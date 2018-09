Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"9d6a217e-8424-4609-8d25-9f265bc88103","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Szándékosan felgyújtották egy plaza parkolóját a New York-i Brooklynban. A tűzesetben 137 luxusautót ért komoly kár.","shortLead":"Szándékosan felgyújtották egy plaza parkolóját a New York-i Brooklynban. A tűzesetben 137 luxusautót ért komoly kár.","id":"20180920_100_luxusauto_pusztult_el_egy_parkolotuzben","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=9d6a217e-8424-4609-8d25-9f265bc88103&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8195612c-3d3e-4b08-a910-3d3089069dc3","keywords":null,"link":"/cegauto/20180920_100_luxusauto_pusztult_el_egy_parkolotuzben","timestamp":"2018. szeptember. 20. 19:54","title":"Több mint 100 Mercedes lángolt egy hatalmas parkolótűzben – videó","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5caa0c6e-8fb0-45ad-abd7-88933400f73e","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"A korábbi 5 helyett 27 százalékos áfa sújtja majd a speciális tápszereket. ","shortLead":"A korábbi 5 helyett 27 százalékos áfa sújtja majd a speciális tápszereket. ","id":"20180921_Nagyot_dragulhatnak_jovore_az_etrendkiegeszitok","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=5caa0c6e-8fb0-45ad-abd7-88933400f73e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"50199bb7-829d-46b7-b5ee-d0cd0756ee98","keywords":null,"link":"/gazdasag/20180921_Nagyot_dragulhatnak_jovore_az_etrendkiegeszitok","timestamp":"2018. szeptember. 21. 05:04","title":"Nagyot drágulhatnak jövőre az étrend-kiegészítők","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5de3e25b-2e5b-4df0-bfd6-4dc513f73a9a","c_author":"Lengyel Miklós","category":"gazdasag","description":"Most a török állampolgárságot szerezné meg. A 70 éves francia filmsztár Észak-Korea fővárosában nyilatkozott erről az Aydinlik című török lapnak. Mit keresett Gérard Depardieu Phenjanban?","shortLead":"Most a török állampolgárságot szerezné meg. A 70 éves francia filmsztár Észak-Korea fővárosában nyilatkozott erről...","id":"20180921_Gerard_Depardieunek_lassan_ketszer_annyi_allampolgarsaga_van_mint_fule","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=5de3e25b-2e5b-4df0-bfd6-4dc513f73a9a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b45621c9-9c5a-4dd8-886e-bd10976dafc9","keywords":null,"link":"/gazdasag/20180921_Gerard_Depardieunek_lassan_ketszer_annyi_allampolgarsaga_van_mint_fule","timestamp":"2018. szeptember. 21. 14:04","title":"Gérard Depardieunek lassan kétszer annyi állampolgársága van, mint füle","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"83788823-199c-4eb5-a436-b1f4d7c18eac","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Nagyot szólhat az Elon Musk által megálmodott Big Fucking Rocket, ha sikerül megépíteni. 2024-ben már a Marsra vinné vele az első embert.","shortLead":"Nagyot szólhat az Elon Musk által megálmodott Big Fucking Rocket, ha sikerül megépíteni. 2024-ben már a Marsra vinné...","id":"20180920_elon_musk_spacex_big_fucking_rocket_raketa_urraketa_repules","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=83788823-199c-4eb5-a436-b1f4d7c18eac&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"afd0a312-e06f-433f-b2ac-0250116438c1","keywords":null,"link":"/tudomany/20180920_elon_musk_spacex_big_fucking_rocket_raketa_urraketa_repules","timestamp":"2018. szeptember. 20. 19:03","title":"Elon Musk megmutatta, milyen rakétával vinne embert a Marsra","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e91151c9-82be-49ae-8933-53f3afabc870","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Két Heves megyei faluban csaknem 300-an keresték fel a körzeti orvost ugyanolyan panaszokkal. Sokan az ivóvízre gondolnak, azzal lehet valami.","shortLead":"Két Heves megyei faluban csaknem 300-an keresték fel a körzeti orvost ugyanolyan panaszokkal. Sokan az ivóvízre...","id":"20180921_Tobb_szazan_betegedtek_meg_Heves_megyeben_a_vizzel_lehet_problema","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=e91151c9-82be-49ae-8933-53f3afabc870&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1e89e44f-ca6a-4baa-b3bb-46bd59d6a4c2","keywords":null,"link":"/itthon/20180921_Tobb_szazan_betegedtek_meg_Heves_megyeben_a_vizzel_lehet_problema","timestamp":"2018. szeptember. 21. 05:10","title":"Több százan betegedtek meg Heves megyében, a vízzel lehet probléma","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"bf001e43-059f-4f22-bae4-ed3d7f4abbdc","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Az újbóli disszidálásoktól a nemlétező szocialista hajbalzsamokon át a fideszes joghallgató évfolyamtársakig sok mindenről vall Pardavi Márta, a Magyar Helsinki Bizottság társelnöke a HVG Portré rovatában.\r

\r

","shortLead":"Az újbóli disszidálásoktól a nemlétező szocialista hajbalzsamokon át a fideszes joghallgató évfolyamtársakig sok...","id":"20180920_Fia_iskolavalasztasanal_is_ovatossagra_intettek_a_Helsinki_Bizottsag_tarselnoket","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=bf001e43-059f-4f22-bae4-ed3d7f4abbdc&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7f86ba39-b406-4eab-be8c-75e23cae2ffa","keywords":null,"link":"/itthon/20180920_Fia_iskolavalasztasanal_is_ovatossagra_intettek_a_Helsinki_Bizottsag_tarselnoket","timestamp":"2018. szeptember. 20. 11:45","title":"Fia iskolaválasztásánál is óvatosságra intették a Helsinki Bizottság társelnökét","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f6d9a43d-59a5-4d72-8979-b51301d2922c","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"De tavalyhoz képest javult az arány. Már arra is kezdenek ráébredni, hogy nemcsak az eredeti gyártó, hanem a fogyasztók is károsulhatnak emiatt.","shortLead":"De tavalyhoz képest javult az arány. Már arra is kezdenek ráébredni, hogy nemcsak az eredeti gyártó, hanem a fogyasztók...","id":"20180920_A_fiatalok_tobb_mint_negyede_inkabb_hamis_arut_vesz","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=f6d9a43d-59a5-4d72-8979-b51301d2922c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"07fd2635-5d25-48b2-bb89-1bde39564b95","keywords":null,"link":"/kkv/20180920_A_fiatalok_tobb_mint_negyede_inkabb_hamis_arut_vesz","timestamp":"2018. szeptember. 20. 10:43","title":"A fiatalok több mint negyede inkább hamis árut vesz","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7b02e8fd-167c-4419-8aeb-446a55548b11","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"A Volkswagen most leleplezett kisáruszállítójával egy feltöltéssel több mint 500 kilométeres távolságot lehet megtenni.\r

","shortLead":"A Volkswagen most leleplezett kisáruszállítójával egy feltöltéssel több mint 500 kilométeres távolságot lehet...","id":"20180920_dobozos_auto_sosem_volt_meg_ennyire_meno_itt_a_vw_elektromos_ujdonsaga_volkswagen_akkumulator_furgon","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=7b02e8fd-167c-4419-8aeb-446a55548b11&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"73d70419-ce0d-4c53-86ae-e25458cbf77a","keywords":null,"link":"/cegauto/20180920_dobozos_auto_sosem_volt_meg_ennyire_meno_itt_a_vw_elektromos_ujdonsaga_volkswagen_akkumulator_furgon","timestamp":"2018. szeptember. 20. 13:21","title":"Dobozos autó sosem volt még ennyire menő, itt a VW elektromos újdonsága","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]