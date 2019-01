Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"319f6c7b-a1f8-449e-aa2b-2c6f75e654e9","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Tavaly novemberben 50 ezer nyomtató esett áldozatául két YouTube-csatorna párharcának, ezúttal pedig az okostelevíziók kerültek a frontvonalba.","shortLead":"Tavaly novemberben 50 ezer nyomtató esett áldozatául két YouTube-csatorna párharcának, ezúttal pedig az okostelevíziók...","id":"20190105_pewdiepie_okostelevizo_hacker_kiberbunozes","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=319f6c7b-a1f8-449e-aa2b-2c6f75e654e9&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"65d555e5-2aa7-4186-8dba-fdb68d9202d3","keywords":null,"link":"/tudomany/20190105_pewdiepie_okostelevizo_hacker_kiberbunozes","timestamp":"2019. január. 05. 08:03","title":"Durvul a helyzet: 3000 televíziót törtek fel, hogy feliratkozót szerezzenek a legismertebb YouTube-videósnak","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"fde01085-65c5-4854-b8ca-a0d25d515615","c_author":"MTI","category":"tudomany","description":"Katasztrofális galaktikus ütközés lódíthatja meg a Naprendszert: kétmilliárd év múlva összeütközhet a Tejútrendszer és a Nagy Magellán-felhő.","shortLead":"Katasztrofális galaktikus ütközés lódíthatja meg a Naprendszert: kétmilliárd év múlva összeütközhet a Tejútrendszer és...","id":"20190104_tejutrendszer_nagy_magellan_felho_fekete_lyuk_urkutatas_szuperszamitogep","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=fde01085-65c5-4854-b8ca-a0d25d515615&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8c7944c4-da5d-4d92-ada1-6fe6134620e6","keywords":null,"link":"/tudomany/20190104_tejutrendszer_nagy_magellan_felho_fekete_lyuk_urkutatas_szuperszamitogep","timestamp":"2019. január. 04. 21:58","title":"Összeütközhet a Tejútrendszer a Nagy Magellán-felhővel","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"bef8663d-a6c9-471d-8128-4acd683f74ab","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Év végén tombolt a vihar, korábban kevesebb áldozatról számoltak be.","shortLead":"Év végén tombolt a vihar, korábban kevesebb áldozatról számoltak be.","id":"20190106_Termeszeti_katasztrofa_a_Fulopszigeteken_az_aldozatok_szama_megduplazodott","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=bef8663d-a6c9-471d-8128-4acd683f74ab&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"cbdf0884-90e7-41a7-b00b-376f2a92761e","keywords":null,"link":"/vilag/20190106_Termeszeti_katasztrofa_a_Fulopszigeteken_az_aldozatok_szama_megduplazodott","timestamp":"2019. január. 06. 08:53","title":"Természeti katasztrófa a Fülöp-szigeteken: az áldozatok száma megduplázódott","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"75322077-eb9b-4020-bb13-c573f42693d5","c_author":"RTL Hírek","category":"itthon","description":"Politikai oka lehet, hogy egy csecsemő hat évvel ezelőtti halála miatt indult perben a sajtó egy része a felesége felelősségét sugallja – ez állítja azRTL Klub híradója szerint Márki-Zay Péter, Hódmezővásárhely független polgármestere.","shortLead":"Politikai oka lehet, hogy egy csecsemő hat évvel ezelőtti halála miatt indult perben a sajtó egy része a felesége...","id":"20190106_MarkyZay_szerint_ahogy_no_a_nepszerusege_ugy_durvulnak_az_ot_ero_tamadasok","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=75322077-eb9b-4020-bb13-c573f42693d5&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b989fdce-0b25-4835-896e-f11f00eba75e","keywords":null,"link":"/itthon/20190106_MarkyZay_szerint_ahogy_no_a_nepszerusege_ugy_durvulnak_az_ot_ero_tamadasok","timestamp":"2019. január. 06. 19:19","title":"Márki-Zay szerint ahogy nő a népszerűsége úgy durvulnak az őt érő támadások","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b2187274-e253-46e2-8840-a7ee2ae69545","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A legtöbben fűtetlen otthonukban.","shortLead":"A legtöbben fűtetlen otthonukban.","id":"20190106_Szeptember_ota_59en_fagytak_halalra","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=b2187274-e253-46e2-8840-a7ee2ae69545&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"181a6ca4-5ac6-413c-8e67-e55bffd48801","keywords":null,"link":"/itthon/20190106_Szeptember_ota_59en_fagytak_halalra","timestamp":"2019. január. 06. 14:20","title":"Szeptember óta 59-en fagytak halálra","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b9233d1d-389e-41d1-ae3d-0d47453d61d1","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Ebből az ultra-alacsony fogyasztású Volkswagenből nagyon kevés példány készült, melyek közül most eladó az egyik.","shortLead":"Ebből az ultra-alacsony fogyasztású Volkswagenből nagyon kevés példány készült, melyek közül most eladó az egyik.","id":"20190105_1_literes_fogyasztasu_autora_vagyik_most_lecsaphat_egyre","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=b9233d1d-389e-41d1-ae3d-0d47453d61d1&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0f77dc48-e61d-4ffe-b7c2-7abd0aa912ef","keywords":null,"link":"/cegauto/20190105_1_literes_fogyasztasu_autora_vagyik_most_lecsaphat_egyre","timestamp":"2019. január. 05. 06:41","title":"1 literes fogyasztású autóra vágyik? Most lecsaphat egyre","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"38b0bb8b-f331-4de5-8aef-8e71cf32edcd","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Elegük van abból, hogy \"mindhalálig\" dolgozzanak az emberek - mondták a Kossuth téri tüntetésen.","shortLead":"Elegük van abból, hogy \"mindhalálig\" dolgozzanak az emberek - mondták a Kossuth téri tüntetésen.","id":"20190105_Itt_a_szakszervezetek_ultimatuma_ha_Orban_nem_lep_januar_19en_leall_az_orszag","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=38b0bb8b-f331-4de5-8aef-8e71cf32edcd&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"80758ac1-b183-41ab-98ff-e6acf809e869","keywords":null,"link":"/itthon/20190105_Itt_a_szakszervezetek_ultimatuma_ha_Orban_nem_lep_januar_19en_leall_az_orszag","timestamp":"2019. január. 05. 17:11","title":"Itt a szakszervezetek ultimátuma: ha Orbán nem lép, január 19-én leáll az ország","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a048fd34-dbbb-4d56-8aaf-12b0fd930d62","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"Pénteken folytatódott az a per, amely egy oltásellenes házaspár csecsemőjének halála miatt indult. A hathetes kisfiú a vád szerint azért halt meg, mert agyvérzést kapott a K- vitamin beadásának elmulasztása miatt, és azért, mert nem hívtak hozzá időben orvost.","shortLead":"Pénteken folytatódott az a per, amely egy oltásellenes házaspár csecsemőjének halála miatt indult. A hathetes kisfiú...","id":"20190105_MarkiZay_feleseget_is_meghallgattak_az_oltasellenes_hazaspar_pereben","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=a048fd34-dbbb-4d56-8aaf-12b0fd930d62&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7c275bc4-c44d-4a8f-84b2-f4e564200080","keywords":null,"link":"/kkv/20190105_MarkiZay_feleseget_is_meghallgattak_az_oltasellenes_hazaspar_pereben","timestamp":"2019. január. 05. 09:50","title":"Márki-Zay feleségét is meghallgatták az oltásellenes házaspár perében","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]