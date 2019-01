Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"eddc0169-81af-4eb8-8ba5-29f356cd170e","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A kőbányai rendőrök a lakosság segítségét kérik az ismeretlen férfi azonosításához.","shortLead":"A kőbányai rendőrök a lakosság segítségét kérik az ismeretlen férfi azonosításához.","id":"20190104_plazaban_verekedett_keresi_a_rendorseg","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=eddc0169-81af-4eb8-8ba5-29f356cd170e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4bd229f4-f713-4a12-b92e-e322c84b37bb","keywords":null,"link":"/itthon/20190104_plazaban_verekedett_keresi_a_rendorseg","timestamp":"2019. január. 04. 20:40","title":"Plázában verekedett, keresi a rendőrség","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"da5a3479-e639-41d9-b6f0-d7cdd1c7d308","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Alig egy nap alatt több mint 24 ezren osztották meg a Facebookon egy férfi posztját, amiben egy péntek hajnali baleset körülményeit írta le - szúrta ki a 24.hu.","shortLead":"Alig egy nap alatt több mint 24 ezren osztották meg a Facebookon egy férfi posztját, amiben egy péntek hajnali baleset...","id":"20190105_Balesetezett_a_telekocsi_az_egyik_utas_meglopta_a_magatehetetlen_sofort_es_elmenekult","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=da5a3479-e639-41d9-b6f0-d7cdd1c7d308&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"dfaa5098-581d-4c9c-88b4-88ede00498ce","keywords":null,"link":"/itthon/20190105_Balesetezett_a_telekocsi_az_egyik_utas_meglopta_a_magatehetetlen_sofort_es_elmenekult","timestamp":"2019. január. 05. 14:15","title":"Balesetezett a telekocsi, az egyik utas meglopta a magatehetetlen sofőrt és elmenekült","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4b68ca97-57fb-401b-8608-46e53b438a78","c_author":"Szentgyörgyi Rita","category":"kultura","description":"A világ szellemi elbutulása, a médiából áradó igénytelenség, ízléstelenség és ostobaság ellen szót kell emelni. Féltem Európát, féltem a civilizációs értékeket - nyilatkozta a HVG portré rovatának e heti vendége. Mesélt nagy rendezőkről, akikkel együtt dolgozott, a feleségéről, a Ferenc pápa tiszteletére írt miséről.","shortLead":"A világ szellemi elbutulása, a médiából áradó igénytelenség, ízléstelenség és ostobaság ellen szót kell emelni. Féltem...","id":"201901_ennio_morricone","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=4b68ca97-57fb-401b-8608-46e53b438a78&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5309e6e1-805e-4d49-97c1-fcb59a70bcc2","keywords":null,"link":"/kultura/201901_ennio_morricone","timestamp":"2019. január. 05. 20:00","title":"Ennio Morricone: Aggódva figyelem a visszarendeződést, ami felé Európa tart","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4230e782-c1de-43c4-8fe6-19153f17fab6","c_author":"MTI","category":"kkv","description":"Mintegy 19,9 milliárd eurót küldött bermudai bejegyzésű leányvállalatának 2017-ben a Google egy holland fedőcégén keresztül, így csökkentve az Egyesült Államokban és Európában fizetendő nyereség-, illetve forrásadóját.","shortLead":"Mintegy 19,9 milliárd eurót küldött bermudai bejegyzésű leányvállalatának 2017-ben a Google egy holland fedőcégén...","id":"20190104_google_leanyvallalat_adoparadicsom_adooptimalizalas_atutalas_alphabet","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=4230e782-c1de-43c4-8fe6-19153f17fab6&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5ca8f342-844a-420a-8671-a11a3eba6c50","keywords":null,"link":"/kkv/20190104_google_leanyvallalat_adoparadicsom_adooptimalizalas_atutalas_alphabet","timestamp":"2019. január. 04. 21:03","title":"Óriási összeget utalt adóparadicsomba a Google","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8ab544e7-c77e-4c95-acdc-aa21cdeffcaa","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Pécsen, Szombathelyen, és Gödöllőn is sokszáz fős tömeg tüntet pénteken kora este a túlóratörvény ellen.","shortLead":"Pécsen, Szombathelyen, és Gödöllőn is sokszáz fős tömeg tüntet pénteken kora este a túlóratörvény ellen.","id":"20190104_Pecsen_es_Godollon_is_tuntetnek_a_tuloratorveny_ellen","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=8ab544e7-c77e-4c95-acdc-aa21cdeffcaa&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"47b0f413-dd40-406a-ae12-26d4b721c9e9","keywords":null,"link":"/itthon/20190104_Pecsen_es_Godollon_is_tuntetnek_a_tuloratorveny_ellen","timestamp":"2019. január. 04. 18:59","title":"Szombathelyen a Fidesz-székházhoz, Gödöllőn a megdrágult uszodához vonultak a tüntetők","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5c8fb34c-191a-4abe-a2a9-c58836a14ea6","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Nem csoda, hogy belefulladnak a túlórába az állománynál dolgozók.","shortLead":"Nem csoda, hogy belefulladnak a túlórába az állománynál dolgozók.","id":"20190104_Eurostat_Magyarorszagon_a_legkevesebb_a_rendor","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=5c8fb34c-191a-4abe-a2a9-c58836a14ea6&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9ee86717-7724-42a4-83c4-fae0372de6b4","keywords":null,"link":"/gazdasag/20190104_Eurostat_Magyarorszagon_a_legkevesebb_a_rendor","timestamp":"2019. január. 04. 17:29","title":"Eurostat: Magyarországon a legkevesebb a rendőr","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b6675caf-0afc-4760-b3c2-f30b155ba311","c_author":"Németh András","category":"vilag","description":"Európa egy sor országában rendeznek idén parlamenti választásokat, és még ott is a populisták fújják a passzátszelet, ahol nincsenek kormányzati szerepben. ","shortLead":"Európa egy sor országában rendeznek idén parlamenti választásokat, és még ott is a populisták fújják a passzátszelet...","id":"20190104_2019_is_a_populistake_lesz_Europaban","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=b6675caf-0afc-4760-b3c2-f30b155ba311&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"40669d7b-06c7-46ad-9a07-3af8f15fc366","keywords":null,"link":"/vilag/20190104_2019_is_a_populistake_lesz_Europaban","timestamp":"2019. január. 04. 15:20","title":"2019 is a populisták éve lesz Európában","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"845303af-e450-4f91-a76f-d927d49233a2","c_author":"MTI","category":"cegauto.autoshirek","description":"Vasárnap délelőtt 5 kilométeres volt a torlódás az M1-es autópályán Hegyeshalom közelében, a határátlépési pontnál körülbelül egy órás a várakozás.","shortLead":"Vasárnap délelőtt 5 kilométeres volt a torlódás az M1-es autópályán Hegyeshalom közelében, a határátlépési pontnál...","id":"20190106_Hatalmas_a_torlodas_Hegyeshalomnal","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=845303af-e450-4f91-a76f-d927d49233a2&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e74eaf92-a63e-4ea5-ad75-4fa539d0074e","keywords":null,"link":"/cegauto.autoshirek/20190106_Hatalmas_a_torlodas_Hegyeshalomnal","timestamp":"2019. január. 06. 11:01","title":"Hatalmas a torlódás Hegyeshalomnál","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]