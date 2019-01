Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"9213608b-7e91-437b-928e-b6b42385e06a","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Rovó László szerint kollégája szavait politikai okokból félremagyarázták.","shortLead":"Rovó László szerint kollégája szavait politikai okokból félremagyarázták.","id":"20190122_Rektor_Nem_indul_vizsgalat_a_szegedi_egyetem_rektorhelyettesenek_ugyeben","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=9213608b-7e91-437b-928e-b6b42385e06a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"307a580f-1d39-46fb-bd6c-0a526de0ccea","keywords":null,"link":"/itthon/20190122_Rektor_Nem_indul_vizsgalat_a_szegedi_egyetem_rektorhelyettesenek_ugyeben","timestamp":"2019. január. 22. 10:38","title":"Rektor: Nem indul vizsgálat a szegedi egyetem rektorhelyettesének \"ügyében\"","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1a861479-8d31-4d9e-898f-c95549b93652","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Több, izgalmas csillagászattal kapcsolatos esemény/jelenség is lesz idén, melyeket most egyetlen kattintással naptárbejegyzéssé alakíthat, hogy biztosan ne maradjon le róluk.","shortLead":"Több, izgalmas csillagászattal kapcsolatos esemény/jelenség is lesz idén, melyeket most egyetlen kattintással...","id":"20190122_elon_musk_spacex_raketa_urturizmus_nyari_napfordulo_eperhold_napfogyatkozas_holdra_szallas_apollo_11","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=1a861479-8d31-4d9e-898f-c95549b93652&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6f04c145-d3b3-4d25-847d-e81f916d0263","keywords":null,"link":"/tudomany/20190122_elon_musk_spacex_raketa_urturizmus_nyari_napfordulo_eperhold_napfogyatkozas_holdra_szallas_apollo_11","timestamp":"2019. január. 22. 20:43","title":"Izgalmas csillagászati események jönnek idén, ezt tegye, ha nem akar róluk lemaradni","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c7e013fa-9612-4ffd-a161-e8aeddd37e6d","c_author":"MTI","category":"itthon","description":"A hétvégén és a jövő héten igazi téli idő várható. ","shortLead":"A hétvégén és a jövő héten igazi téli idő várható. ","id":"20190122_Szerdara_megint_befedi_az_orszagot_a_ho","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=c7e013fa-9612-4ffd-a161-e8aeddd37e6d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"81b2706f-e2ba-4ac6-9725-3758a0915ca1","keywords":null,"link":"/itthon/20190122_Szerdara_megint_befedi_az_orszagot_a_ho","timestamp":"2019. január. 22. 17:50","title":"Szerdára megint befedi az országot a hó","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"24a749c2-8fd1-408d-a3ba-4617baaa53a4","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"Kettészakad az ország, ha ránézünk az álláskeresők térképére, annyira rossz a helyzet északkeleten.","shortLead":"Kettészakad az ország, ha ránézünk az álláskeresők térképére, annyira rossz a helyzet északkeleten.","id":"20190122_66_ezer_munkanelkuli_tobb_mint_egy_eve_nem_talalt_allast","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=24a749c2-8fd1-408d-a3ba-4617baaa53a4&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"019017f1-5585-4744-ba6b-c45956a186e8","keywords":null,"link":"/kkv/20190122_66_ezer_munkanelkuli_tobb_mint_egy_eve_nem_talalt_allast","timestamp":"2019. január. 22. 06:13","title":"66 ezer munkanélküli több mint egy éve nem talált állást","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"daaa2d3b-9512-4b36-a0f3-5d48c1d6955a","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"A szakszervezet szerint lasszóval kell fogni a jelentkezőket, mert egyre kevesebben választják ezt a pályát.","shortLead":"A szakszervezet szerint lasszóval kell fogni a jelentkezőket, mert egyre kevesebben választják ezt a pályát.","id":"20190123_Annyira_keves_a_penz_hogy_alig_akarnak_tuzoltonak_menni_az_emberek","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=daaa2d3b-9512-4b36-a0f3-5d48c1d6955a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0e600b39-59cd-4b99-bd58-142d52234ca9","keywords":null,"link":"/gazdasag/20190123_Annyira_keves_a_penz_hogy_alig_akarnak_tuzoltonak_menni_az_emberek","timestamp":"2019. január. 23. 16:24","title":"Annyira kevés a pénz, hogy alig akarnak tűzoltónak menni az emberek","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8caec53e-0710-4065-8496-7c1ad6b9acca","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"A Népszava úgy tudja, Andy Vajna halálától függetlenül is tulajdonost váltott volna a TV2.","shortLead":"A Népszava úgy tudja, Andy Vajna halálától függetlenül is tulajdonost váltott volna a TV2.","id":"20190122_Mi_lesz_most_a_TV2vel_Vajna_meg_a_halala_elotti_napokban_is_targyalt_a_teve_sorsarol","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=8caec53e-0710-4065-8496-7c1ad6b9acca&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f6bc3995-4d10-4cd8-be03-371416ad46a3","keywords":null,"link":"/kkv/20190122_Mi_lesz_most_a_TV2vel_Vajna_meg_a_halala_elotti_napokban_is_targyalt_a_teve_sorsarol","timestamp":"2019. január. 22. 06:50","title":"Mi lesz most a TV2-vel? Vajna még a halála előtti napokban is tárgyalt a tévé sorsáról","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ee042448-1a14-4316-8a3b-e67182059826","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Két nappal utánuk két férfi is megrongálta a kőkereszteket. ","shortLead":"Két nappal utánuk két férfi is megrongálta a kőkereszteket. ","id":"20190122_Video_Setalo_par_torte_le_brahibol_a_Margit_hid_kokeresztjeit","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=ee042448-1a14-4316-8a3b-e67182059826&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7a8b762e-569e-4402-b42f-04015bb34f4c","keywords":null,"link":"/itthon/20190122_Video_Setalo_par_torte_le_brahibol_a_Margit_hid_kokeresztjeit","timestamp":"2019. január. 22. 15:10","title":"Videó: Sétáló pár törte le brahiból a Margit híd kőkeresztjeit","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"88ca2d9c-4b50-4ca7-8765-60d94db1184d","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A szervezet szerint a Nemzeti Turisztikai Adatszolgáltató Központ nem fog személyes adatokat tárolni, így nem kell attól tartani, hogy az állami szervek az érintettek beleegyezése nélkül hozzáférnek érzékeny információkhoz.","shortLead":"A szervezet szerint a Nemzeti Turisztikai Adatszolgáltató Központ nem fog személyes adatokat tárolni, így nem kell...","id":"20190123_Turisztikai_ugynokseg_szo_sincs_a_nyaralok_megfigyeleserol","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=88ca2d9c-4b50-4ca7-8765-60d94db1184d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3e930e51-0a49-49da-ba1c-4a4d51a9802e","keywords":null,"link":"/itthon/20190123_Turisztikai_ugynokseg_szo_sincs_a_nyaralok_megfigyeleserol","timestamp":"2019. január. 23. 09:26","title":"Magyar Turisztikai Ügynökség: Szó sincs a nyaralók megfigyeléséről","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]