[{"available":true,"c_guid":"cdb0e79a-1b2a-42e3-b7f5-b693f3fedde3","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"A fotóművésznek az Indexen is megjelent cikk- és portrésorozata. ","shortLead":"A fotóművésznek az Indexen is megjelent cikk- és portrésorozata. ","id":"20190109_Gyasz_meghalt_Hermann_Ildi_fotomuvesz","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=cdb0e79a-1b2a-42e3-b7f5-b693f3fedde3&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9f7a2e69-2739-4917-88cc-d0dc0ecb6b8f","keywords":null,"link":"/kultura/20190109_Gyasz_meghalt_Hermann_Ildi_fotomuvesz","timestamp":"2019. január. 09. 16:10","title":"Gyász: meghalt Hermann Ildi fotóművész","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8cb1d466-6f71-49c4-ad24-f98a436c9cf2","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Nem egészen háromnegyed órás szünet után a újra engedik felszállni a repülőgépeket.","shortLead":"Nem egészen háromnegyed órás szünet után a újra engedik felszállni a repülőgépeket.","id":"20190108_Egy_dron_miatt_megbenult_a_Heathrow_repuloter","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=8cb1d466-6f71-49c4-ad24-f98a436c9cf2&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a7d97f42-677b-4fdd-b73d-84dd9c85332b","keywords":null,"link":"/tudomany/20190108_Egy_dron_miatt_megbenult_a_Heathrow_repuloter","timestamp":"2019. január. 08. 19:09","title":"Egy drón miatt megbénult, de már újraindult a Heathrow repülőtér","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9a4964cf-4b51-4ef4-9f3b-f1a83ac837a0","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Ennek már a fele sem tréfa: adatvédelmi szakértők szerint soha ennyi felhasználó adata nem került még veszélybe, mint a tavalyi évben. Mindez tudatosabb hozzáállást követel meg a felhasználóktól.","shortLead":"Ennek már a fele sem tréfa: adatvédelmi szakértők szerint soha ennyi felhasználó adata nem került még veszélybe, mint...","id":"20190108_kiszivargott_jelszavak_email_szemelyes_adatok_adatlopas","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=9a4964cf-4b51-4ef4-9f3b-f1a83ac837a0&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7030ed49-2899-4628-a626-242b03909d2b","keywords":null,"link":"/tudomany/20190108_kiszivargott_jelszavak_email_szemelyes_adatok_adatlopas","timestamp":"2019. január. 08. 19:03","title":"Lehet, hogy ön is köztük volt: több mint 1 milliárd felhasználó adata került veszélybe 2018-ban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"eb414dcb-6a8c-4410-a426-e35f873979d0","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Kiderült, hogy a „bácsi” ötszörös kick-box-világbajnok.","shortLead":"Kiderült, hogy a „bácsi” ötszörös kick-box-világbajnok.","id":"20190109_Ugy_gondolta_a_floridai_rablo_egy_idos_ferfi_konnyu_preda_lesz_de_mekkorat_tevedett","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=eb414dcb-6a8c-4410-a426-e35f873979d0&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"677f0ac7-d76a-4bc8-8d1b-570ebdd95ce3","keywords":null,"link":"/elet/20190109_Ugy_gondolta_a_floridai_rablo_egy_idos_ferfi_konnyu_preda_lesz_de_mekkorat_tevedett","timestamp":"2019. január. 09. 14:04","title":"Úgy gondolta a floridai rabló, egy idős férfi könnyű préda lesz, de mekkorát tévedett!","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6a8211c8-9163-4dc8-ad53-5b4f2f7be3ea","c_author":"MTI","category":"tudomany","description":"A hormonpótló terápia (HRT) egészségi kockázatairól készült újabb nagyszabású brit tanulmány kimutatta, hogy nincs kockázata a hormontapasz, -gél vagy -krém alkalmazásának, a tabletta formában történő hormonpótlás azonban növeli a trombózis kialakulásának lehetőségét.","shortLead":"A hormonpótló terápia (HRT) egészségi kockázatairól készült újabb nagyszabású brit tanulmány kimutatta, hogy nincs...","id":"20190110_hormonpotlas_boron_ketesztul_tabletta_gel_krem_tapasz","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=6a8211c8-9163-4dc8-ad53-5b4f2f7be3ea&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7a4aaa6b-35bf-4613-bd8b-9b0f9f3b41a0","keywords":null,"link":"/tudomany/20190110_hormonpotlas_boron_ketesztul_tabletta_gel_krem_tapasz","timestamp":"2019. január. 10. 14:03","title":"Ha hormonpótló tablettát szed, jobb lenne átszoknia más formára","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a199b379-1b2c-4983-aa41-c29f6a79f081","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Négy emberrel szemben életfogytig tartó szabadságvesztés kiszabását indítványozták, a többi vádlottra hosszabb, határozott tartalmú szabadságvesztést kérnek.","shortLead":"Négy emberrel szemben életfogytig tartó szabadságvesztés kiszabását indítványozták, a többi vádlottra hosszabb...","id":"20190109_ugyeszseg_sulyositas_eletfogytiglan_vadlott_halalkamion","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=a199b379-1b2c-4983-aa41-c29f6a79f081&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"64f22b51-97cf-468a-89ab-6b8a4ddf7658","keywords":null,"link":"/itthon/20190109_ugyeszseg_sulyositas_eletfogytiglan_vadlott_halalkamion","timestamp":"2019. január. 09. 15:35","title":"Életfogytiglant kér az ügyészség a halálkamion-ügy több vádlottjára","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"880ce20a-87b3-4e6a-b48a-f6143449d53d","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A BKV az újjáépülő újpesti metrószakasz füstelvezetésének tesztelését végzi január 11-től.","shortLead":"A BKV az újjáépülő újpesti metrószakasz füstelvezetésének tesztelését végzi január 11-től.","id":"20190108_Ne_lepodjon_meg_ha_kiaramlo_fustot_lat_az_eszakpesti_metroallomasoknal","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=880ce20a-87b3-4e6a-b48a-f6143449d53d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"bee39f4c-094c-450b-ab30-f0dca32f03a3","keywords":null,"link":"/itthon/20190108_Ne_lepodjon_meg_ha_kiaramlo_fustot_lat_az_eszakpesti_metroallomasoknal","timestamp":"2019. január. 08. 14:56","title":"Ne lepődjön meg, ha kiáramló füstöt lát az észak-pesti metróállomásoknál","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"db0004de-3228-4c47-a8c9-e692a91fb2b5","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Kínában minden modellből kell sofőrös változat. ","shortLead":"Kínában minden modellből kell sofőrös változat. ","id":"20190110_A_kinaiak_is_megkaptak_a_maguk_uj_3as_BMWjet","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=db0004de-3228-4c47-a8c9-e692a91fb2b5&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"165c8591-11e5-465c-8b91-d9515f1c5451","keywords":null,"link":"/cegauto/20190110_A_kinaiak_is_megkaptak_a_maguk_uj_3as_BMWjet","timestamp":"2019. január. 10. 12:14","title":"A kínaiak is megkapták a maguk új 3-as BMW-jét, ami persze 11 centi pluszban van","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]