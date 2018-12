Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"2a309244-42aa-41da-bc5d-1c68f34d63e5","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Három, felügyelet nélkül hagyott kisgyerek halt meg egy erdélyi faluban, a Maros megyei Erkeden (Archita) vasárnap, amikor tűz ütött ki a házban.","shortLead":"Három, felügyelet nélkül hagyott kisgyerek halt meg egy erdélyi faluban, a Maros megyei Erkeden (Archita) vasárnap...","id":"20181223_Lakastuzben_meghalt_harom_kisgyerek_Erdelyben","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=2a309244-42aa-41da-bc5d-1c68f34d63e5&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"14da5f9d-027c-4f19-8afa-24180cd6d8a7","keywords":null,"link":"/vilag/20181223_Lakastuzben_meghalt_harom_kisgyerek_Erdelyben","timestamp":"2018. december. 23. 15:48","title":"Lakástűzben meghalt három kisgyerek Erdélyben","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2f6a066d-e3dd-4352-abc0-3f440c121716","c_author":"MTI","category":"itthon","description":"A bíróság nem jogerősen elrendelte a bűnügyi felügyeletét annak a férfinak, aki füstgyertyát dobott a Sándor-palotára. A döntés szerint - mivel a férfi miatt egy másik büntetőeljárás is folyik - nyomkövetőt fog kapni a gyanúsított. ","shortLead":"A bíróság nem jogerősen elrendelte a bűnügyi felügyeletét annak a férfinak, aki füstgyertyát dobott a Sándor-palotára...","id":"20181223_Nyomkovetot_szerelnek_egy_tuntetore_aki_fustgyertyat_dobott_a_Sandorpalotara","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=2f6a066d-e3dd-4352-abc0-3f440c121716&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"aae0e91d-e761-4fca-8933-f27a2bb149d4","keywords":null,"link":"/itthon/20181223_Nyomkovetot_szerelnek_egy_tuntetore_aki_fustgyertyat_dobott_a_Sandorpalotara","timestamp":"2018. december. 23. 15:33","title":"Nyomkövetőt szerelnek egy férfira, aki füstgyertyát dobott a Sándor-palotára","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0f8944d7-b1d7-4334-a943-37eb64be88c9","c_author":"MTI","category":"kultura","description":"Simcha Rotem a lázadás idején az ellenállási mozgalom fő futáraként küzdött a nácik ellen.



","shortLead":"Simcha Rotem a lázadás idején az ellenállási mozgalom fő futáraként küzdött a nácik ellen.



","id":"20181223_Meghalt_a_varsoi_gettolazadas_utolso_tuleloje","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=0f8944d7-b1d7-4334-a943-37eb64be88c9&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8da13d44-5563-4977-97fc-6cfe0e12b2ed","keywords":null,"link":"/kultura/20181223_Meghalt_a_varsoi_gettolazadas_utolso_tuleloje","timestamp":"2018. december. 23. 09:13","title":"Meghalt a varsói gettólázadás utolsó túlélője","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"cc70a49e-75c4-4f8c-88ec-ee54b433b288","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"Az Érd női kézilabdacsapatának a karácsonyi buliján nagy volt a meglepetés.","shortLead":"Az Érd női kézilabdacsapatának a karácsonyi buliján nagy volt a meglepetés.","id":"20181222_Elkepesztoen_hangzik_egy_francia_szajabol_a_Magyarorszag","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=cc70a49e-75c4-4f8c-88ec-ee54b433b288&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"fb7fa3ff-9b68-4a5a-84ea-e4df4addb5b6","keywords":null,"link":"/kultura/20181222_Elkepesztoen_hangzik_egy_francia_szajabol_a_Magyarorszag","timestamp":"2018. december. 22. 14:40","title":"Elképesztően hangzik egy francia szájából a Magyarország","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ce73e0b2-b8e4-4deb-b6c8-f2609ec216ff","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A 400 órás túlóratörvénnyel alapvetően egyetértenek a Fidesz támogatói, de abban már nem olyan biztosak, hogy egy munkavállaló mondhat-e nemet a főnöke túlórát követelő kérésére. ","shortLead":"A 400 órás túlóratörvénnyel alapvetően egyetértenek a Fidesz támogatói, de abban már nem olyan biztosak...","id":"20181223_Egy_dologban_a_Fideszszavazok_is_bizonytalanok_a_tuloratorveny_kapcsan","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=ce73e0b2-b8e4-4deb-b6c8-f2609ec216ff&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f5b3e93c-857e-4699-b378-b002f818fce7","keywords":null,"link":"/itthon/20181223_Egy_dologban_a_Fideszszavazok_is_bizonytalanok_a_tuloratorveny_kapcsan","timestamp":"2018. december. 23. 21:50","title":"Egy dolog a Fidesz-szavazókat is megosztja a túlóratörvény kapcsán","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"02a5693c-b8dc-4794-8eb3-d3d9039b6f49","c_author":"Tóth Richárd","category":"itthon","description":"Nem új kihívó, csak új, eddig nem látott ellenzék. Három kétharmados vereség után azt majd eldöntik a választók és az idő, hogy a rezsim kihívója is lesz a parlamenti egyharmad, illetve az utcán tüntetők. Ez a hvg.hu heti belpolitikai elemzése.","shortLead":"Nem új kihívó, csak új, eddig nem látott ellenzék. Három kétharmados vereség után azt majd eldöntik a választók és...","id":"20181223_Uj_ellenzek_szuletett","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=02a5693c-b8dc-4794-8eb3-d3d9039b6f49&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"332d4e96-d41c-4841-bbe2-0c6bdb708477","keywords":null,"link":"/itthon/20181223_Uj_ellenzek_szuletett","timestamp":"2018. december. 23. 17:30","title":"Új ellenzék született","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"54de9f18-ab66-49f2-90b9-580cff4f57eb","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Megkapta az engedélyt az Egyesült Államok gyógyszereket és élelmiszereket bevizsgáló szervezetétől, az FDA-tól egy olyan óra, amelyel a jelenleg piacon lévő eszközökkel ellenetétben nem csak a szívritmus, hanem a vérnyomás is nyomon követhető.","shortLead":"Megkapta az engedélyt az Egyesült Államok gyógyszereket és élelmiszereket bevizsgáló szervezetétől, az FDA-tól...","id":"20181222_omron_heartguide_vernyomasmero_ora","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=54de9f18-ab66-49f2-90b9-580cff4f57eb&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d7b8a6ec-2576-493a-b4c8-d5a9ec04328f","keywords":null,"link":"/tudomany/20181222_omron_heartguide_vernyomasmero_ora","timestamp":"2018. december. 22. 15:03","title":"Végre megcsinálták: ez az óra méri a vérnyomást (nem csak a pulzust)","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"008d7d8a-d1db-483e-9276-8c98df740877","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"62 ember meghalt, mintegy 580-an megsérültek, legalább 20-an eltűntek, és sok épületben károk keletkeztek - közölte az indonéziai katasztrófavédelem.","shortLead":"62 ember meghalt, mintegy 580-an megsérültek, legalább 20-an eltűntek, és sok épületben károk keletkeztek - közölte...","id":"20181223_Durva_szokoar_pusztitott_Indoneziaban","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=008d7d8a-d1db-483e-9276-8c98df740877&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9206708b-5b04-4e2a-9549-b724afacfac6","keywords":null,"link":"/vilag/20181223_Durva_szokoar_pusztitott_Indoneziaban","timestamp":"2018. december. 23. 07:27","title":"Durva szökőár pusztított Indonéziában","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]