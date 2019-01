Súlyos vereséget szenvedett a brit alsóházban Theresa May kormányfő. A konzervatív politikusnak egy pártja lázadó képviselői által benyújtott és az ellenzéki munkáspártiak által is támogatott törvényjavaslat elfogadása miatt fájhat a feje. A javaslat alapján ugyanis három (parlamenti tárgyalási) napon belül köteles új javaslattal előállni, ha a parlament – a tervek szerint jövő kedden – leszavazza a Brexit-megállapodást. Az eddigi szabályok szerint 21 napja volt a kormányfőnek erre.

Ennél is fontosabb, hogy az egyelőre borítékolható leszavazás után a képviselők szabad kezet kaphatnak egyéb megoldások elfogadására. Sokak szemében ez azt jelenti, hogy újabb népszavazást írhatnak ki a britek kiválásáról vagy annak módjáról, vagy a parlament fogadhat el olyan megoldásokat, mint a belső piaci tagságot megtartó „norvég modell”, a 21 hónaposra tervezett átmeneti időszak meghosszabbítása vagy a „szabályozott no-deal” – írja a BBC, amely a mostani, az EU által is elfogadott változat felmelegítését sem tartja kizártnak. A Brexit elhalasztásáról azonban nincs szó egyelőre.

Arról viszont már nyíltan beszél a Munkáspárt, hogy ha a többség leszavazza a megállapodást, bizalmatlansági indítványt kezdeményez May kormánya ellen.

A képviselők többségének a mostani megállapodással az a fő baja, hogy az tartalmaz egy biztonsági megoldást (backstop) arra az esetre, ha nem sikerül kitalálni, hogyan tegyék átjárhatóvá az EU határává avanzsáló ír-északír határszakaszt. Az ellenzők szerint a backstop alkalmazása gyakorlatilag örökre az EU-vámunióban tartaná Nagy-Britanniát.

May most azt reméli, hogy Észak-Írországgal kapcsolatos új javaslatával elegendő képviselőt tud meggyőzni ahhoz, hogy többséget érjen el. Ennek a lényege az, hogy az északír parlament is beleszólhatna a backstop alkalmazásába. Maguk az érintettek – főleg a kisebbségi konzervatív kormányt kívülről támogató DUP – szerint a javaslat értelmetlen kozmetikázás.

(BBC)