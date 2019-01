Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"258407a5-0734-4208-811d-d86c30a5d371","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Erről állapodott meg az izraeli és a magyar belügyminiszter.","shortLead":"Erről állapodott meg az izraeli és a magyar belügyminiszter.","id":"20190114_duna_magyar_zsidok_pinter_sandor_aryeh_deri_belugyminiszter_izrael","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=258407a5-0734-4208-811d-d86c30a5d371&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1be806da-b190-4cb7-a766-e80c446b30ba","keywords":null,"link":"/itthon/20190114_duna_magyar_zsidok_pinter_sandor_aryeh_deri_belugyminiszter_izrael","timestamp":"2019. január. 14. 16:21","title":"Felkutatják a Dunába lőtt magyar zsidók maradványait","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e42388d3-119f-4819-848e-cd99bf5d3de3","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Így tiltakozik az ellen, hogy megállapodás született a macedón-görög országnév-vitában.","shortLead":"Így tiltakozik az ellen, hogy megállapodás született a macedón-görög országnév-vitában.","id":"20190113_Lemondott_a_gorog_vedelmi_miniszter_a_macedon_nevvita_miatt","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=e42388d3-119f-4819-848e-cd99bf5d3de3&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8bf398e7-9f88-42f6-9eb2-f4fba9de7c0b","keywords":null,"link":"/vilag/20190113_Lemondott_a_gorog_vedelmi_miniszter_a_macedon_nevvita_miatt","timestamp":"2019. január. 13. 11:52","title":"Lemondott a görög védelmi miniszter a macedón névvita miatt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f3a6bd89-1fef-412c-979f-c071c2bc9e73","c_author":"HVG","category":"elet","description":"A számok biztatónak tűnnek, de más folyamatokra mutatnak rá, mint amire elsőként gondolnánk.","shortLead":"A számok biztatónak tűnnek, de más folyamatokra mutatnak rá, mint amire elsőként gondolnánk.","id":"201902_kevesebb_valas_hosszabb_hazassagok_konzervativfordulat","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=f3a6bd89-1fef-412c-979f-c071c2bc9e73&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"21da2a79-736c-4900-980b-3267dcabd65b","keywords":null,"link":"/elet/201902_kevesebb_valas_hosszabb_hazassagok_konzervativfordulat","timestamp":"2019. január. 13. 09:25","title":"Kevesebb válás, hosszabb házasságok: eljött a konzervatív fordulat?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"80e2fa5a-c0d4-4c3d-9742-8cfe52fd62e9","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"A Direkt 36 cikket írt arról, hogy hogyan zajlott a több évig nyúló Orbán-Simicska szakítás. ","shortLead":"A Direkt 36 cikket írt arról, hogy hogyan zajlott a több évig nyúló Orbán-Simicska szakítás. ","id":"20190113_Orban_masnap_azt_kerte_Simicskatol_hogy_zarja_be_az_Indexet","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=80e2fa5a-c0d4-4c3d-9742-8cfe52fd62e9&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3f0eef31-2297-4da0-af72-adbde4116969","keywords":null,"link":"/gazdasag/20190113_Orban_masnap_azt_kerte_Simicskatol_hogy_zarja_be_az_Indexet","timestamp":"2019. január. 13. 17:10","title":"Orbán másnap azt kérte Simicskától, hogy zárja be az Indexet","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f516bfdc-5f1e-472e-ae42-321733486ebe","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Célt ért a két ellenzéki politikus letáborozása a közmédia csarnokában. Aztán egyszer csak feltűnt Papp Dániel a főbejáratnál.","shortLead":"Célt ért a két ellenzéki politikus letáborozása a közmédia csarnokában. Aztán egyszer csak feltűnt Papp Dániel...","id":"20190114_Az_MTVA_vezere_szoba_allt_Hadhazy_Akossal_es_Szel_Bernadettel","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=f516bfdc-5f1e-472e-ae42-321733486ebe&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1274dadb-e2a7-43a6-8fcd-e8258fdad590","keywords":null,"link":"/itthon/20190114_Az_MTVA_vezere_szoba_allt_Hadhazy_Akossal_es_Szel_Bernadettel","timestamp":"2019. január. 14. 17:24","title":"Szél és Hadházy végre tudott beszélni az MTVA vezérével","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f04e1d91-da5b-4f4c-9eb2-12c2dd1bc84c","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Túlsúlyos a Nagy-Britanniában tenyésztett lovak fele, mert a gazdáik óvatlanok.","shortLead":"Túlsúlyos a Nagy-Britanniában tenyésztett lovak fele, mert a gazdáik óvatlanok.","id":"20190113_Lovak_elhizas_tulsuly_BEVA_patairhagyulladas","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=f04e1d91-da5b-4f4c-9eb2-12c2dd1bc84c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0d2db1b1-a83f-46ac-8828-0b162727f82c","keywords":null,"link":"/elet/20190113_Lovak_elhizas_tulsuly_BEVA_patairhagyulladas","timestamp":"2019. január. 13. 18:12","title":"Ráférne némi fogyókúra a brit lovakra","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0fe45b6b-71a1-4fbb-b6b9-bbb8e37bd242","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Egy 27 éves férfi támadt rá Gdansk polgármesterére, Pawel Adamowicz állapota súlyos.\r

\r

\r

","shortLead":"Egy 27 éves férfi támadt rá Gdansk polgármesterére, Pawel Adamowicz állapota súlyos.\r

\r

\r

","id":"20190113_Megkeseltek_Gdansk_polgarmesteret","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=0fe45b6b-71a1-4fbb-b6b9-bbb8e37bd242&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ebdd149e-1340-42b8-bc19-c285b496884e","keywords":null,"link":"/vilag/20190113_Megkeseltek_Gdansk_polgarmesteret","timestamp":"2019. január. 13. 23:32","title":"Megkéselték Gdansk polgármesterét","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f5a76a0b-b748-4a2a-b8cb-6491646c3abe","c_author":"hvg.hu/MTI","category":"itthon","description":"Az adatvédelmi hatóság elnöke szerint aggályos, hogy több politikus is élőben közvetítette az eseményeket. ","shortLead":"Az adatvédelmi hatóság elnöke szerint aggályos, hogy több politikus is élőben közvetítette az eseményeket. ","id":"20190114_Peterfalvi_Szabalyt_serthettek_az_ellenzeki_kepviselok_az_MTVAszekhazban","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=f5a76a0b-b748-4a2a-b8cb-6491646c3abe&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9f93c2f4-7473-4e91-928c-afdad6557ce1","keywords":null,"link":"/itthon/20190114_Peterfalvi_Szabalyt_serthettek_az_ellenzeki_kepviselok_az_MTVAszekhazban","timestamp":"2019. január. 14. 09:30","title":"Péterfalvi: Szabályt sérthettek az ellenzéki képviselők az MTVA-székházban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]