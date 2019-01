Andy Vajnát a Forbes a 18. leggazdagabb magyarnak tartotta, 67,3 milliárd forintos becsült vagyonával. Érdekeltségei tévéhez, rádióhoz, műsorgyártáshoz, reklámhoz, szerencsejátékhoz, vendéglátáshoz és ingatlanokhoz kötődtek, egészen pontosan 39 magyar társaságról volt szó.

Andy Vajna a budapesti Nobu étterem tulajdonosa a megnyitón Robert de Niróval 2010. október 11-én © Isza Ferenc / AFP

Ahogyan arról az Index ír, a vagyonelemeket felbecsülni is nehéz, mert a rengeteg különböző érdekeltségnek csak egy része volt a saját nevén, más része olyan külföldi cégek tulajdonában állt, amelyeket határozottan hozzá lehetett kötni, míg más cégekben nyíltan vagy informálisan, de csak résztulajdonos volt. Vasárnap bekövetkezett halála után az üzleti érdekeltségek öröklése olyan helyzetet teremthet, amely kiélezhet konfliktusokat is.

Amit nagyon kellett, azt megcsinálta

A cégek között található a fánkos vállalkozás, a Mr. Funk, amelyet özvegye, Vajna Tímea üzemeltet. 2015 elején pedig 49 százalékos részesedéssel szállt be a Vajna Tímea és Andy Vajna közös érdekeltségének számító Beauty Enterprises Hungary Rendezvényszervező Kft. a gyémántbizniszbe. A Dorottya Diamond Palace Kft.-nek a 2018. szeptemberi beszámolója szerint az előző évben rekordforgalma, hajszál híján 500 millió forintos éves árbevétele és 112 ezer forint vesztesége volt.

Andy Vajnához tartozik a Rádió 1 hálózat és a TV2. Utóbbitól komoly bevételeket vártak, de egyelőre mégis csak veszteséget termel. Míg a kormányhoz hű médiacégek szinte kivétel nélkül nagy profitot termeltek, addig a tévéje 2 milliárd forint veszteséget hozott össze 2017-ben. Egy évvel korábban ennél jóval nagyobb, 7 milliárd forintos volt a veszteség.

A HVG tavaly júniusban foglalkozott Andy Vajnával, akkor azt írtuk, hogy a milliárdost nem igazán érdekelték az általa megvásárolt rádiók, megyei lapok, de még a TV2 médiacsoport sem. Vajnát ismerő forrásaink szerint „ami nagyon kellett a politikai megrendelőnek, azt megcsinálta”, és úgy hírlett, a médiaportfóliót barátjával, Habony Árpáddal közösen igazgatta. Nem állt ellen például annak, hogy Kökény Szalai Vivien a TV2 új hírigazgatójaként propagandahíradókká alakítsa a csatorna hírműsorait.

Habony Árpád, Andy Vajna és Havasi Bertalan, a kormányfő sajtófőnöke érkezik a Polgári Magyarországért Alapítvány rendezvényére Kötcsén 2013. szeptember 15-én © MTI / Varga György

A Lapcom-médiaportfóliót, vagyis a Borsot, Kisalföldet, Délmagyarországot Andy Vajna az Avalue Kft. révén szerezte meg, majd gyorsan eladta a Mediaworksnek, vagyis Mészáros Lőrincnek, aki tavaly év végén beleküldte a kiadót a nagy kormányzati médiaholdingba.

Vajna egyik kaszinója Budapesten © Túry Gergely

Az Index most úgy fogalmaz, „különösen a médiapiacon látható jól, hogy Vajna szerepe nemcsak egy gazdag, piaci alapon dolgozó, amerikai háttérrel hazaérkező vállalkozó aktivitása volt, hanem az elmúlt nyolc év gazdasági szerepvállalása NER-es sztori volt”. Az Index a szerencsejáték-üzletet és a tévétulajdonlást emelte ki: előbbire Vajna saját teljesítményeként tekintett, annak ellenére, hogy egy államtól kapott kizárólagos koncesszió és a szerencsejáték-piac kiemelt szabályozásérzékenysége miatt ez túlzó elképzelés volt.

© Túry Gergely

A kormányzati propaganda szempontjából fontos országos kereskedelmi tévé pedig mégiscsak állami hirdetéseket kap, és a NER ismert szereplői által birtokolt MKB finanszírozza.

Két legyet egy csapásra

Mundruczó Kornél rendező és Andy Vajna a Jupiter holdja című filmjének forgatásán a fővárosi Murányi utcában 2016. július 26-án © MTI / Kallos Bea

Vajna a Budapesti Értéktőzsdén jegyzett Est Media Nyrt.-be is beszállt, dolgoztak a felek a feltőkésítésén és a cég új tartalommal történő megtöltésén. A cég most közleményben nyugtat mindenkit, Vajna halála sem változtat a terveiken. Közleményt adott ki a Park Teniszklub is – ez volt az a cég, amelynek egyik leányvállalatát tavaly megszerezte Vajna egyik cége, így lett tulajdonrésze az Est Mediában. Mint írták, az Est Mediában meglévő közel 20 százalékos részvénycsomagjukra változatlanul hosszú távú befektetésként tekintenek, azt továbbra sem akarják sem részben, sem egészben értékesíteni.

Az Index úgy tudja, Andy Vajna az utolsó napjaiban is rendkívül aktív életet élt. Pár nappal a halála előtt például még egy új ingatlanának építkezési tervrajzait hagyta jóvá, és az elmúlt időszakban is folyamatosan tárgyalt, legtöbbször nem valamelyik cége irodájában, hanem immár elsősorban a Szemlőhegyen, a Szeréna úti lakhelye nappalijában. Állítólag nagy élet volt ott, milliárdos tárgyalások mentek, „és ha itthon volt, néha Tímea is átszaladt, mert kereste a macskáit” – értesült az Index.