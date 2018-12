Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"b35baecc-c4db-468d-b11a-1b2aa3385905","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Az biztos, hogy nem nagyon lenne látványosabb kulcsa autónak, mint a Nissan GT-R-nek, ha japánok ilyet adnának izomautójukhoz.","shortLead":"Az biztos, hogy nem nagyon lenne látványosabb kulcsa autónak, mint a Nissan GT-R-nek, ha japánok ilyet adnának...","id":"20181228_nissan_gt_r_kulcs","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=b35baecc-c4db-468d-b11a-1b2aa3385905&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c09bc5fa-ebb0-46d1-8376-6c77d547b7aa","keywords":null,"link":"/cegauto/20181228_nissan_gt_r_kulcs","timestamp":"2018. december. 28. 16:24","title":"Mindent vinne stílusban egy ilyen Nissan GT-R kulcs","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"afc21205-9e65-43c5-bf5d-197e499d51a4","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"kultura","description":"Új műsorában egy pajtában fog főzni a vendégeivel. ","shortLead":"Új műsorában egy pajtában fog főzni a vendégeivel. ","id":"20181230_Uj_musort_indit_Borbas_Marcsi","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=afc21205-9e65-43c5-bf5d-197e499d51a4&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1c76e410-107f-4492-b900-a0451d870284","keywords":null,"link":"/kultura/20181230_Uj_musort_indit_Borbas_Marcsi","timestamp":"2018. december. 30. 11:35","title":"Új műsort indít Borbás Marcsi","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"849d3394-5eb0-478c-b03a-64b143812582","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Választási év volt 2018, a Fidesz pedig harmadjára is kétharmaddal nyert. Azóta nekiestek a civileknek, egyetemeknek, tudományos szférának, mindennek, amit csak értek. Az ellenzék pártjai hónapokig a sebeiket nyalogatták, míg az év vége különös egységbe terelte őket. Ez a hvg.hu év végi belpolitikai összefoglalója.","shortLead":"Választási év volt 2018, a Fidesz pedig harmadjára is kétharmaddal nyert. Azóta nekiestek a civileknek, egyetemeknek...","id":"20181229_2018_FideszKDNPkormany","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=849d3394-5eb0-478c-b03a-64b143812582&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"af88832c-930e-43b2-93f9-fa53423f7de7","keywords":null,"link":"/itthon/20181229_2018_FideszKDNPkormany","timestamp":"2018. december. 29. 12:30","title":"Így jártunk 2018-ban: a Fidesz mindent felfalt, de alakul az ellenzéki tömb","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2f415158-75b7-42ba-97bb-e9b5602d155b","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"kkv","description":"Medencecsarnokot és \"gyermekbirodalmat\" építenek belőle. ","shortLead":"Medencecsarnokot és \"gyermekbirodalmat\" építenek belőle. ","id":"20181228_3_milliardot_kap_a_kormanytol_a_harkanyi_furdo_is","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=2f415158-75b7-42ba-97bb-e9b5602d155b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1d313023-fcb2-4a7d-9053-f6ba52dfa8de","keywords":null,"link":"/kkv/20181228_3_milliardot_kap_a_kormanytol_a_harkanyi_furdo_is","timestamp":"2018. december. 28. 14:29","title":"3 milliárdot kap a kormánytól a harkányi fürdő is","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5f855f4e-105e-46da-88a3-090bd5dcecec","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Egy felmérésben a válaszadókat arról is kérdezték, hogy mi volt az év legfontosabb eseménye, de ebben sem értenek egyet a fideszes és ellenzéki szavazók. ","shortLead":"Egy felmérésben a válaszadókat arról is kérdezték, hogy mi volt az év legfontosabb eseménye, de ebben sem értenek egyet...","id":"20181230_Optimistan_varjak_az_uj_evet_az_ellenzeki_szavazok","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=5f855f4e-105e-46da-88a3-090bd5dcecec&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1af0eafc-8334-4c63-803b-b58fec723e18","keywords":null,"link":"/itthon/20181230_Optimistan_varjak_az_uj_evet_az_ellenzeki_szavazok","timestamp":"2018. december. 30. 09:26","title":"Optimistán várják az új évet az ellenzéki szavazók","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c8402986-42e8-43b9-8d2a-b08e994ced3e","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"A brit külkereskedelmi miniszter szerint ha nem szavazzák meg a brit parlamentben a megállapodást, csak 50 százalék esélye lesz annak, hogy megtörténik a kilépés. ","shortLead":"A brit külkereskedelmi miniszter szerint ha nem szavazzák meg a brit parlamentben a megállapodást, csak 50 százalék...","id":"20181230_Brit_miniszter_Nem_biztos_hogy_lesz_Brexit","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=c8402986-42e8-43b9-8d2a-b08e994ced3e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9dba94ac-7bc6-4e81-a0df-d1f4e8e6ffe6","keywords":null,"link":"/gazdasag/20181230_Brit_miniszter_Nem_biztos_hogy_lesz_Brexit","timestamp":"2018. december. 30. 12:10","title":"Brit miniszter: Nem biztos, hogy lesz Brexit","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"674229bf-3d09-476c-965b-04fc8153ecf9","c_author":"Windisch Judit","category":"itthon","description":"2030-ban buli a Kádár bisztróban!","shortLead":"2030-ban buli a Kádár bisztróban!","id":"20181228_Lattam_jonni_a_Messiast","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=674229bf-3d09-476c-965b-04fc8153ecf9&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"84e9dfc7-f6d7-41bb-9173-8c686c4ce2b8","keywords":null,"link":"/itthon/20181228_Lattam_jonni_a_Messiast","timestamp":"2018. december. 28. 16:42","title":"Windisch Judit: Láttam jönni a \"Messiást\"","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"67cbfb2f-dc36-4555-b8db-e0f81da8b436","c_author":"HVG","category":"itthon","description":"Számos társadalomkutató szerint a várható élethossz a GDP-nél is pontosabban tükrözi egy társadalom általános fejlettségét, és ez alapján elég aggasztó a hazai helyzet.","shortLead":"Számos társadalomkutató szerint a várható élethossz a GDP-nél is pontosabban tükrözi egy társadalom általános...","id":"201846_elethosszkilatasok_adiplomas_nok_17_evvel_tovabb_elnek_mint_akevesse_kepzett_ferfiak","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=67cbfb2f-dc36-4555-b8db-e0f81da8b436&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e1e8e0ad-6fa7-4786-9221-fe350e284b20","keywords":null,"link":"/itthon/201846_elethosszkilatasok_adiplomas_nok_17_evvel_tovabb_elnek_mint_akevesse_kepzett_ferfiak","timestamp":"2018. december. 29. 17:00","title":"A diplomás magyar nők 17 évvel tovább élnek, mint a kevéssé képzett férfiak","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]