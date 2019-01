Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"38b0bb8b-f331-4de5-8aef-8e71cf32edcd","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Elegük van abból, hogy \"mindhalálig\" dolgozzanak az emberek - mondták a Kossuth téri tüntetésen.","shortLead":"Elegük van abból, hogy \"mindhalálig\" dolgozzanak az emberek - mondták a Kossuth téri tüntetésen.","id":"20190105_Itt_a_szakszervezetek_ultimatuma_ha_Orban_nem_lep_januar_19en_leall_az_orszag","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=38b0bb8b-f331-4de5-8aef-8e71cf32edcd&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"80758ac1-b183-41ab-98ff-e6acf809e869","keywords":null,"link":"/itthon/20190105_Itt_a_szakszervezetek_ultimatuma_ha_Orban_nem_lep_januar_19en_leall_az_orszag","timestamp":"2019. január. 05. 17:11","title":"Itt a szakszervezetek ultimátuma: ha Orbán nem lép, január 19-én leáll az ország","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8868c360-17bf-44af-9476-f57a88d9b689","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"A berlini Tegel reptér biztonsági emberei hétfő reggel, a spanyol Ryanair-személyzet a hét három napján, pénteken pedig Olaszország-szerte teszik le a munkát a reptéri dolgozók. Mindez igen sok európai, sőt tengerentúli gépet is érinthet – késések, járattörlések várhatóak.","shortLead":"A berlini Tegel reptér biztonsági emberei hétfő reggel, a spanyol Ryanair-személyzet a hét három napján, pénteken pedig...","id":"20190107_Sztrajkok_lesznek_a_legikozlekedesben_a_heten_fel_Europaban_borulhat_a_menetrend","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=8868c360-17bf-44af-9476-f57a88d9b689&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f0b5f33d-d069-4260-8a7f-355f366a7314","keywords":null,"link":"/gazdasag/20190107_Sztrajkok_lesznek_a_legikozlekedesben_a_heten_fel_Europaban_borulhat_a_menetrend","timestamp":"2019. január. 07. 09:53","title":"Sztrájkok lesznek a légiközlekedésben a héten, fél Európában borulhat a menetrend","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"cdd0c5e1-899e-4af3-ab4d-fdd648c2fd5e","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Négyszázezer forintot és titoktartási szerződést kér az MLSZ, hogy elárulja, mire költik a közpénzt.","shortLead":"Négyszázezer forintot és titoktartási szerződést kér az MLSZ, hogy elárulja, mire költik a közpénzt.","id":"20190107_Elarulja_az_MLSZ_mire_koltik_a_taopenzeket_csak_megirni_nem_szabad","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=cdd0c5e1-899e-4af3-ab4d-fdd648c2fd5e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a69bc820-eaf7-42d3-b54f-e8bd4f1b9939","keywords":null,"link":"/gazdasag/20190107_Elarulja_az_MLSZ_mire_koltik_a_taopenzeket_csak_megirni_nem_szabad","timestamp":"2019. január. 07. 09:45","title":"Elárulja az MLSZ, mire költik a tao-pénzeket, csak megírni nem szabad","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4ea09557-96c9-47cf-a584-aa6e6aebf0d7","c_author":"RTL Hírek","category":"itthon","description":"Eddig már több mint 20 életet mentett meg az Országos Mentőszolgálat Szív City applikációja - számolt be az RTL Klub híradója. Az applikáció megteremti a segíteni kész emberek hálózatát.","shortLead":"Eddig már több mint 20 életet mentett meg az Országos Mentőszolgálat Szív City applikációja - számolt be az RTL Klub...","id":"20190106_Eddig_mar_tobb_mint_20_eletet_mentett_meg_a_Sziv_City","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=4ea09557-96c9-47cf-a584-aa6e6aebf0d7&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1009b32f-97bb-4aa4-a188-45471c504427","keywords":null,"link":"/itthon/20190106_Eddig_mar_tobb_mint_20_eletet_mentett_meg_a_Sziv_City","timestamp":"2019. január. 06. 19:04","title":"Eddig már több mint 20 életet mentett meg a Szív City","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d24e5c13-0504-4edd-b53b-beebf5de75b8","c_author":"Balogh Csaba","category":"tudomany","description":"Senki ne használja a Huawei mobiljait – erre figyelmeztetnek sorban fajsúlyos amerikai szervezetek. És nem csak mondják: olyan súlyos veszélyt látnak a kínai készülékekben – attól félvén, hogy általuk hozzáférhet érzékeny, személyes adatainkhoz a kínai kormányzat –, hogy az amerikai piacon hatóságilag próbálják ellehetetleníteni immár évek óta a Huawei készülékeinek forgalmazását, újabban pedig Trump elnök teljes tiltáson gondolkodik. Eközben Magyarországon mi történik? Hát, semmi. Jellemző. Itthon senki meg nem szólal ebben az ügyben. Pedig itt az ideje. Vélemény.","shortLead":"Senki ne használja a Huawei mobiljait – erre figyelmeztetnek sorban fajsúlyos amerikai szervezetek. És nem csak...","id":"20190107_huawei_kina_usa_megfigyeles_tiltas_kereskedelmi_haboru","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=d24e5c13-0504-4edd-b53b-beebf5de75b8&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"761b9fa4-69ad-4a98-b2cf-972da8a6c5f3","keywords":null,"link":"/tudomany/20190107_huawei_kina_usa_megfigyeles_tiltas_kereskedelmi_haboru","timestamp":"2019. január. 07. 09:03","title":"Itt az idő Magyarországon is betiltani a Huawei telefonjait?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"80590ff2-c39e-4c34-8208-a2061648e523","c_author":"MTI","category":"gazdasag","description":"A brit miniszterelnök sem tudta megmondani, mi lesz, ha elvetik az Európai Unióval kötött egyezményt.","shortLead":"A brit miniszterelnök sem tudta megmondani, mi lesz, ha elvetik az Európai Unióval kötött egyezményt.","id":"20190106_Januarban_szavaznak_a_Brexitrol_az_eredmeny_ketseges","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=80590ff2-c39e-4c34-8208-a2061648e523&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1ad8e8b5-8056-4de4-bdb2-2d0d9a5ba2f5","keywords":null,"link":"/gazdasag/20190106_Januarban_szavaznak_a_Brexitrol_az_eredmeny_ketseges","timestamp":"2019. január. 06. 13:08","title":"Januárban szavaznak a Brexitről, az eredmény kétséges","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"81721282-ee85-4129-a9a4-d12069ac0c07","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"A színész az Alelnökben nyújtott alakításáért Golden Globe-díjat vett át a hétvégén. Mint fogalmazott: maga a sátán inspirálta. ","shortLead":"A színész az Alelnökben nyújtott alakításáért Golden Globe-díjat vett át a hétvégén. Mint fogalmazott: maga a sátán...","id":"20190107_Christian_Bale_az_anyja_helyett_a_satannak_koszonte_meg_az_inspiraciot","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=81721282-ee85-4129-a9a4-d12069ac0c07&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"78730160-3957-4666-a56a-d1b98a84e202","keywords":null,"link":"/kultura/20190107_Christian_Bale_az_anyja_helyett_a_satannak_koszonte_meg_az_inspiraciot","timestamp":"2019. január. 07. 11:00","title":"Christian Bale a sátánnak köszönte meg a Golden Globe-ot","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7181cc40-2a9c-4b35-b095-08df5ffdddc1","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Az ügyészek és a rendőrök neve sem marad titokban.","shortLead":"Az ügyészek és a rendőrök neve sem marad titokban.","id":"20190106_Kikerik_a_biztonsagi_orok_nevet_akik_foldre_tepertek_Varju_Laszlot","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=7181cc40-2a9c-4b35-b095-08df5ffdddc1&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4fad2ef0-126b-44a2-bf71-fa1b110b5124","keywords":null,"link":"/itthon/20190106_Kikerik_a_biztonsagi_orok_nevet_akik_foldre_tepertek_Varju_Laszlot","timestamp":"2019. január. 06. 13:27","title":"Kikérik a Varju Lászlót leteperő biztonsági őrök nevét","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]