[{"available":true,"c_guid":"ec84f9da-eb81-4fad-bfa5-c1aeeee67322","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"A tálibok szerint erre másfél éven belül sor kerül.","shortLead":"A tálibok szerint erre másfél éven belül sor kerül.","id":"20190126_Elhagyhatjak_a_kulfoldi_erok_Afganisztant","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=ec84f9da-eb81-4fad-bfa5-c1aeeee67322&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"47087660-7724-4302-aacc-177dd9e72e16","keywords":null,"link":"/vilag/20190126_Elhagyhatjak_a_kulfoldi_erok_Afganisztant","timestamp":"2019. január. 26. 19:46","title":"Elhagyhatják a külföldi erők Afganisztánt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d30ec30f-e493-4cfb-95bc-72bdbd02c234","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"A Fideszt viszont még mindig nem sikerült megtalálniuk. ","shortLead":"A Fideszt viszont még mindig nem sikerült megtalálniuk. ","id":"20190126_Az_ASZ_lecsapott_a_ketfarkuakra_is","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=d30ec30f-e493-4cfb-95bc-72bdbd02c234&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"037fb093-af13-4735-881d-eeb0e6ca8e57","keywords":null,"link":"/gazdasag/20190126_Az_ASZ_lecsapott_a_ketfarkuakra_is","timestamp":"2019. január. 26. 18:48","title":"Az ÁSZ lecsapott a kétfarkúakra is","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d37c849b-9055-48bd-a179-d6bacfa48470","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"A boncolás előzetes eredménye szerint már zuhanás közben számos sérülést szenvedett a kétéves gyerek.","shortLead":"A boncolás előzetes eredménye szerint már zuhanás közben számos sérülést szenvedett a kétéves gyerek.","id":"20190127_julen_rosello_boncolas_kutba_zuhant_spanyol_kisfiu","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=d37c849b-9055-48bd-a179-d6bacfa48470&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c3b182d1-4153-4278-8e27-e4321c775a03","keywords":null,"link":"/vilag/20190127_julen_rosello_boncolas_kutba_zuhant_spanyol_kisfiu","timestamp":"2019. január. 27. 11:10","title":"Megrázó részletek derültek ki a kútba zuhant spanyol kisfiú tragédiájáról","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7187449c-249b-4abb-8e7c-a5618dc0b76d","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Három ország van csak az EU-ban, ahol kevesebben szereznek diplomát 35 éves korukig, mint nálunk.","shortLead":"Három ország van csak az EU-ban, ahol kevesebben szereznek diplomát 35 éves korukig, mint nálunk.","id":"20190126_Ritka_rosszul_all_Magyarorszag_a_diplomasok_aranyaban","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=7187449c-249b-4abb-8e7c-a5618dc0b76d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f69e0315-2772-47f9-8c10-9eeed7659552","keywords":null,"link":"/gazdasag/20190126_Ritka_rosszul_all_Magyarorszag_a_diplomasok_aranyaban","timestamp":"2019. január. 26. 16:59","title":"Ritka rosszul áll Magyarország a diplomások arányában","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"612bc6df-3724-4a85-ae96-497e1e0ab1bf","c_author":"","category":"cegauto","description":"Csúsznak az utak, érdemes nagyon óvatosan vezetni.","shortLead":"Csúsznak az utak, érdemes nagyon óvatosan vezetni.","id":"20190127_Borulnak_az_autok_az_orszagban","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=612bc6df-3724-4a85-ae96-497e1e0ab1bf&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"eb4d13bd-f618-4fb2-bd30-ddb3726d80c3","keywords":null,"link":"/cegauto/20190127_Borulnak_az_autok_az_orszagban","timestamp":"2019. január. 27. 15:10","title":"Borulnak az autók az országban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c19df78c-23eb-42c2-8c14-093b9da7f9d4","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Minden negyedik munkanélküli tartósan az, holott 72 ezer be nem töltött állás van az országban. Az RTL Klub Híradója azt is megállapítja, Kelet-Magyarországon jóval többen keresnek munkát, mint nyugaton.","shortLead":"Minden negyedik munkanélküli tartósan az, holott 72 ezer be nem töltött állás van az országban. Az RTL Klub Híradója...","id":"20190127_Munkanelkuliseg_szetszakadt_az_orszag","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=c19df78c-23eb-42c2-8c14-093b9da7f9d4&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4490cbf1-1028-4d3a-9f2f-76b347a7c4d4","keywords":null,"link":"/gazdasag/20190127_Munkanelkuliseg_szetszakadt_az_orszag","timestamp":"2019. január. 27. 19:50","title":"Munkanélküliség: szétszakadt az ország","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c952702a-ee59-45b8-bdfe-bf830bef3677","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"cegauto","description":"Napokon belül lejárnak a 2018-as autópálya-matricák. Aki nem vesz újat és úgy hajt fel fizetős utakra, komoly bírságra számíthat. ","shortLead":"Napokon belül lejárnak a 2018-as autópálya-matricák. Aki nem vesz újat és úgy hajt fel fizetős utakra, komoly bírságra...","id":"20190126_autopalya_matrica_2018_ervenyessegi_ido_potdij_birsag","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=c952702a-ee59-45b8-bdfe-bf830bef3677&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e57d6b4c-2023-4148-ace6-4539f28c63fe","keywords":null,"link":"/cegauto/20190126_autopalya_matrica_2018_ervenyessegi_ido_potdij_birsag","timestamp":"2019. január. 26. 09:27","title":"Több tízezres bírságot is kaphatnak az autósok, ha nem figyelnek erre","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ad395c89-0a05-4def-93a3-3ffed2bbf02b","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":" ","shortLead":" ","id":"20190127_A_fel_vilag_ezen_a_4_eves_kisfiun_es_dobtudasan_amul","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=ad395c89-0a05-4def-93a3-3ffed2bbf02b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8c5da0e7-df06-46e8-9cc3-106b4bb57558","keywords":null,"link":"/kultura/20190127_A_fel_vilag_ezen_a_4_eves_kisfiun_es_dobtudasan_amul","timestamp":"2019. január. 27. 19:01","title":"A fél világ ezen a 4 éves kisfiún és dobtudásán ámul","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]