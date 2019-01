Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"a3f2e32e-14bc-4135-b8bb-1c9bdbb62f6e","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A férfi egy magyar párt bántalmazott, majd egy busz szélvédőjét megrongálta. Közmunkára ítélték. ","shortLead":"A férfi egy magyar párt bántalmazott, majd egy busz szélvédőjét megrongálta. Közmunkára ítélték. ","id":"20190103_Gyorsitott_eljarasban_iteltek_el_az_afgant_aki_a_Keletinel_randalirozott_szilveszterkor","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=a3f2e32e-14bc-4135-b8bb-1c9bdbb62f6e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3564771e-275f-404c-8363-87fd576205ca","keywords":null,"link":"/itthon/20190103_Gyorsitott_eljarasban_iteltek_el_az_afgant_aki_a_Keletinel_randalirozott_szilveszterkor","timestamp":"2019. január. 03. 16:24","title":"Gyorsított eljárásban ítélték el az afgán férfit, aki a Keletinél garázdálkodott szilveszterkor","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e88813c2-b216-40a7-9378-ffb99d69240d","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A korábban Schmidthez, most már a kormányközeli médiaholdinghoz tartozó Figyelő címlapján nemrég Heisler András, a Mazsihisz vezetője volt látható, ahogy pénzeső hullik rá. A címlap ellen a Zsidó Világkongresszus is tiltakozott, de a Terror Háza főigazgatója megvédte a lapot.","shortLead":"A korábban Schmidthez, most már a kormányközeli médiaholdinghoz tartozó Figyelő címlapján nemrég Heisler András...","id":"20190102_Schmidt_Maria_megvedte_a_Figyelo_cimlapjat_Heisler_Andras_felhivta_baratait","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=e88813c2-b216-40a7-9378-ffb99d69240d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6e7e7b6b-a562-412b-84ac-c3ac54253d4d","keywords":null,"link":"/itthon/20190102_Schmidt_Maria_megvedte_a_Figyelo_cimlapjat_Heisler_Andras_felhivta_baratait","timestamp":"2019. január. 02. 13:12","title":"Schmidt Mária megvédte a Figyelő címlapját: Heisler András felhívta barátait","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a4c1f2dd-a9e2-41ab-9de4-81ec670fd34d","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Ő volt az, aki vezetésre alkalmasnak ítélte a korábban súlyos alvászavarral küzdő sofőrt.","shortLead":"Ő volt az, aki vezetésre alkalmasnak ítélte a korábban súlyos alvászavarral küzdő sofőrt.","id":"20190104_Veronai_buszbaleset_a_24hu_szerint_egy_orvost_gyanusit_a_rendorseg","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=a4c1f2dd-a9e2-41ab-9de4-81ec670fd34d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1466d287-a72e-4ba0-8a94-a31d1d93bbd4","keywords":null,"link":"/itthon/20190104_Veronai_buszbaleset_a_24hu_szerint_egy_orvost_gyanusit_a_rendorseg","timestamp":"2019. január. 04. 05:59","title":"Veronai buszbaleset: a 24.hu szerint egy orvost gyanúsít a rendőrség","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"65f478f5-a408-4a90-bedf-0c1fa69cc666","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"A tavalyi parklandi iskolai mészárlásról készült végleges jelentés az oktatási intézmények védelmének teljes és mélyreható reformját javasolja – jelentette a CBS amerikai televízió floridai csatornája.","shortLead":"A tavalyi parklandi iskolai mészárlásról készült végleges jelentés az oktatási intézmények védelmének teljes és...","id":"20190103_florida_parkland_iskolai_lovoldozes_kozepiskola_tanarok_felfegyverzese","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=65f478f5-a408-4a90-bedf-0c1fa69cc666&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ff862099-7474-4fbf-bbc7-b12fbd683791","keywords":null,"link":"/vilag/20190103_florida_parkland_iskolai_lovoldozes_kozepiskola_tanarok_felfegyverzese","timestamp":"2019. január. 03. 06:49","title":"Fegyverezzék fel a tanárokat – javasolják a parklandi lövöldözés után","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"500b1611-a0af-42ad-a524-b5a86d975744","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Az osztrák oldalon minden rendben, de az átkelő magyarországi szakaszán vagy működik a közvilágítás, vagy nem.","shortLead":"Az osztrák oldalon minden rendben, de az átkelő magyarországi szakaszán vagy működik a közvilágítás, vagy nem.","id":"20190102_Nincs_kozvilagitas_sotetben_szlalomoznak_az_autosok_a_bucsui_hataratkelonel","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=500b1611-a0af-42ad-a524-b5a86d975744&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"34da6250-37b5-4049-917f-abf20f8ccd63","keywords":null,"link":"/itthon/20190102_Nincs_kozvilagitas_sotetben_szlalomoznak_az_autosok_a_bucsui_hataratkelonel","timestamp":"2019. január. 02. 20:12","title":"Nincs közvilágítás, sötétben szlalomoznak az autósok a bucsui határátkelőnél","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6f3db668-a684-411d-be39-de2321674279","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"Ezúttal a miskolci rajongóknak okozott csalódást.","shortLead":"Ezúttal a miskolci rajongóknak okozott csalódást.","id":"20190102_Megint_lemondott_egy_bulit_Curtis_megint_betegsegre_hivatkozik","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=6f3db668-a684-411d-be39-de2321674279&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1700e153-a206-47c8-b95b-7c462150ee83","keywords":null,"link":"/kultura/20190102_Megint_lemondott_egy_bulit_Curtis_megint_betegsegre_hivatkozik","timestamp":"2019. január. 02. 09:22","title":"Megint lemondott egy bulit Curtis – betegségre hivatkozik","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"80cbf92f-9df6-4c02-8b6d-e1af702142d1","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Egy régi szlogent népszerűsítenek újra a néhány napon belül induló „tájékoztató akcióban”.","shortLead":"Egy régi szlogent népszerűsítenek újra a néhány napon belül induló „tájékoztató akcióban”.","id":"20190103_A_kormany_most_17_milliardert_uzeni_Magyarorszag_jobban_teljesit","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=80cbf92f-9df6-4c02-8b6d-e1af702142d1&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4478a53d-75bb-47c1-aee2-65f872ed8102","keywords":null,"link":"/itthon/20190103_A_kormany_most_17_milliardert_uzeni_Magyarorszag_jobban_teljesit","timestamp":"2019. január. 03. 07:20","title":"A kormány most 1,7 milliárdért üzeni: Magyarország jobban teljesít","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"43669310-39d9-4cb7-9c9b-8a4fb5e894a2","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"Ezek leginkább üresen kongó, tartalom nélküli kifejezések, mindenki azt pakol bele, amit az érdeke éppen megkíván – véli Székely Csaba, akinek a Tízparancsolatról írt darabját decemberben mutatta be a Radnóti Színház.



","shortLead":"Ezek leginkább üresen kongó, tartalom nélküli kifejezések, mindenki azt pakol bele, amit az érdeke éppen megkíván –...","id":"20190103_Nemzeti_meg_liberalis_ertekrend__Igazabol_nem_is_tudom_mit_jelentenek","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=43669310-39d9-4cb7-9c9b-8a4fb5e894a2&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b14bb336-bbee-43eb-b0b6-15b9f1ebff48","keywords":null,"link":"/kultura/20190103_Nemzeti_meg_liberalis_ertekrend__Igazabol_nem_is_tudom_mit_jelentenek","timestamp":"2019. január. 03. 15:37","title":"„Nemzeti, meg liberális értékrend - Igazából nem is tudom, mit jelentenek”","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]