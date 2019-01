A Gault & Millau éttermi kalauzt kiadó céget eladták egy állami kötődésű orosz banknak, a VTB-nek. A vételár üzleti titok, és nagyon keveset tudni az új orosz tulajdonosokról, akiket egy szűkszavú orosz üzletember, Vlagyiszláv Szkercov képvisel. Az eladás hírét Come de Chérisey francia gasztronómiai szakértő és üzletember jelentette be, aki hét éve az éttermeket értékelő kiadvány élén áll. Elmondta, hogy az utóbbi években igyekezett a modern technikához alkalmazkodni, vagyis a Gault & Millau internetes és egyéb applikációs változatainak a terjesztését preferálta. Azért adta el most a céget a gazdag oroszoknak, hogy a jövőben még több pénz legyen a korszerű technika alkalmazásra - mondta. Hoozzátette: a Gault & Millau szakmai függetlenségére garanciát kapott az új orosz tulajdonosoktól és az éttermi kalauzt akár nyomtatott, akár digitális változatában, továbbra is tekintélyes francia konyhaművészeti szakértők irányítják. Eddig elvben minden rendben van.

De mi lesz, ha az orosz befektetők számításai nem jönnek be?

A szupergazdag orosz oligarcha, Abramovics pénze és akarata még José Mourinho legendás egóját is megtörte, hogy csak egy hasonló műfajra, a foci klubbokra utaljunk. De Abramovics most ki van tiltva Angliából. Szóval az emblematikus francia gasztronómiai cégek átruházása hosszútávon kockázatos. De a Gault & Millaut eladó tulajdonos a jelek szerint rövidtávra játszik. (via Euronews, Le Monde, Le Point, képünk illusztráció)