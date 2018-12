Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"507c3515-b0fe-4af9-8d91-35d32b8fea6d","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Nem tudta kifizetni a taxiját, mástól kért rá pénzt. ","shortLead":"Nem tudta kifizetni a taxiját, mástól kért rá pénzt. ","id":"20181220_Sikkasztas_miatt_keresnek_egy_ferfit_aki_penzt_kert_egy_vadidegentol","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=507c3515-b0fe-4af9-8d91-35d32b8fea6d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"bc0a1c28-e0aa-4526-8120-7f9d9ce7cdee","keywords":null,"link":"/itthon/20181220_Sikkasztas_miatt_keresnek_egy_ferfit_aki_penzt_kert_egy_vadidegentol","timestamp":"2018. december. 20. 15:49","title":"Sikkasztás miatt keresnek egy férfit, aki pénzt kért egy vadidegentől","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ad23d1d8-2b6d-4a0b-99da-035eda690fee","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A semmi közepén egy hatalmas oszlop, melynek közelében még tűző napsütés mellett is vakítóan fehér fényáradatot lehet látni. Nem kell megijedni, nem egy új sci-fi filmet forgatnak a helyszínen.","shortLead":"A semmi közepén egy hatalmas oszlop, melynek közelében még tűző napsütés mellett is vakítóan fehér fényáradatot lehet...","id":"20181221_ps10_naphoeromu_sevilla_spanyolorszag_napenergia","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=ad23d1d8-2b6d-4a0b-99da-035eda690fee&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1e24b043-1767-48a5-ad46-fd99570063af","keywords":null,"link":"/tudomany/20181221_ps10_naphoeromu_sevilla_spanyolorszag_napenergia","timestamp":"2018. december. 21. 08:03","title":"Kevés látványosabb építmény létezik, mint egy naphőerőmű","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"37a2f7fb-4da7-4215-ab14-81936d6c23f4","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A VIP-páholyban beszélgettek is. ","shortLead":"A VIP-páholyban beszélgettek is. ","id":"20181220_Orbannal_nezte_a_Vidimeccset_az_amerikai_nagykovet_vasarnap","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=37a2f7fb-4da7-4215-ab14-81936d6c23f4&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3fb4220a-1676-4b40-a62e-43329b4476a4","keywords":null,"link":"/itthon/20181220_Orbannal_nezte_a_Vidimeccset_az_amerikai_nagykovet_vasarnap","timestamp":"2018. december. 20. 16:24","title":"Orbánnal nézte a Vidi-meccset az amerikai nagykövet vasárnap","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"26912548-f91b-4a45-b481-5c5c40a89ea0","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Soha nem volt még annyira alacsony a Diákhitel kamata, mint amilyen 2019 első félévében lesz.","shortLead":"Soha nem volt még annyira alacsony a Diákhitel kamata, mint amilyen 2019 első félévében lesz.","id":"20181220_Csokken_a_Diakhitel_kamata","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=26912548-f91b-4a45-b481-5c5c40a89ea0&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"339bbbb3-06a0-4220-b872-b7ae7430b265","keywords":null,"link":"/gazdasag/20181220_Csokken_a_Diakhitel_kamata","timestamp":"2018. december. 20. 14:57","title":"Csökken a Diákhitel kamata","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8f0d4e85-c9ef-47ee-ba44-e1802123e701","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"A francia kormány „rávette” az üzemeltetőket, hogy ha csak néhány hétre is, de tegyék visszamenőleg ingyenessé az autópályák használatát. A kedvezményt a sárgamellényesek nem mindig erőszakmentes akcióinak köszönhetik az autósok.","shortLead":"A francia kormány „rávette” az üzemeltetőket, hogy ha csak néhány hétre is, de tegyék visszamenőleg ingyenessé...","id":"20181220_Ujabb_karacsonyi_ajandekot_kaptak_a_tuntetok_Macronektol","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=8f0d4e85-c9ef-47ee-ba44-e1802123e701&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c30aa0e8-2296-493a-bc1a-aa1593e3be8b","keywords":null,"link":"/gazdasag/20181220_Ujabb_karacsonyi_ajandekot_kaptak_a_tuntetok_Macronektol","timestamp":"2018. december. 20. 12:02","title":"Újabb karácsonyi ajándékot kaptak a tüntetők Macronéktól","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c25f36b3-afce-43f3-ba9b-9b491ee87e6d","c_author":"MTI","category":"tudomany","description":"A fogyasztási szokások lassítása segíthet abban, hogy az ember úgy érezze, lassabban telik az idő és bőségesen elegendő áll rendelkezésre belőle – állítják brit kutatók.","shortLead":"A fogyasztási szokások lassítása segíthet abban, hogy az ember úgy érezze, lassabban telik az idő és bőségesen elegendő...","id":"20181221_idohiany_kezelese_fogyasztasi_szokasok","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=c25f36b3-afce-43f3-ba9b-9b491ee87e6d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"798fc8ad-5aaa-451c-8228-317911d8d634","keywords":null,"link":"/tudomany/20181221_idohiany_kezelese_fogyasztasi_szokasok","timestamp":"2018. december. 21. 09:33","title":"Ön is állandó időhiánnyal küzd? Íme a megoldás, ezt mondják a tudósok","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f1366595-71c6-46d2-afd8-f750ef5bc71a","c_author":"MTI","category":"tudomany","description":"A modern korban gyorsabban változtatta az embert az evolúció, mint korábban bármikor: az orvostudomány és a technológia nem állította meg, hanem felgyorsította az evolúciót – állapította meg Philipp Mitteröcker bécsi biológus.","shortLead":"A modern korban gyorsabban változtatta az embert az evolúció, mint korábban bármikor: az orvostudomány és a technológia...","id":"20181221_gyorsulo_evolucio_orvostudomany_technologia_philipp_mitterocker","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=f1366595-71c6-46d2-afd8-f750ef5bc71a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a86566ea-1791-4435-8fe3-96c487e81a4b","keywords":null,"link":"/tudomany/20181221_gyorsulo_evolucio_orvostudomany_technologia_philipp_mitterocker","timestamp":"2018. december. 21. 17:03","title":"„A felegyenesedett járás egyensúlyozó mutatvánnyá változtatta a szülést”","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e7bd8fa9-4025-45f1-80a6-f5e1774daadb","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Lesznek még mobiltelefonok? Több szegény lesz? Jobban élünk majd, mint most? Mit gondolnak a 12-18 évesek ezekről a kérdésekről?","shortLead":"Lesznek még mobiltelefonok? Több szegény lesz? Jobban élünk majd, mint most? Mit gondolnak a 12-18 évesek ezekről...","id":"20181220_Milyennek_kepzeli_az_eletet_husz_ev_mulva_a_ketezres_evek_elejen_szuletett_korosztaly","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=e7bd8fa9-4025-45f1-80a6-f5e1774daadb&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"617de853-5447-4218-826b-da1afdb7ca29","keywords":null,"link":"/elet/20181220_Milyennek_kepzeli_az_eletet_husz_ev_mulva_a_ketezres_evek_elejen_szuletett_korosztaly","timestamp":"2018. december. 20. 15:30","title":"A mai tinédzserek azt gondolják, húsz év múlva már euróval fizetnek Magyarországon","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]