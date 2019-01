Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"112b3436-622d-4c5e-afac-065a3f5ec17b","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A 24.hu megszerezte a szerződést, amelyből további részletek derülnek ki a nagyon olcsó menzáról.","shortLead":"A 24.hu megszerezte a szerződést, amelyből további részletek derülnek ki a nagyon olcsó menzáról.","id":"20190114_10_evig_is_mukodhet_a_Gundel_menzaja_a_Miniszterelnoksegen","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=112b3436-622d-4c5e-afac-065a3f5ec17b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9d2a143d-d656-48d5-85a5-152b0af5cf9d","keywords":null,"link":"/itthon/20190114_10_evig_is_mukodhet_a_Gundel_menzaja_a_Miniszterelnoksegen","timestamp":"2019. január. 14. 15:54","title":"10 évig is működhet a Gundel menzája a Miniszterelnökségen","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3d119efa-e2a8-4733-97c8-59e711168228","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Két éve újították fel a mentális betegeket kezelő részleget, most felszámolják.","shortLead":"Két éve újították fel a mentális betegeket kezelő részleget, most felszámolják.","id":"20190114_Bezarjak_a_Merenyi_Korhaz_pszichiatriajat","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=3d119efa-e2a8-4733-97c8-59e711168228&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"80db52f3-068a-47ad-8cd2-55e92bcd1339","keywords":null,"link":"/gazdasag/20190114_Bezarjak_a_Merenyi_Korhaz_pszichiatriajat","timestamp":"2019. január. 14. 07:55","title":"Bezárják a Merényi-kórház pszichiátriáját","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"419df040-38d9-4958-a83d-43c820589e99","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"A brit kormányfő szerint sérülne a demokráciába vetett bizalom, John Major viszont újabb népszavazást írna ki.","shortLead":"A brit kormányfő szerint sérülne a demokráciába vetett bizalom, John Major viszont újabb népszavazást írna ki.","id":"20190113_Theresa_May_szerint_katasztrofavoz_vezet_ha_nem_hajtjak_vegre_a_Brexitet","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=419df040-38d9-4958-a83d-43c820589e99&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"469e233f-88e4-4165-aa97-b9cf5c043706","keywords":null,"link":"/vilag/20190113_Theresa_May_szerint_katasztrofavoz_vezet_ha_nem_hajtjak_vegre_a_Brexitet","timestamp":"2019. január. 13. 12:49","title":"Theresa May szerint katasztrófához vezet, ha nem hajtják végre a Brexitet","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"464b4584-e5cd-4835-92e9-ee27edeaaefc","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Nem tudni, hogy a döntésnek van-e köze ahhoz, hogy a múlt héten az önkormányzat – ellenzéki többséggel – nemet mondott a túlóratörvényre.","shortLead":"Nem tudni, hogy a döntésnek van-e köze ahhoz, hogy a múlt héten az önkormányzat – ellenzéki többséggel – nemet mondott...","id":"20190114_Megvonta_az_egyik_alpolgarmester_hataskoreit_Szombathely_fideszes_polgarmestere","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=464b4584-e5cd-4835-92e9-ee27edeaaefc&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"625aef04-e2a4-419c-a90f-678fd23849d2","keywords":null,"link":"/itthon/20190114_Megvonta_az_egyik_alpolgarmester_hataskoreit_Szombathely_fideszes_polgarmestere","timestamp":"2019. január. 14. 10:50","title":"Megvonta az egyik alpolgármester hatásköreit Szombathely fideszes polgármestere","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1ebbfb79-7801-494f-a1da-d81fa50bdb8f","c_author":"hvg.hu/MTI","category":"sport","description":"Két szettben győzte le tunéziai ellenfelét Babos Tímea a 64-be jutásért.","shortLead":"Két szettben győzte le tunéziai ellenfelét Babos Tímea a 64-be jutásért.","id":"20190114_Megnyerte_Babos_az_elso_meccset_az_Australian_Openen","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=1ebbfb79-7801-494f-a1da-d81fa50bdb8f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e217f142-2548-4bfa-8f6c-6eee1677b995","keywords":null,"link":"/sport/20190114_Megnyerte_Babos_az_elso_meccset_az_Australian_Openen","timestamp":"2019. január. 14. 07:17","title":"Megnyerte Babos az első meccsét az Australian Openen","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"32c2418d-c2d3-4d29-971a-ba0ce353d7c5","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Régóta ígéri az Apple, és nagyon várják a felhasználók.","shortLead":"Régóta ígéri az Apple, és nagyon várják a felhasználók.","id":"20190112_Vegre_jon_a_varva_vart_iPhonekiegeszito","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=32c2418d-c2d3-4d29-971a-ba0ce353d7c5&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0cfb1617-926a-45ce-8cfa-4b0315dd49b3","keywords":null,"link":"/tudomany/20190112_Vegre_jon_a_varva_vart_iPhonekiegeszito","timestamp":"2019. január. 12. 20:20","title":"Végre jön a várva várt iPhone-kiegészítő?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"51815446-111e-4a13-8212-8653da79bbad","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Karantént hirdettek és tanítási szünetet rendeltek el hétfőtől egy hétre a nyugat-ukrajnai Luck és az ország déli részében lévő Odessza összes iskolájában, elsősorban a kanyarós megbetegedések továbbra is növekvő száma miatt, miközben influenza és más felső légúti betegségek is terjednek az oktatási intézményekben – adta hírül az Ukrajinszka Pravda hírportál.","shortLead":"Karantént hirdettek és tanítási szünetet rendeltek el hétfőtől egy hétre a nyugat-ukrajnai Luck és az ország déli...","id":"20190114_kanyaro_jarvany_ukrajna_odessza_luck_vedooltas_iskola_karanten_tanitasi_szunet","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=51815446-111e-4a13-8212-8653da79bbad&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"fd975cfa-e086-4080-bde3-2d3519b811f0","keywords":null,"link":"/vilag/20190114_kanyaro_jarvany_ukrajna_odessza_luck_vedooltas_iskola_karanten_tanitasi_szunet","timestamp":"2019. január. 14. 16:58","title":"Súlyos a kanyaróhelyzet Ukrajnában","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f536a8a0-af62-4485-a903-a6acac71b1f1","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A kiegyensúlyozott tájékoztatás kimerült annyiban, hogy bemondták, az MSZP EP-képviselője hogyan szavazott a Sargentini-jelentésről.","shortLead":"A kiegyensúlyozott tájékoztatás kimerült annyiban, hogy bemondták, az MSZP EP-képviselője hogyan szavazott...","id":"20190114_Birosag_A_TV2_Orbant_elteto_riportja_nem_tajekoztatta_kiegyensulyozottan_a_nezoket","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=f536a8a0-af62-4485-a903-a6acac71b1f1&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d971f9e8-7d4a-40c3-9704-c3f1ed2fe2ad","keywords":null,"link":"/itthon/20190114_Birosag_A_TV2_Orbant_elteto_riportja_nem_tajekoztatta_kiegyensulyozottan_a_nezoket","timestamp":"2019. január. 14. 15:50","title":"A bíróságnak is sok volt, hogy a TV2 a Sargentini-jelentés megszavazása után Orbán éltetéséről beszélt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]