink tehetnek azért, hogy Magyarországon ne csak központi felügyelet mellett lehessen írni, véleményt mondani.","shortLead":"Sorsfordító év lett 2018 a magyar sajtó, és még inkább a magyar sajtószabadság szempontjából. A hatalom médiarombolója...","id":"20181218_Ertekunk_a_sokszinuseg_a_HVG_adventi_kalendariumaban_ma_Daczi_Dora","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=fd225216-aebe-4fa4-854c-8921a9815ba0&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e5a26d67-d5fc-4e72-905e-ad8650663bec","keywords":null,"link":"/itthon/20181218_Ertekunk_a_sokszinuseg_a_HVG_adventi_kalendariumaban_ma_Daczi_Dora","timestamp":"2018. december. 18. 15:30","title":"\"Értékünk a sokszínűség\" - A HVG adventi kalendáriumában ma: Daczi Dóra","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"aef46952-4300-429e-be7c-9c9cb5c277a8","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"A gázolaj olcsóbb lesz a hét legvégére, de még így is több mint 30 forint marad a különbség a benzin és a gázolaj között.","shortLead":"A gázolaj olcsóbb lesz a hét legvégére, de még így is több mint 30 forint marad a különbség a benzin és a gázolaj...","id":"20181219_Olcsobb_uzemanyagot_kap_az_autosok_egy_resze_karacsony_elott","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=aef46952-4300-429e-be7c-9c9cb5c277a8&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"926c0612-ed25-41ea-9909-4cf2d5e9afe6","keywords":null,"link":"/gazdasag/20181219_Olcsobb_uzemanyagot_kap_az_autosok_egy_resze_karacsony_elott","timestamp":"2018. december. 19. 16:27","title":"Olcsóbb üzemanyagot kap az autósok egy része karácsony előtt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"be6dbc80-b80d-4e6f-b24e-a2aecc9cc098","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"itthon","description":"De vele párhuzamosan elvileg Kecskeméten és Debrecenben is. ","shortLead":"De vele párhuzamosan elvileg Kecskeméten és Debrecenben is. ","id":"20181218_A_II_keruletben_kezdik_majd_el_tesztelni_az_iskolabuszokat","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=be6dbc80-b80d-4e6f-b24e-a2aecc9cc098&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3a190717-d227-49a4-b7b2-d5b19e2f6aaa","keywords":null,"link":"/itthon/20181218_A_II_keruletben_kezdik_majd_el_tesztelni_az_iskolabuszokat","timestamp":"2018. december. 18. 13:37","title":"A II. kerületben kezdik majd el tesztelni az iskolabuszokat","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8ca19c15-9f25-4307-b23d-bb2b2a2f9014","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Mindeközben gyakorlatilag fel sem nézett a mobiljából.","shortLead":"Mindeközben gyakorlatilag fel sem nézett a mobiljából.","id":"20181218_Video_rendben_hogy_kihozta_a_csomagot_a_futar_csak_haz_elotti_kocsit_nem_kellett_volna_osszetornie","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=8ca19c15-9f25-4307-b23d-bb2b2a2f9014&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6e0085a5-4eaf-4315-a37c-57fcac11ff84","keywords":null,"link":"/cegauto/20181218_Video_rendben_hogy_kihozta_a_csomagot_a_futar_csak_haz_elotti_kocsit_nem_kellett_volna_osszetornie","timestamp":"2018. december. 18. 18:12","title":"Videó: rendben, hogy kihozta a csomagot a futár, csak ház előtti kocsit nem kellett volna összetörnie","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]