[{"available":true,"c_guid":"edb6bfec-3efa-48fa-a1ca-8d142863ea14","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Az elnök június óta hajtogatta, hogy kell, most aláírta a vonatkozó referendumot. 5-10 milliárd dollár megy rá.","shortLead":"Az elnök június óta hajtogatta, hogy kell, most aláírta a vonatkozó referendumot. 5-10 milliárd dollár megy rá.","id":"20181219_Trump_elrendelte_az_amerikai_urhadero_felallitasat","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=edb6bfec-3efa-48fa-a1ca-8d142863ea14&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7c2a97b6-0c45-4642-ad92-5d174d5ca72e","keywords":null,"link":"/vilag/20181219_Trump_elrendelte_az_amerikai_urhadero_felallitasat","timestamp":"2018. december. 19. 05:00","title":"Trump elrendelte az amerikai űrhaderő felállítását","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4b2f108f-6c5a-4813-ac65-88b8f8ba231b","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"Decemberben a legtöbb bolt a szokásosnál hosszabb ideig tart nyitva, de december 24-én legkésőbb 14 óráig kötelező bezárniuk.","shortLead":"Decemberben a legtöbb bolt a szokásosnál hosszabb ideig tart nyitva, de december 24-én legkésőbb 14 óráig kötelező...","id":"20181219_Itt_nezheti_meg_hogy_lesznek_nyitva_a_boltok_karacsonykor","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=4b2f108f-6c5a-4813-ac65-88b8f8ba231b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"088b9f68-6815-4abd-92d4-49e4a49f10e9","keywords":null,"link":"/kkv/20181219_Itt_nezheti_meg_hogy_lesznek_nyitva_a_boltok_karacsonykor","timestamp":"2018. december. 19. 12:11","title":"Itt nézheti meg, hogy lesznek nyitva a boltok karácsonykor","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3f9c2412-04df-4d1e-821f-99110e92afb3","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Az encsi járási hivatalban és egy étteremben is megjelentek nyomozók, akik egy volt képviselőt és munkatársait bilincsben vitték el - értesült az Index. Azt egyelőre a megyei rendőrség és a TEK is tagadja, hogy az ő akciójukról lett volna szó.","shortLead":"Az encsi járási hivatalban és egy étteremben is megjelentek nyomozók, akik egy volt képviselőt és munkatársait...","id":"20181219_Megbilincselve_vittek_el_egy_volt_fideszes_kepviselot","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=3f9c2412-04df-4d1e-821f-99110e92afb3&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3bf5d886-d15e-4a9c-a919-4b6f1ebd1ee5","keywords":null,"link":"/itthon/20181219_Megbilincselve_vittek_el_egy_volt_fideszes_kepviselot","timestamp":"2018. december. 19. 14:04","title":"Megbilincselve vittek el egy volt fideszes képviselőt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a681e445-d20f-45b3-b32a-975e77d24521","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"A sérültet egy speciális hordágy segítségével emelték ki a szerelvény alól.","shortLead":"A sérültet egy speciális hordágy segítségével emelték ki a szerelvény alól.","id":"20181219_Video_Igy_szabaditottak_ki_a_Klinikaknal_metro_ala_esett_embert_a_tuzoltok","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=a681e445-d20f-45b3-b32a-975e77d24521&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"693e20e2-3cd2-47d3-9105-213735456a7a","keywords":null,"link":"/elet/20181219_Video_Igy_szabaditottak_ki_a_Klinikaknal_metro_ala_esett_embert_a_tuzoltok","timestamp":"2018. december. 19. 12:12","title":"Videó: Így szabadították ki a Klinikáknál metró alá esett embert a tűzoltók","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0291b10d-4e44-4a12-b30a-e56cc8e567af","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"A jelenlegi számítások szerint hétvégétől enyhülni kezd, és az ünnepekig enyhe marad az idő, kiszorulnak a fagyok az országból, így a most lehullott hó nagy része az ünnepekre jó eséllyel elolvad.","shortLead":"A jelenlegi számítások szerint hétvégétől enyhülni kezd, és az ünnepekig enyhe marad az idő, kiszorulnak a fagyok...","id":"20181218_Nem_valoszinu_hogy_feher_karacsonyunk_lesz","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=0291b10d-4e44-4a12-b30a-e56cc8e567af&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"faee0800-4154-4210-9a04-a32f6636e8ac","keywords":null,"link":"/elet/20181218_Nem_valoszinu_hogy_feher_karacsonyunk_lesz","timestamp":"2018. december. 18. 15:02","title":"Nem valószínű, hogy fehér karácsonyunk lesz","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8ca19c15-9f25-4307-b23d-bb2b2a2f9014","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Mindeközben gyakorlatilag fel sem nézett a mobiljából.","shortLead":"Mindeközben gyakorlatilag fel sem nézett a mobiljából.","id":"20181218_Video_rendben_hogy_kihozta_a_csomagot_a_futar_csak_haz_elotti_kocsit_nem_kellett_volna_osszetornie","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=8ca19c15-9f25-4307-b23d-bb2b2a2f9014&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6e0085a5-4eaf-4315-a37c-57fcac11ff84","keywords":null,"link":"/cegauto/20181218_Video_rendben_hogy_kihozta_a_csomagot_a_futar_csak_haz_elotti_kocsit_nem_kellett_volna_osszetornie","timestamp":"2018. december. 18. 18:12","title":"Videó: rendben, hogy kihozta a csomagot a futár, csak ház előtti kocsit nem kellett volna összetörnie","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f2c2a0bb-4b65-4d2f-8319-6dd6c1a45cf4","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"De a vezérigazgatói feladatok mellett miniszteri biztos is lesz. ","shortLead":"De a vezérigazgatói feladatok mellett miniszteri biztos is lesz. ","id":"20181218_Allamtitkarbol_lesz_a_Szerencsejatek_Zrt_uj_vezere","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=f2c2a0bb-4b65-4d2f-8319-6dd6c1a45cf4&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"75e963d2-29c6-4ea3-a7a8-83976791bb7e","keywords":null,"link":"/kkv/20181218_Allamtitkarbol_lesz_a_Szerencsejatek_Zrt_uj_vezere","timestamp":"2018. december. 18. 11:19","title":"Államtitkárból lesz a Szerencsejáték Zrt. új vezére","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0246813f-b0dc-410a-9233-ffc9d42965b6","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"Mindjárt itt a karácsony. Szépirodalmi adventi kalendáriumunkban így reggelente egy-egy magyar író, költő versével, novellájával, meséjével indulunk neki a napnak. Tartson velünk a 24 napon át, keresztül-kasul a magyar irodalom évtizedein és évszázadain!","shortLead":"Mindjárt itt a karácsony. Szépirodalmi adventi kalendáriumunkban így reggelente egy-egy magyar író, költő versével...","id":"20181219_Adventi_irodalmi_naptar__december_19","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=0246813f-b0dc-410a-9233-ffc9d42965b6&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"95d5ef65-c756-4327-bc73-e498c03ca6d6","keywords":null,"link":"/kultura/20181219_Adventi_irodalmi_naptar__december_19","timestamp":"2018. december. 19. 08:05","title":"Adventi irodalmi naptár – december 19.","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]