[{"available":true,"c_guid":"afc21205-9e65-43c5-bf5d-197e499d51a4","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"kultura","description":"Új műsorában egy pajtában fog főzni a vendégeivel. ","shortLead":"Új műsorában egy pajtában fog főzni a vendégeivel. ","id":"20181230_Uj_musort_indit_Borbas_Marcsi","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=afc21205-9e65-43c5-bf5d-197e499d51a4&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1c76e410-107f-4492-b900-a0451d870284","keywords":null,"link":"/kultura/20181230_Uj_musort_indit_Borbas_Marcsi","timestamp":"2018. december. 30. 11:35","title":"Új műsort indít Borbás Marcsi","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c00823dd-71af-412c-94bb-d22f313af393","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"Ketten is olyan üzenetet tettek közzé a zenekarból a közösségi médiában, amely azt sejteti, hogy változások vannak. ","shortLead":"Ketten is olyan üzenetet tettek közzé a zenekarból a közösségi médiában, amely azt sejteti, hogy változások vannak. ","id":"20181230_Otthagyja_a_Punnany_Massifot_ket_tagja","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=c00823dd-71af-412c-94bb-d22f313af393&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"845030aa-0ece-4fb4-9d80-34654eb1744f","keywords":null,"link":"/kultura/20181230_Otthagyja_a_Punnany_Massifot_ket_tagja","timestamp":"2018. december. 30. 12:54","title":"Otthagyja a Punnany Massifot két tagja","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6568c04a-c666-4b4d-b245-8e736b22638e","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A férfi többször meg is ütötte az idős nőt. ","shortLead":"A férfi többször meg is ütötte az idős nőt. ","id":"20181230_Villamoson_rabolt_ki_egy_idos_not_feladta_magat_a_rendorsegen","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=6568c04a-c666-4b4d-b245-8e736b22638e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"601fb165-715f-465c-8f2f-8f8a44e7102a","keywords":null,"link":"/itthon/20181230_Villamoson_rabolt_ki_egy_idos_not_feladta_magat_a_rendorsegen","timestamp":"2018. december. 30. 08:22","title":"Villamoson rabolt ki egy idős nőt, feladta magát a rendőrségen","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f25c9da5-5751-4d5c-b64e-9132ee9df6de","c_author":"hvg.hu","category":"sport","description":"Egy Németországban nevelkedett magyar lesz az, Radoki János. ","shortLead":"Egy Németországban nevelkedett magyar lesz az, Radoki János. ","id":"20181230_Megvan_a_Puskas_Akademia_uj_edzoje","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=f25c9da5-5751-4d5c-b64e-9132ee9df6de&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"27fe209d-0fc7-479c-a8b4-dcf9dcbd5e38","keywords":null,"link":"/sport/20181230_Megvan_a_Puskas_Akademia_uj_edzoje","timestamp":"2018. december. 30. 08:58","title":"Megvan a Puskás Akadémia új edzője","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5cac0313-f570-4b43-99b2-8fa9bc2fd3d8","c_author":"Keresztes Imre","category":"gazdasag","description":"Lesújtó véleményt fogalmazott meg egy friss tanulmány a vízi erőművek hatékonyságáról. A fejlett világban bontják, a fejlődő országokban építik a duzzasztókat.","shortLead":"Lesújtó véleményt fogalmazott meg egy friss tanulmány a vízi erőművek hatékonyságáról. A fejlett világban bontják...","id":"201846__vizeromulaz__fenntarthatosag__bontas__szaraz_tenyek","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=5cac0313-f570-4b43-99b2-8fa9bc2fd3d8&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"cf412507-add2-4ccc-a5f0-55ae7214d8e0","keywords":null,"link":"/gazdasag/201846__vizeromulaz__fenntarthatosag__bontas__szaraz_tenyek","timestamp":"2018. december. 30. 14:00","title":"A nagy vízi erőműveknek nincs jövőjük, de Kínában ezt még nem tudják","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"dec59875-f6e1-4b02-838a-9e7224ff7850","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Mecseki Csabával együtt tizenhárom ember távozott Gyurcsány pártjából.","shortLead":"Mecseki Csabával együtt tizenhárom ember távozott Gyurcsány pártjából.","id":"20181229_Otthagyta_a_DKt_a_vas_megyei_polgarmester","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=dec59875-f6e1-4b02-838a-9e7224ff7850&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"601fd14f-6daf-47cd-ba20-a1f63faa3029","keywords":null,"link":"/itthon/20181229_Otthagyta_a_DKt_a_vas_megyei_polgarmester","timestamp":"2018. december. 29. 15:03","title":"Otthagyta a DK-t a vas megyei polgármester","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ca6759f2-2fe8-4343-b4e0-62b95cfdcbc9","c_author":"HVG","category":"gazdasag","description":"Megszűnhetnek a budapesti szmogriadók, ha elkészül a fővárosi hőgyűrű, azaz átvezetik a távhőt Budáról Pestre. ","shortLead":"Megszűnhetnek a budapesti szmogriadók, ha elkészül a fővárosi hőgyűrű, azaz átvezetik a távhőt Budáról Pestre. ","id":"201846__budapesti_hogyuru__tavfutes__ujhullam__melegen_ajanljak","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=ca6759f2-2fe8-4343-b4e0-62b95cfdcbc9&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"230da795-f092-4937-a7ba-38a78b8d6e26","keywords":null,"link":"/gazdasag/201846__budapesti_hogyuru__tavfutes__ujhullam__melegen_ajanljak","timestamp":"2018. december. 30. 10:35","title":"Jöhet a budapesti hőgyűrű, amitől megszűnhetnek a szmogriadók","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5be98766-6012-4cd0-94ce-a45c80992661","c_author":"Balla István","category":"kultura","description":"„Viszonylag könnyen ítélkezünk éles helyzetekben. Ezzel szemben sokszor nüanszokon múlik, hogy valaki bűnös lesz, vagy áldozat” – mondja Gárdos Péter rendező, akinek a közelmúltban jött ki második, Hét mocskos nap című regénye. Hogy lett a pornográf képekre alapuló kamaszbizniszről szóló élményéből könyv? És hogy nem lett film? Mit gondol a kultúrharcról? Tényleg lányokat rabolt magának Berija? Interjú.","shortLead":"„Viszonylag könnyen ítélkezünk éles helyzetekben. Ezzel szemben sokszor nüanszokon múlik, hogy valaki bűnös lesz, vagy...","id":"20181229_Gardos_Peter_Hogyan_es_ki_mondhat_itt_egyertelmu_iteletet","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=5be98766-6012-4cd0-94ce-a45c80992661&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ac6633d4-22bc-4de6-a9aa-cf1873733397","keywords":null,"link":"/kultura/20181229_Gardos_Peter_Hogyan_es_ki_mondhat_itt_egyertelmu_iteletet","timestamp":"2018. december. 29. 07:00","title":"Gárdos Péter: „Hogyan és ki mondhat itt egyértelmű ítéletet?”","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]