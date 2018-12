Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"6c31e194-f264-419b-aeb1-ffd5a929fffb","c_author":"MTI","category":"itthon","description":"Szélcsendes és csapadékmentes időjárás esetén a városok levegő-egészségügyi helyzetének romlása várható. ","shortLead":"Szélcsendes és csapadékmentes időjárás esetén a városok levegő-egészségügyi helyzetének romlása várható. ","id":"20181227_Megint_romlani_kezdett_a_levego_minosege","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=6c31e194-f264-419b-aeb1-ffd5a929fffb&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f943b681-f284-4389-8932-0b5813b2cbe7","keywords":null,"link":"/itthon/20181227_Megint_romlani_kezdett_a_levego_minosege","timestamp":"2018. december. 27. 13:13","title":"Megint romlani kezdett a levegő minősége","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e988eb7f-514e-47fe-bf1a-41357d32e883","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Ennek a német autógyártónak abszolút nincs túlbonyolítva az emblémája, melynek most felfedjük az eredetét.","shortLead":"Ennek a német autógyártónak abszolút nincs túlbonyolítva az emblémája, melynek most felfedjük az eredetét.","id":"20181227_egy_autos_logo_amit_mindenki_latott_mar_de_csak_kevesen_ismernek_igazan_audi_bmw_mercedes","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=e988eb7f-514e-47fe-bf1a-41357d32e883&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c4bb0ed9-7acc-4fe7-b589-c8ff5138410e","keywords":null,"link":"/cegauto/20181227_egy_autos_logo_amit_mindenki_latott_mar_de_csak_kevesen_ismernek_igazan_audi_bmw_mercedes","timestamp":"2018. december. 27. 06:41","title":"Egy autós logó, amit mindenki látott már, de csak kevesen ismernek igazán","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a33d28e2-fb30-4507-8db6-6207780641af","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"itthon","description":"Az MTVA közleménye szerint ők és más sértettek „példátlan támadássorozatot” éltek át, ezért a sok feljelentés.","shortLead":"Az MTVA közleménye szerint ők és más sértettek „példátlan támadássorozatot” éltek át, ezért a sok feljelentés.","id":"20181227_mtva_bejelentes_feljelentes_ellenzeki_politikusok_tuntetes_kovetelesek","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=a33d28e2-fb30-4507-8db6-6207780641af&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"457d3373-35fc-452e-855a-fc6ce8672b2f","keywords":null,"link":"/itthon/20181227_mtva_bejelentes_feljelentes_ellenzeki_politikusok_tuntetes_kovetelesek","timestamp":"2018. december. 27. 14:37","title":"Ellenzéki képviselők az MTVA-ban: már 94 be- és feljelentést tettek","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b13a70ce-3782-4fce-8357-85e24133ffc3","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A kerületi ügyészség büntetővégzés meghozatalát indítványozza.","shortLead":"A kerületi ügyészség büntetővégzés meghozatalát indítványozza.","id":"20181227_margit_hid_rongalas_kereszt_szent_korona_ugyeszseg_birosag","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=b13a70ce-3782-4fce-8357-85e24133ffc3&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c49cffee-be36-4c34-9b77-eb4b2f59914f","keywords":null,"link":"/itthon/20181227_margit_hid_rongalas_kereszt_szent_korona_ugyeszseg_birosag","timestamp":"2018. december. 27. 10:55","title":"Letördelték a kereszteket Margit hídról, bíróságra mennek","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f44336ad-b313-426d-b35f-bb475a6e0aa6","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Minden eddiginél elképesztőbb magyarázat született a hirtelen vagyonosodásra Thaiföldön. ","shortLead":"Minden eddiginél elképesztőbb magyarázat született a hirtelen vagyonosodásra Thaiföldön. ","id":"20181228_A_thai_hatosagok_szerint_hiheto_a_luxusorakkal_lebukott_miniszter_meseje","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=f44336ad-b313-426d-b35f-bb475a6e0aa6&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"20fff62f-f475-4388-a1a8-64118bef70fd","keywords":null,"link":"/elet/20181228_A_thai_hatosagok_szerint_hiheto_a_luxusorakkal_lebukott_miniszter_meseje","timestamp":"2018. december. 28. 05:30","title":"A thai hatóságok szerint hihető a luxusórákkal lebukott miniszter meséje","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b35baecc-c4db-468d-b11a-1b2aa3385905","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Az biztos, hogy nem nagyon lenne látványosabb kulcsa autónak, mint a Nissan GT-R-nek, ha japánok ilyet adnának izomautójukhoz.","shortLead":"Az biztos, hogy nem nagyon lenne látványosabb kulcsa autónak, mint a Nissan GT-R-nek, ha japánok ilyet adnának...","id":"20181228_nissan_gt_r_kulcs","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=b35baecc-c4db-468d-b11a-1b2aa3385905&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c09bc5fa-ebb0-46d1-8376-6c77d547b7aa","keywords":null,"link":"/cegauto/20181228_nissan_gt_r_kulcs","timestamp":"2018. december. 28. 16:24","title":"Mindent vinne stílusban egy ilyen Nissan GT-R kulcs","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4e49bbd3-f7ae-489e-a62f-b8d44454fb2e","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"A háborúnál és a szegénységnél is jobban aggódunk a bolygónk sorsáért az E.On megbízásából készült felmérés szerint.","shortLead":"A háborúnál és a szegénységnél is jobban aggódunk a bolygónk sorsáért az E.On megbízásából készült felmérés szerint.","id":"20181227_A_kornyezetszennyezes_aggasztja_leginkabb_a_magyarokat_egy_uj_felmeres_szerint","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=4e49bbd3-f7ae-489e-a62f-b8d44454fb2e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c2668262-69e5-49f2-8842-694eab8a61a6","keywords":null,"link":"/elet/20181227_A_kornyezetszennyezes_aggasztja_leginkabb_a_magyarokat_egy_uj_felmeres_szerint","timestamp":"2018. december. 27. 06:21","title":"A környezetszennyezés aggasztja leginkább a magyarokat egy új felmérés szerint","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1682d730-4b56-4af9-b0d0-4fe9471a5d06","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Felmérések szerint Magyarországon évente mintegy 1,8 millió tonna felesleges élelmiszert dobunk ki, miközben minden negyedik ember nélkülöz. Van mód arra, hogy ez kevésbé legyen így.","shortLead":"Felmérések szerint Magyarországon évente mintegy 1,8 millió tonna felesleges élelmiszert dobunk ki, miközben minden...","id":"20181226_Ot_tipp_hogy_mihez_kezdhetunk_a_megmaradt_karacsonyi_etelekkel","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=1682d730-4b56-4af9-b0d0-4fe9471a5d06&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9915c2b9-7281-43aa-96b4-6f6cdbb5d960","keywords":null,"link":"/elet/20181226_Ot_tipp_hogy_mihez_kezdhetunk_a_megmaradt_karacsonyi_etelekkel","timestamp":"2018. december. 26. 20:33","title":"Öt tipp, hogy mihez kezdhetünk a megmaradt karácsonyi ételekkel","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]