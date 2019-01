Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"5aa4db64-ea63-49a4-aa28-765f856adae9","c_author":"G. M.","category":"itthon","description":"A Brexit egy tesztüzem. Ötszázmillió polgár nézheti végig, milyen lehetőséget és védelmet nyújt országa uniós tagsága. Theresa May kedd esti parlamenti veresége ilyen téren számunkra is tanulságokat hordoz.","shortLead":"A Brexit egy tesztüzem. Ötszázmillió polgár nézheti végig, milyen lehetőséget és védelmet nyújt országa uniós tagsága...","id":"20190116_Eloben_kozvetitik_a_nemzetallam_csodjet_mig_az_Europai_Unio_koszoni_megvan","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=5aa4db64-ea63-49a4-aa28-765f856adae9&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"91f766b3-48f4-44b2-ae00-5c0898558b4a","keywords":null,"link":"/itthon/20190116_Eloben_kozvetitik_a_nemzetallam_csodjet_mig_az_Europai_Unio_koszoni_megvan","timestamp":"2019. január. 16. 13:50","title":"Élőben közvetítik a nemzetállam csődjét, míg az Európai Unió köszöni, megvan","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"21efe3a5-5921-435e-87d3-04bf62be5b69","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"Felújítják a mozit, a székeket elvileg kidobnák, de ha valakinek szüksége lenne rájuk, most beszerezhet néhányat. ","shortLead":"Felújítják a mozit, a székeket elvileg kidobnák, de ha valakinek szüksége lenne rájuk, most beszerezhet néhányat. ","id":"20190117_Moziszek_kiarusitas_felujitas_Corvin_mozi","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=21efe3a5-5921-435e-87d3-04bf62be5b69&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e3560a1b-1b9f-46ea-a0ad-58a2cd54aea4","keywords":null,"link":"/kultura/20190117_Moziszek_kiarusitas_felujitas_Corvin_mozi","timestamp":"2019. január. 17. 16:59","title":"Mindig is szeretett volna egy moziszéket? Holnap a Corvin Moziban ezer forintért vehet egyet","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c86ad867-03d3-4a5b-9c08-ec55730d5274","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Négy órán keresztül kellett takarítani utána.","shortLead":"Négy órán keresztül kellett takarítani utána.","id":"20190115_150_ezer_liter_folyekony_csoki_arasztotta_el_az_utat_Arizonaban","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=c86ad867-03d3-4a5b-9c08-ec55730d5274&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"221ddd49-9b34-4d19-9dd0-38c542a8f7bf","keywords":null,"link":"/elet/20190115_150_ezer_liter_folyekony_csoki_arasztotta_el_az_utat_Arizonaban","timestamp":"2019. január. 15. 20:08","title":"150 ezer liter folyékony csoki árasztotta el az utat Arizonában","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"da5a3479-e639-41d9-b6f0-d7cdd1c7d308","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Az oknyomozó portál összeszedte, hogy az elmúlt 3 évben a magyar rendőr-főkapitányságok összesen mennyi pénzt fizettek ki ilyen ügyekben.","shortLead":"Az oknyomozó portál összeszedte, hogy az elmúlt 3 évben a magyar rendőr-főkapitányságok összesen mennyi pénzt fizettek...","id":"20190116_Maradando_egeszsegkarosodas_es_jogellenes_bilincshasznalat_miatt_is_fizetett_karteritest_a_rendorseg","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=da5a3479-e639-41d9-b6f0-d7cdd1c7d308&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"495b0166-27d3-4ed9-8828-31e3565f8417","keywords":null,"link":"/itthon/20190116_Maradando_egeszsegkarosodas_es_jogellenes_bilincshasznalat_miatt_is_fizetett_karteritest_a_rendorseg","timestamp":"2019. január. 16. 12:59","title":"Maradandó egészségkárosodás és jogellenes bilincshasználat miatt is fizetett kártérítést a rendőrség","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9d365e21-1155-4f40-ad44-701684d2775a","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A szerb férfi azt állította, Szegeden él, ez azonban nem volt igaz. 3 millió forintot folyósítottak neki. ","shortLead":"A szerb férfi azt állította, Szegeden él, ez azonban nem volt igaz. 3 millió forintot folyósítottak neki. ","id":"20190116_Eveken_at_vett_fel_csaladi_potlekot_egy_ferfi_Szegeden_pedig_nem_is_jart_volna_neki","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=9d365e21-1155-4f40-ad44-701684d2775a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b357831b-3bf1-4173-9bd1-9d3cd20a97cd","keywords":null,"link":"/itthon/20190116_Eveken_at_vett_fel_csaladi_potlekot_egy_ferfi_Szegeden_pedig_nem_is_jart_volna_neki","timestamp":"2019. január. 16. 09:14","title":"Éveken át vett fel családi pótlékot egy férfi Szegeden, pedig nem is járt volna neki","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"bea675b2-9e7f-47eb-8119-9ff3d40acc51","c_author":"HVG Extra Business","category":"kkv.businessmagazin","description":"Hogyan lehet egyszerre erősíteni a gyerekek önbizalmát, és közben kihívásokkal is szembesíteni őket? A válasz egyszerű: hagyjuk őket sokat játszani, és figyeljünk a játék közbeni kezdeményezéseikre – vallja Iben Dissing Sandahl. Hasznos gondolatok a dán gyerekpszichológus könyvéből.","shortLead":"Hogyan lehet egyszerre erősíteni a gyerekek önbizalmát, és közben kihívásokkal is szembesíteni őket? A válasz egyszerű...","id":"20190117_Hogyan_neveljunk_lelkileg_egeszseges_gyerekeket_Figyeljunk_a_siker_hangjara","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=bea675b2-9e7f-47eb-8119-9ff3d40acc51&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9d34c58a-92e1-4e2e-8aca-3dda8c882a26","keywords":null,"link":"/businessmagazin/20190117_Hogyan_neveljunk_lelkileg_egeszseges_gyerekeket_Figyeljunk_a_siker_hangjara","timestamp":"2019. január. 17. 13:15","title":"Hogyan neveljünk lelkileg egészséges gyerekeket? Figyeljünk a siker hangjára!","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8427aa44-1513-49ac-8db9-bc26ef11bbcf","c_author":"MTI","category":"elet","description":"","shortLead":"","id":"20190117_Igy_vagtattak_at_lovakkal_a_lobogo_maglyan_fotok","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=8427aa44-1513-49ac-8db9-bc26ef11bbcf&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"23ece4fb-1aae-48a5-968c-7dcab86b982d","keywords":null,"link":"/elet/20190117_Igy_vagtattak_at_lovakkal_a_lobogo_maglyan_fotok","timestamp":"2019. január. 17. 09:31","title":"Így vágtattak át lovakkal a lobogó máglyán (fotók)","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c7958eef-01a9-4b82-a7ed-31e098b55bd5","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Az Országos Közszolgálati Sztrájkbizottság már létrejött, a Liga is kész a tárgyalásra, a Munkástanácsok azonban egyelőre nem. Egyre közelebb a központi sztrájkbizottság létrejötte.","shortLead":"Az Országos Közszolgálati Sztrájkbizottság már létrejött, a Liga is kész a tárgyalásra, a Munkástanácsok azonban...","id":"20190116_Tuloratorveny_mar_a_hetvegere_felallhat_a_kozponti_sztrajkbizottsag","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=c7958eef-01a9-4b82-a7ed-31e098b55bd5&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e512c245-a376-4ca7-9c24-76c88213135d","keywords":null,"link":"/gazdasag/20190116_Tuloratorveny_mar_a_hetvegere_felallhat_a_kozponti_sztrajkbizottsag","timestamp":"2019. január. 16. 08:28","title":"Túlóratörvény: már a hétvégére felállhat a központi sztrájkbizottság","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]