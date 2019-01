Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"9d679690-ba46-4892-8300-60a8a6b863bf","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"A rendőrség megintette a 98 éves Fülöp herceget.","shortLead":"A rendőrség megintette a 98 éves Fülöp herceget.","id":"20190120_Ket_nappal_autobalesete_utan_mar_biztonsagi_ov_nelkul_vezetett_az_angol_kiralyno_ferje","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=9d679690-ba46-4892-8300-60a8a6b863bf&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d074eb85-2ba9-4f4f-a5fd-e90dccc086c4","keywords":null,"link":"/elet/20190120_Ket_nappal_autobalesete_utan_mar_biztonsagi_ov_nelkul_vezetett_az_angol_kiralyno_ferje","timestamp":"2019. január. 20. 08:20","title":"Két nappal autóbalesete után már biztonsági öv nélkül vezetett az angol királynő férje","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"773e2cb9-4017-4368-aee8-d42d27ce9f97","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"A nemzetközi és a hazai filmgyártásban is komoly nyomot hagyott.","shortLead":"A nemzetközi és a hazai filmgyártásban is komoly nyomot hagyott.","id":"20190120_Kivalo_szakember_volt__bucsuzik_Andy_Vanatol_az_RTL","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=773e2cb9-4017-4368-aee8-d42d27ce9f97&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"80e1f954-5c64-4245-895d-8871b09c7867","keywords":null,"link":"/elet/20190120_Kivalo_szakember_volt__bucsuzik_Andy_Vanatol_az_RTL","timestamp":"2019. január. 20. 17:03","title":"Kiváló szakember volt - búcsúzik Andy Vajnától az RTL","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"be50f5c2-d053-4d68-a55a-fd50756af424","c_author":"hvg.hu","category":"sport","description":"Stefanos Tsitsipas legyőzte a svájci klasszist, ő nyerte a generációk csatáját az Australian Open negyedik fordulójában.","shortLead":"Stefanos Tsitsipas legyőzte a svájci klasszist, ő nyerte a generációk csatáját az Australian Open negyedik fordulójában.","id":"20190120_Federer_kiesett_az_Australian_Openen","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=be50f5c2-d053-4d68-a55a-fd50756af424&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2d994d50-57cd-43fd-9a6d-da57ffc6b90d","keywords":null,"link":"/sport/20190120_Federer_kiesett_az_Australian_Openen","timestamp":"2019. január. 20. 13:17","title":"Federer kiesett az Australian Openen","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"fdb37f26-4451-45cb-8358-a8f88e068af7","c_author":"hvg.hu/MTI","category":"vilag","description":"Több tízezren kísérték Pawel Adamowicz koporsóját, Lengyelországban nemzeti gyásznapot hirdettek.","shortLead":"Több tízezren kísérték Pawel Adamowicz koporsóját, Lengyelországban nemzeti gyásznapot hirdettek.","id":"20190119_Eltemettek_a_meggyilkolt_gdanski_polgarmestert","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=fdb37f26-4451-45cb-8358-a8f88e068af7&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5d1f7925-1b61-4316-8dac-cad8343cff0f","keywords":null,"link":"/vilag/20190119_Eltemettek_a_meggyilkolt_gdanski_polgarmestert","timestamp":"2019. január. 19. 17:10","title":"Eltemették a meggyilkolt gdanski polgármestert","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3a4a6535-b8ef-4e05-9732-c1d5b809aee0","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"sport","description":"A magyar férfi kézilabda-válogatott szombaton 25-22-re kikapott a Herningben hazai közönség előtt játszó olimpiai bajnok dán csapattól az első középdöntős mérkőzésén a világbajnokságon, így már biztosan nem juthat elődöntőbe.","shortLead":"A magyar férfi kézilabda-válogatott szombaton 25-22-re kikapott a Herningben hazai közönség előtt játszó olimpiai...","id":"20190119_kezilabda_vilagbajnoksag_magyar_valogatott_dania_olimpiai_bajnok","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=3a4a6535-b8ef-4e05-9732-c1d5b809aee0&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2b8107b2-8d42-4e7b-8718-2958c0cb7326","keywords":null,"link":"/sport/20190119_kezilabda_vilagbajnoksag_magyar_valogatott_dania_olimpiai_bajnok","timestamp":"2019. január. 19. 22:18","title":"Kézilabda-vb: megizzasztották az olimpiai bajnokot a magyarok","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f41252b8-e272-4045-ae67-7208b1c2c2b6","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"Feljelenti azokat, akik a bukásáról szóló álhíreket írtak, a jövőjét nem félti, és ha vissza lehetne menni az időben, most is elmondaná a decemberben megtartott beszédét - erről beszélt Nagy Blanka.","shortLead":"Feljelenti azokat, akik a bukásáról szóló álhíreket írtak, a jövőjét nem félti, és ha vissza lehetne menni az időben...","id":"20190119_Nagy_Blanka_nem_bant_meg_semmit","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=f41252b8-e272-4045-ae67-7208b1c2c2b6&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1c746fc2-f0d4-4289-aed2-55b32d56806b","keywords":null,"link":"/kultura/20190119_Nagy_Blanka_nem_bant_meg_semmit","timestamp":"2019. január. 19. 11:29","title":"Nagy Blanka nem bánt meg semmit","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3eee0e9c-30c8-4ae4-bf3d-ed88189ce965","c_author":"Marabu","category":"itthon","description":"","shortLead":"","id":"20190118_Marabu_Feknyuz_Csak_a_szerenyseg","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=3eee0e9c-30c8-4ae4-bf3d-ed88189ce965&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b21502f9-08ab-4f4f-ada7-58bb3fe083d7","keywords":null,"link":"/itthon/20190118_Marabu_Feknyuz_Csak_a_szerenyseg","timestamp":"2019. január. 19. 09:45","title":"Marabu Féknyúz: Csak a szerénység","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"98c9ee82-4e92-42ca-bf06-f7975f8624cd","c_author":"MTI","category":"kultura","description":"Szekér Gergő és Oláh Gergő holtversenyben nyerte A Dal 2019 első válogatóműsorát. ","shortLead":"Szekér Gergő és Oláh Gergő holtversenyben nyerte A Dal 2019 első válogatóműsorát. ","id":"20190119_a_dal_elso_valogato_szeker_gergo_olah_gergo","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=98c9ee82-4e92-42ca-bf06-f7975f8624cd&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3e38c360-61cb-4b76-b322-1e898aa05dfa","keywords":null,"link":"/kultura/20190119_a_dal_elso_valogato_szeker_gergo_olah_gergo","timestamp":"2019. január. 19. 21:43","title":"Holtverseny A Dal első válogatóján","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]