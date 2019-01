Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"ccdd63a7-0b76-4384-ac69-e07afb8a87f3","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Kicsivel több mint fél év alatt megduplázódott azoknak az eszközöknek a száma, amelyen a Google digitális asszisztense várja a felhasználók utasításait.","shortLead":"Kicsivel több mint fél év alatt megduplázódott azoknak az eszközöknek a száma, amelyen a Google digitális asszisztense...","id":"20190107_google_digitalis_asszisztens","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=ccdd63a7-0b76-4384-ac69-e07afb8a87f3&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"54ffe1b5-5926-47ea-b68d-b48c500b6dd4","keywords":null,"link":"/tudomany/20190107_google_digitalis_asszisztens","timestamp":"2019. január. 07. 17:03","title":"Mérföldkőhöz érkezik a Google, 1 000 000 000 eszközön fognak \"hallgatózni\"","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4262c87e-389e-40b1-b08b-596ce3a13fc3","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Az italozó azért került veszélybe, mert bővítenék az azzal egy épületben lévő csemegeboltot. Felsőcsatár 500 lelkes lakossága egy emberként állt ki a nemes ügy érdekében.","shortLead":"Az italozó azért került veszélybe, mert bővítenék az azzal egy épületben lévő csemegeboltot. Felsőcsatár 500 lelkes...","id":"20190108_Fellazadt_egy_magyar_falu_mert_bezarnak_a_kocsmajukat_elolancot_terveznek","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=4262c87e-389e-40b1-b08b-596ce3a13fc3&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0baa0074-56a9-4f6e-866f-b481ead5cbfd","keywords":null,"link":"/elet/20190108_Fellazadt_egy_magyar_falu_mert_bezarnak_a_kocsmajukat_elolancot_terveznek","timestamp":"2019. január. 08. 11:04","title":"Fellázadt egy magyar falu, mert bezárnák a kocsmájukat, élőláncot terveznek","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9bc1e069-0403-4788-af20-7ec0bf6c05fd","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"A térségben folyamatos a havazás. ","shortLead":"A térségben folyamatos a havazás. ","id":"20190109_Lavinakra_figyelmeztetnek_Salzburg_kornyeken","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=9bc1e069-0403-4788-af20-7ec0bf6c05fd&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d1f5d2ba-83ec-4723-afe7-6e22784f1d0e","keywords":null,"link":"/vilag/20190109_Lavinakra_figyelmeztetnek_Salzburg_kornyeken","timestamp":"2019. január. 09. 10:23","title":"Lavinákra figyelmeztetnek Salzburg környékén","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ce1a8390-b837-4e2f-acee-038c996aebef","c_author":"MTI","category":"gazdasag","description":"A múlt heti zuhanás után tovább csökken az ára.","shortLead":"A múlt heti zuhanás után tovább csökken az ára.","id":"20190107_Olcsobb_lesz_a_gazolaj","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=ce1a8390-b837-4e2f-acee-038c996aebef&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0d468e32-172c-400c-9fff-419fca63d771","keywords":null,"link":"/gazdasag/20190107_Olcsobb_lesz_a_gazolaj","timestamp":"2019. január. 07. 14:06","title":"Olcsóbb lesz a gázolaj","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a36c2b96-890b-4772-a7fd-4211c3dcb616","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Több mint 50 milliárd forintot költött kommunikációra a magyar állam 2018-ban.","shortLead":"Több mint 50 milliárd forintot költött kommunikációra a magyar állam 2018-ban.","id":"20190108_Felfoghatatlan_osszeget_koltott_a_kormany_kommunikaciora","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=a36c2b96-890b-4772-a7fd-4211c3dcb616&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"19d44428-d025-465e-9978-cf50ea6e8d15","keywords":null,"link":"/gazdasag/20190108_Felfoghatatlan_osszeget_koltott_a_kormany_kommunikaciora","timestamp":"2019. január. 08. 09:13","title":"Felfoghatatlan összeget költött a kormány kommunikációra","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"78e7232f-beb7-434b-bf5a-f1a634eb1523","c_author":"HVG Extra Pszichológia","category":"elet.pszichologiamagazin","description":"Biológiai okai is vannak az evolúciós előnynek.","shortLead":"Biológiai okai is vannak az evolúciós előnynek.","id":"20190108_A_lanyok_nagyobb_tulelok_a_fiuknal","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=78e7232f-beb7-434b-bf5a-f1a634eb1523&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"00336468-6650-44f3-b4d7-3bbb2bc1fe6c","keywords":null,"link":"/pszichologiamagazin/20190108_A_lanyok_nagyobb_tulelok_a_fiuknal","timestamp":"2019. január. 08. 07:10","title":"A lányok nagyobb túlélők a fiúknál","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"086eb496-a25c-4e4d-8fd7-447fb06a3bed","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Maurizio Arrivabene csapatfőnök helyét Mattia Binotto technikai igazgató veszi át a Ferrari élén.","shortLead":"Maurizio Arrivabene csapatfőnök helyét Mattia Binotto technikai igazgató veszi át a Ferrari élén.","id":"20190107_ferrari_F1_arrivabene","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=086eb496-a25c-4e4d-8fd7-447fb06a3bed&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ef180f1b-e186-49b5-a665-5c09f584e277","keywords":null,"link":"/cegauto/20190107_ferrari_F1_arrivabene","timestamp":"2019. január. 07. 16:59","title":"Menesztették a Ferrari F1-es főnökét","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e9d3c43f-be4d-4c30-8a44-fb30603906c6","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"vilag","description":"A várható erős szél miatt csak egy fel- és leszálló pályát lehet használni a Schiphol repülőtéren. ","shortLead":"A várható erős szél miatt csak egy fel- és leszálló pályát lehet használni a Schiphol repülőtéren. ","id":"20190107_Budapesti_jaratot_is_toroltek_a_Hollandiaban_varhato_vihar_miatt","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=e9d3c43f-be4d-4c30-8a44-fb30603906c6&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a9b18ca6-1ad9-45e5-98e6-3e6be9d2e5fd","keywords":null,"link":"/vilag/20190107_Budapesti_jaratot_is_toroltek_a_Hollandiaban_varhato_vihar_miatt","timestamp":"2019. január. 07. 21:44","title":"Budapesti járatot is töröltek a Hollandiában várható vihar miatt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]