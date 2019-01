Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"53dea095-bf16-437a-9581-3e346b15da99","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"A katolikus egyházfő szabadtéri szentmisét is fog tartani, gyereknapon érkezik Csíksomlyóra. Böjte Csaba atya fogja vendégül látni az érkezőket.","shortLead":"A katolikus egyházfő szabadtéri szentmisét is fog tartani, gyereknapon érkezik Csíksomlyóra. Böjte Csaba atya fogja...","id":"20190117_Bojte_Csabaval_fog_imadkozni_Ferenc_papa_Csiksomlyon","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=53dea095-bf16-437a-9581-3e346b15da99&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1ae7eacd-0071-41ce-ba13-f2ef56f8437c","keywords":null,"link":"/elet/20190117_Bojte_Csabaval_fog_imadkozni_Ferenc_papa_Csiksomlyon","timestamp":"2019. január. 17. 09:14","title":"Böjte Csabával fog imádkozni Ferenc pápa Csíksomlyón","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"40f0b2c4-2e1b-4565-b119-62b2a1d1b8b2","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A Farkasréti temetőben talált hangfelvételekről eddig úgy hírlett, a volt sportvezető ellen tanúskodnak, de szerinte éppen ártatlanságát támaszthatják alá.","shortLead":"A Farkasréti temetőben talált hangfelvételekről eddig úgy hírlett, a volt sportvezető ellen tanúskodnak, de szerinte...","id":"20190116_Gyarfas_az_uj_hangfelvetelekrol_Bizom_benne_hogy_vegre_tisztazodik_artatlansagom","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=40f0b2c4-2e1b-4565-b119-62b2a1d1b8b2&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0e0adc4b-77d0-41a8-a2d0-28ac343eaa78","keywords":null,"link":"/itthon/20190116_Gyarfas_az_uj_hangfelvetelekrol_Bizom_benne_hogy_vegre_tisztazodik_artatlansagom","timestamp":"2019. január. 16. 19:37","title":"Gyárfás az új hangfelvételekről: Bízom benne, hogy végre tisztázódik ártatlanságom","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f8594e6c-f2f1-471a-9a84-ba3ee60a6f31","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Konfliktusba került a személyzettel, riasztották miatta a hatóságot.","shortLead":"Konfliktusba került a személyzettel, riasztották miatta a hatóságot.","id":"20190117_renitens_utas_miatt_hivtak_rendort_egy_berlin_budapest_jarathoz","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=f8594e6c-f2f1-471a-9a84-ba3ee60a6f31&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"070eeafa-6c76-4544-82c9-89eeade33805","keywords":null,"link":"/elet/20190117_renitens_utas_miatt_hivtak_rendort_egy_berlin_budapest_jarathoz","timestamp":"2019. január. 17. 13:58","title":"Renitens utas miatt hívtak rendőrt egy Berlin–Budapest-járathoz","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"79b5caf0-797c-4ff4-84ff-23c1a55f7c9e","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Komoly várakozás előzi meg a Samsung hajlítható kijelzős mobilját, még úgy is, hogy a készülék rendkívül drága lesz, és csak 1 millió darabot gyártanak majd belőle. A témában most megszólalt a Samsung egyik fontos embere.","shortLead":"Komoly várakozás előzi meg a Samsung hajlítható kijelzős mobilját, még úgy is, hogy a készülék rendkívül drága lesz, és...","id":"20190118_samsung_galaxy_f_hajlithato_kijelzos_okostelefon_hajlithato_mobil","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=79b5caf0-797c-4ff4-84ff-23c1a55f7c9e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"be3b9d7e-5467-4ce3-98ce-4bdb33ebc083","keywords":null,"link":"/tudomany/20190118_samsung_galaxy_f_hajlithato_kijelzos_okostelefon_hajlithato_mobil","timestamp":"2019. január. 18. 09:03","title":"A Samsung üzeni mindenkinek: forradalmi újítást hoz az összehajtható kijelzős telefonjuk","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0f1c44b7-1e99-4659-a31a-677330ee8807","c_author":"Szabó Gábor","category":"gazdasag","description":"A leváltott Paks-ügyi államtitkár, Aszódi Attila megúszhatja, hogy bűnbakot csináljanak belőle az erőműbővítés csúszása miatt.","shortLead":"A leváltott Paks-ügyi államtitkár, Aszódi Attila megúszhatja, hogy bűnbakot csináljanak belőle az erőműbővítés csúszása...","id":"20190116_aszodi_attila_menesztese_suli_janos","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=0f1c44b7-1e99-4659-a31a-677330ee8807&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6fc6684b-2925-4797-a35a-673f97de2593","keywords":null,"link":"/gazdasag/20190116_aszodi_attila_menesztese_suli_janos","timestamp":"2019. január. 16. 17:00","title":"Elkötelezetten szolgálta a paksi bővítést, aztán egyszer csak kirúgták","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0714a00d-5ece-495a-8ac4-f819d8caa583","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Az év befektetési szolgáltatója az OTP Bank Nyrt., a legnagyobb forgalmú részvénykereskedő cég pedig a Concorde Értékpapír Zrt. lett.","shortLead":"Az év befektetési szolgáltatója az OTP Bank Nyrt., a legnagyobb forgalmú részvénykereskedő cég pedig a Concorde...","id":"20190117_Meszarosek_kaptak_az_ev_alaptokeemeleseert_jaro_dijat_a_BET_rendezvenyen","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=0714a00d-5ece-495a-8ac4-f819d8caa583&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"bd34e93f-0c58-4fd2-a5fe-63dacc85ddef","keywords":null,"link":"/gazdasag/20190117_Meszarosek_kaptak_az_ev_alaptokeemeleseert_jaro_dijat_a_BET_rendezvenyen","timestamp":"2019. január. 17. 14:19","title":"Mészárosék kapták az év alaptőke-emeléséért járó díjat a BÉT rendezvényén","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"28266358-6c6c-471c-bcb4-4ac98b8ffe6f","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"Így sem lesz azért teljesen korrekt a sorozat, de ezt a témát nem feszegetik a továbbiakban. ","shortLead":"Így sem lesz azért teljesen korrekt a sorozat, de ezt a témát nem feszegetik a továbbiakban. ","id":"20190116_Family_Guy_meleg_homoszexualis_vicc_sorozat","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=28266358-6c6c-471c-bcb4-4ac98b8ffe6f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c65d107e-c6b6-4c81-a851-b583b497f4f3","keywords":null,"link":"/kultura/20190116_Family_Guy_meleg_homoszexualis_vicc_sorozat","timestamp":"2019. január. 16. 10:45","title":"Kivezetik a melegvicceket a Family Guy-ból","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1fc6b1b6-9395-4e2e-a10e-d0bee99da3c5","c_author":"hvg.hu","category":"sport","description":"Az F1-es legenda influenza miatt szorult kórházi ellátásra, de már jobban van.","shortLead":"Az F1-es legenda influenza miatt szorult kórházi ellátásra, de már jobban van.","id":"20190117_niki_lauda_korhaz_influenza","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=1fc6b1b6-9395-4e2e-a10e-d0bee99da3c5&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d111052e-29cb-48e3-95aa-2bb7b46af760","keywords":null,"link":"/sport/20190117_niki_lauda_korhaz_influenza","timestamp":"2019. január. 17. 12:49","title":"Kiengedték a kórházból Niki Laudát","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]