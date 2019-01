Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"cf054c0f-4b4e-4027-8e76-1ae787670adc","c_author":"Kocsis Györgyi","category":"itthon","description":"Szubjektív lapajánló.","shortLead":"Szubjektív lapajánló.","id":"201903_az_atya_es_afiuk","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=cf054c0f-4b4e-4027-8e76-1ae787670adc&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"fec5ea70-f981-4678-a227-8faa5fd08b6f","keywords":null,"link":"/itthon/201903_az_atya_es_afiuk","timestamp":"2019. január. 17. 12:00","title":"Kocsis Györgyi: Az Atya és a fiúk","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"391a2ea0-f980-4cd1-b39b-6824d1a94c5f","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Az állami hírügynökség nem számolt róla be, de februárban hivatalos látogatásra várja Fehéroroszország diktátora, Alekszandr Lukasenka Orbán Viktort.","shortLead":"Az állami hírügynökség nem számolt róla be, de februárban hivatalos látogatásra várja Fehéroroszország diktátora...","id":"20190117_Europa_utolso_diktatora_meghivta_magahoz_Orbant","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=391a2ea0-f980-4cd1-b39b-6824d1a94c5f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4f09b688-3c8b-420e-9806-64acdbb7884f","keywords":null,"link":"/itthon/20190117_Europa_utolso_diktatora_meghivta_magahoz_Orbant","timestamp":"2019. január. 17. 17:20","title":"Európa utolsó diktátora meghívta magához Orbánt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c944e475-710c-490b-9830-252c0e0679f1","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Rudolph Giuliani azt azonban kizártnak tartja, hogy Trump maga sáros lenne az ügyben. ","shortLead":"Rudolph Giuliani azt azonban kizártnak tartja, hogy Trump maga sáros lenne az ügyben. ","id":"20190118_Trump_ugyvedje_szerint_az_elnok_kampanycsapata_osszejatszhatott_az_oroszokkal","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=c944e475-710c-490b-9830-252c0e0679f1&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8954e67a-6ec9-449c-9cdf-4cf0e5d18020","keywords":null,"link":"/vilag/20190118_Trump_ugyvedje_szerint_az_elnok_kampanycsapata_osszejatszhatott_az_oroszokkal","timestamp":"2019. január. 18. 05:03","title":"Trump ügyvédje szerint az elnök kampánycsapata összejátszhatott az oroszokkal","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3c4fec0f-925b-4716-a690-12d1570e063b","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"A környezettudatos termékcsalád tagjai frissített designt és modernizált technikát vonultatnak fel. ","shortLead":"A környezettudatos termékcsalád tagjai frissített designt és modernizált technikát vonultatnak fel. ","id":"20190118_megerkezett_az_uj_hyundai_ioniq_plugin_hibrid_elektromos_villanyauto","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=3c4fec0f-925b-4716-a690-12d1570e063b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"bf3fe17a-26f4-4ab9-9b44-72b5e56ecef0","keywords":null,"link":"/cegauto/20190118_megerkezett_az_uj_hyundai_ioniq_plugin_hibrid_elektromos_villanyauto","timestamp":"2019. január. 18. 11:21","title":"Megérkezett az új Hyundai Ioniq","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7ac64f88-ed1e-4049-9f57-7485a869cc5f","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"Délelőtt tízkor indult a székfoglaló. ","shortLead":"Délelőtt tízkor indult a székfoglaló. ","id":"20190118_Sor_Corvin_mozi_moziszek_ezer_forint","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=7ac64f88-ed1e-4049-9f57-7485a869cc5f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8fa05d6e-28f1-4851-b9e7-11027b77c949","keywords":null,"link":"/kultura/20190118_Sor_Corvin_mozi_moziszek_ezer_forint","timestamp":"2019. január. 18. 10:01","title":"Brutális sor áll a Corvin Mozi előtt, mindenki széket akar venni – fotó!","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6175cd27-591d-4067-88d5-4fb2fb3add15","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Varsóba utazott, ahol az államfői palotához ment. Azt mondta korábbi rabtársának, olyasmire készül, aminek híre bejárja majd a világot.","shortLead":"Varsóba utazott, ahol az államfői palotához ment. Azt mondta korábbi rabtársának, olyasmire készül, aminek híre bejárja...","id":"20190118_mas_tamadasokra_is_keszult_a_gdanski_polgarmester_gyilkosa","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=6175cd27-591d-4067-88d5-4fb2fb3add15&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0674d2ca-3c16-4e25-8253-f39c3793d3b1","keywords":null,"link":"/vilag/20190118_mas_tamadasokra_is_keszult_a_gdanski_polgarmester_gyilkosa","timestamp":"2019. január. 18. 12:08","title":"Más támadásokra is készült a gdanski polgármester gyilkosa","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ef19691d-ed46-49bd-934e-06e55a63d8d0","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"Kínában valamiért nem tolongtak a vendégek a börtön tematikájú étteremben.","shortLead":"Kínában valamiért nem tolongtak a vendégek a börtön tematikájú étteremben.","id":"20190117_Csodkozelben_a_bortonkosztot_kinalo_etterem_mert_senki_nem_akar_ott_enni","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=ef19691d-ed46-49bd-934e-06e55a63d8d0&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7a5f9b62-497a-4338-948c-9e868bedcd85","keywords":null,"link":"/kkv/20190117_Csodkozelben_a_bortonkosztot_kinalo_etterem_mert_senki_nem_akar_ott_enni","timestamp":"2019. január. 17. 19:14","title":"Csődközelben a börtönkosztot kínáló étterem, mert senki nem akar ott enni","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e3597d16-3f21-4cd3-94bc-6a3cb79ad17f","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"Szombaton 10 órától írják a negyedik, a hatodik és a nyolcadik osztályosok a középiskolai felvételiket, ami sokszor óriási stressz mind a gyerekeknek, mind a szülőknek. A Hintalovon Alapítvány az utóbbiaknak állított össze egy jótanács-csokrot, hogy megkönnyítsék a következő órákat.","shortLead":"Szombaton 10 órától írják a negyedik, a hatodik és a nyolcadik osztályosok a középiskolai felvételiket, ami sokszor...","id":"20190118_Kozepiskolai_felveteli_ne_stresszeljuk_a_gyereket","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=e3597d16-3f21-4cd3-94bc-6a3cb79ad17f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"89e80b40-05a7-4282-a3f4-63365bf23612","keywords":null,"link":"/kultura/20190118_Kozepiskolai_felveteli_ne_stresszeljuk_a_gyereket","timestamp":"2019. január. 18. 11:51","title":"Középiskolai felvételi: ne stresszeljük a gyereket!","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]