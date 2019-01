Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"fcdf8cd2-3d9f-4865-8543-cb25779e9a7a","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Hiába kérte, hogy étterme kerüljön le a díjazottak listájáról, nem járt sikerrel.","shortLead":"Hiába kérte, hogy étterme kerüljön le a díjazottak listájáról, nem járt sikerrel.","id":"20190122_Nem_tud_megszabadulni_a_Michelincsillagtol_egy_francia_sef","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=fcdf8cd2-3d9f-4865-8543-cb25779e9a7a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"af718025-95ae-420a-a33d-0ec4f7c798d9","keywords":null,"link":"/elet/20190122_Nem_tud_megszabadulni_a_Michelincsillagtol_egy_francia_sef","timestamp":"2019. január. 22. 11:16","title":"Nem tud megszabadulni a Michelin-csillagtól egy francia séf","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"944cc727-62f1-4476-8666-0d74b6ea5ff8","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A csillagászok szerint több bizonyíték is van arra, hogy a legutóbbi, január 21-i holdfogyatkozáskor meteorit csapódott az égitestbe.","shortLead":"A csillagászok szerint több bizonyíték is van arra, hogy a legutóbbi, január 21-i holdfogyatkozáskor meteorit csapódott...","id":"20190123_meteorbecsapodas_meteorit_hold_holdfogyatkozas_2019_julius_21","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=944cc727-62f1-4476-8666-0d74b6ea5ff8&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"603ba3e9-49f1-4567-84b9-ea878945dd00","keywords":null,"link":"/tudomany/20190123_meteorbecsapodas_meteorit_hold_holdfogyatkozas_2019_julius_21","timestamp":"2019. január. 23. 20:33","title":"Ilyet se láttak még: fogyatkozás közben csapódott meteorit a Holdba","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a055cf19-b1c9-47d5-8c31-53d0848c0afd","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A Markusovszky téri épületnek több helyisége ég.","shortLead":"A Markusovszky téri épületnek több helyisége ég.","id":"20190123_kollegium_gyulladt_ki_a_IX_keruletben_egy_ember_meghalt","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=a055cf19-b1c9-47d5-8c31-53d0848c0afd&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"fcadfbec-8eb8-48e1-8caf-12defcc9ecc9","keywords":null,"link":"/itthon/20190123_kollegium_gyulladt_ki_a_IX_keruletben_egy_ember_meghalt","timestamp":"2019. január. 23. 22:48","title":"Kollégium gyulladt ki a IX. kerületben, egy ember meghalt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3cb02760-d9a5-40a5-b84b-7d069a230b72","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"Kezdődnek az átalakítások a jobboldali médiaalapítványnál, elsőként a hírigazgatóságok munkáját hangolják össze.","shortLead":"Kezdődnek az átalakítások a jobboldali médiaalapítványnál, elsőként a hírigazgatóságok munkáját hangolják össze.","id":"20190122_Osszehangoljak_az_Echo_TV_es_a_Hir_TV_hirgyartasat","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=3cb02760-d9a5-40a5-b84b-7d069a230b72&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b1e19591-f323-4bd9-9792-d20f18cf8ba2","keywords":null,"link":"/kkv/20190122_Osszehangoljak_az_Echo_TV_es_a_Hir_TV_hirgyartasat","timestamp":"2019. január. 22. 10:47","title":"Összehangolják az Echo Tv és a Hír Tv hírgyártását","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"de80eeb9-1d1b-45b5-8cd2-f7a3a9da9364","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"A rendőrök meglepődve szembesültek a ténnyel, hogy a hatalmas jármű egyik kereke alig volt rögzítve.","shortLead":"A rendőrök meglepődve szembesültek a ténnyel, hogy a hatalmas jármű egyik kereke alig volt rögzítve.","id":"20190123_a_nap_videoja_alig_tartotta_valami_ennek_a_kamionnak_a_kereket","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=de80eeb9-1d1b-45b5-8cd2-f7a3a9da9364&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4cda59b4-1702-4333-b8ba-9288c888de02","keywords":null,"link":"/cegauto/20190123_a_nap_videoja_alig_tartotta_valami_ennek_a_kamionnak_a_kereket","timestamp":"2019. január. 23. 06:41","title":"A nap videója: alig tartotta valami ennek a kamionnak a kerekét","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f0f07770-6b06-4b14-83f9-ce2ef78016c4","c_author":"hvg.hu/MTI","category":"sport","description":"Napkeltekor ismét keresni kezdték azt a kisrepülőt, amely az angol élvonalbeli bajnokságban szereplő Cardiff City labdarúgócsapatának friss igazolásával, Emiliano Salával a fedélzetén tűnt el hétfőn este a La Manche-csatorna felett.","shortLead":"Napkeltekor ismét keresni kezdték azt a kisrepülőt, amely az angol élvonalbeli bajnokságban szereplő Cardiff City...","id":"20190123_emiliano_sana_cardiff_nantes_kisrepulo","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=f0f07770-6b06-4b14-83f9-ce2ef78016c4&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d0240854-b505-49f6-aa92-5ba7dbd30a15","keywords":null,"link":"/sport/20190123_emiliano_sana_cardiff_nantes_kisrepulo","timestamp":"2019. január. 23. 10:45","title":"\"A gép, amin ülök, mindjárt szétesik\" – ez lehetett az eltűnt Premier League-csatár utolsó üzenete","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f7db25ac-96da-4d89-ab59-19e1691cbd02","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Angela Merkel szerint a világ országainak meg kell őrizniük a nemzetközi intézményeket, s nyitottnak kell lenniük a kompromisszumokra. „A multilateralizmus feladása csak szenvedést hozna” – mondta a német kancellár a davosi Világgazdasági Fórumon mondott beszédében. Hazájáról is beszélt, szerinte az utóbbi hónapokban tapasztalt instabilitás mostanra véget ért.","shortLead":"Angela Merkel szerint a világ országainak meg kell őrizniük a nemzetközi intézményeket, s nyitottnak kell lenniük...","id":"20190123_Merkel_nagyon_ellenzi_a_nemzetek_bezarkozasat","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=f7db25ac-96da-4d89-ab59-19e1691cbd02&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"630b096b-8186-4d7f-98e6-dca0e99570e1","keywords":null,"link":"/vilag/20190123_Merkel_nagyon_ellenzi_a_nemzetek_bezarkozasat","timestamp":"2019. január. 23. 17:21","title":"Merkel nagyon ellenzi a nemzetek bezárkózását és a populizmust","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7aacfd4f-b8f7-4412-9659-32772fad7394","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"vilag","description":"Juan Guaidó, az ellenzéki többségű parlament elnöke egy Maduro elleni tüntetésen jelentette be: mostantól ő vezeti az országot. ","shortLead":"Juan Guaidó, az ellenzéki többségű parlament elnöke egy Maduro elleni tüntetésen jelentette be: mostantól ő vezeti...","id":"20190123_Kinevezte_magat_Venezuela_elnokenek_az_ellenzek_vezetoje","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=7aacfd4f-b8f7-4412-9659-32772fad7394&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5aa28f3d-9da4-4c12-b8c1-380bb4f05f0d","keywords":null,"link":"/vilag/20190123_Kinevezte_magat_Venezuela_elnokenek_az_ellenzek_vezetoje","timestamp":"2019. január. 23. 19:28","title":"Amerika jelezte: elismerik Venezuela új, ellenzéki elnökét","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]