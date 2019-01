Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"1326c2b3-45c8-4ed2-8136-27efd7728845","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Az új céget a két eddigi koordináló vállalat összeolvasztásával alapította meg a Miniszterelnökség.","shortLead":"Az új céget a két eddigi koordináló vállalat összeolvasztásával alapította meg a Miniszterelnökség.","id":"20190107_Mostantol_a_Varkapitanysag_felel_a_Varban_zajlo_kormanyzati_beruhazasokert","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=1326c2b3-45c8-4ed2-8136-27efd7728845&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6592d95a-95b2-4c88-8b09-418865033dec","keywords":null,"link":"/itthon/20190107_Mostantol_a_Varkapitanysag_felel_a_Varban_zajlo_kormanyzati_beruhazasokert","timestamp":"2019. január. 07. 17:23","title":"Mostantól a Várkapitányság felel a Várban zajló kormányzati beruházásokért","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2c540bfe-58e5-499e-9f58-c1db5fefbdd2","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Érdemes odafigyelni arra, hogy időben és jó rendszámra vásároljuk meg az e-matricát, különben akár több 10 ezer forinttal lehet vékonyabb a pénztárcánk.","shortLead":"Érdemes odafigyelni arra, hogy időben és jó rendszámra vásároljuk meg az e-matricát, különben akár több 10 ezer...","id":"20190107_mekkora_potdijat_kell_fizetni_ha_nincs_ervenyes_autopalya_matricank","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=2c540bfe-58e5-499e-9f58-c1db5fefbdd2&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"246856d1-d6eb-4f54-902f-006a47735a68","keywords":null,"link":"/cegauto/20190107_mekkora_potdijat_kell_fizetni_ha_nincs_ervenyes_autopalya_matricank","timestamp":"2019. január. 07. 06:41","title":"Mekkora pótdíjat kell fizetni, ha nincs érvényes autópálya-matricánk?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a5085872-2487-4d5b-a175-f050fff22ebb","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A Wandera kiberbiztonsági cég szakemberei összesen 14 olyan játékot találtak az Apple App Store-ban, ami egy olyan szerverről fut, ahonnan az androidosok életét is megkeserítő Golduck nevű vírust is irányították.","shortLead":"A Wandera kiberbiztonsági cég szakemberei összesen 14 olyan játékot találtak az Apple App Store-ban, ami egy olyan...","id":"20190108_apple_app_store_alkalmazas_jatek_malware_wandera","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=a5085872-2487-4d5b-a175-f050fff22ebb&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"99e39756-79b2-4ee7-a8e3-8b38275cca9b","keywords":null,"link":"/tudomany/20190108_apple_app_store_alkalmazas_jatek_malware_wandera","timestamp":"2019. január. 08. 10:03","title":"14 iPhone-os játékról derült ki, hogy vírust szabadíthatott a mobilokra – ön letöltötte valamelyiket?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"72a6acfe-c6b7-43a2-9ab0-54e72235b213","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Megbízatása csak három év múlva járt volna le.","shortLead":"Megbízatása csak három év múlva járt volna le.","id":"20190107_Lemondott_a_Vilagbank_elnoke","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=72a6acfe-c6b7-43a2-9ab0-54e72235b213&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"dd1982dd-9e41-4965-8de3-9f211d29fccd","keywords":null,"link":"/vilag/20190107_Lemondott_a_Vilagbank_elnoke","timestamp":"2019. január. 07. 19:22","title":"Lemondott a Világbank elnöke","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5a0876c6-3be4-42dc-b557-6173e3970236","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Ehhez képest még az Audi A8 vagy a Teslák high-tech műszerfala is visszafogottnak mondható.","shortLead":"Ehhez képest még az Audi A8 vagy a Teslák high-tech műszerfala is visszafogottnak mondható.","id":"20190107_europaba_jon_a_48_colos_kijelzos_muszerfalu_kinai_csodaauto_byton","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=5a0876c6-3be4-42dc-b557-6173e3970236&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7dac4358-731d-445d-a90e-fb3d03ef1a5b","keywords":null,"link":"/cegauto/20190107_europaba_jon_a_48_colos_kijelzos_muszerfalu_kinai_csodaauto_byton","timestamp":"2019. január. 07. 11:21","title":"Európába jön a 48 colos kijelzős műszerfalú kínai csodaautó","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"989c7da7-6889-4ae7-8a0b-257de2aa03a7","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"vilag","description":"De azt nem mondta meg, hogy mikor.","shortLead":"De azt nem mondta meg, hogy mikor.","id":"20190107_Trump_szerint_lesz_ujabb_talalkozo_Kim_DzsongUnnal","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=989c7da7-6889-4ae7-8a0b-257de2aa03a7&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4b9c83ba-38de-4627-a9ce-6a401c835ae1","keywords":null,"link":"/vilag/20190107_Trump_szerint_lesz_ujabb_talalkozo_Kim_DzsongUnnal","timestamp":"2019. január. 07. 06:23","title":"Trump szerint lesz újabb találkozó Kim Dzsong-Unnal","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7b1d9235-e358-49e7-88fd-21a93f2c794b","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"tudomany","description":"Az olvadó grönlandi jégtakaró metángáz tonnáit bocsátja ki a légkörbe egy új tanulmány szerint, amely kimutatta, hogy az eddig feltételezettnél jóval nagyobb hatással van a légkörre a jég alatti biológiai aktivitás.","shortLead":"Az olvadó grönlandi jégtakaró metángáz tonnáit bocsátja ki a légkörbe egy új tanulmány szerint, amely kimutatta...","id":"20190107_gronland_jegolvadas_metan_gaz_kibocsatas","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=7b1d9235-e358-49e7-88fd-21a93f2c794b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d12a0a36-24f9-425f-ac54-f8f1ef47745e","keywords":null,"link":"/tudomany/20190107_gronland_jegolvadas_metan_gaz_kibocsatas","timestamp":"2019. január. 07. 16:03","title":"Kellemetlen hírrel tértek haza a tudósok, akik három hónapig táboroztak a grönlandi jég szélén","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"92154002-998b-469b-9424-ac51eb9b20bc","c_author":"Farkas Zoltán","category":"gazdasag","description":"Kiderül idén, mekkora tartalék van a magyar gazdasági modellben, amelynek fő jellegzetességei: a költségvetési forrásokkal táplált, erőltetett növekedés, a bérfelzárkóztatás, a nyugdíjasok átverése, a kiváltságosok gazdagítása.","shortLead":"Kiderül idén, mekkora tartalék van a magyar gazdasági modellben, amelynek fő jellegzetességei: a költségvetési...","id":"201901__2019es_prognozis__novekvo_feszultsegek__leszakado_nyugdijasok__surlodasok_eve","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=92154002-998b-469b-9424-ac51eb9b20bc&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"812fe3bf-0b11-4e75-be9e-bbf0537fc9b8","keywords":null,"link":"/gazdasag/201901__2019es_prognozis__novekvo_feszultsegek__leszakado_nyugdijasok__surlodasok_eve","timestamp":"2019. január. 06. 15:00","title":"Súrlódások éve: már most látni, kik lesznek 2019 vesztesei Magyarországon","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]