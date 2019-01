Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"113269a8-610a-47da-bd6a-d1c3b7ef3e51","c_author":"MTI","category":"elet","description":"Rekordáron, 333,6 millió japán jenért (mintegy 870 millió forintért) kelt el egy 278 kilogrammos kékuszonyú tonhal a tokiói halpiac idei első árverésén. A vevő a Kimura Kijosi, a Sushi-Zanmai étteremláncot üzemeltető társaság elnöke volt. ","shortLead":"Rekordáron, 333,6 millió japán jenért (mintegy 870 millió forintért) kelt el egy 278 kilogrammos kékuszonyú tonhal...","id":"20190105_Csaknem_900_millio_forint_tonhalert","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=113269a8-610a-47da-bd6a-d1c3b7ef3e51&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f69aa019-8875-44d2-9949-14aa508947ac","keywords":null,"link":"/elet/20190105_Csaknem_900_millio_forint_tonhalert","timestamp":"2019. január. 05. 13:25","title":"Csaknem 900 millió forint egyetlen tonhalért","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5e3432de-52e4-4445-b490-6462a6e44b31","c_author":"Keresztes Imre","category":"vilag","description":"Japán újrakezdi a kereskedelmi célú bálnavadászatot, ami óriási felháborodást váltott ki más országok részéről. A világ legnagyobb emlősének védelme érzelmi kérdés is.","shortLead":"Japán újrakezdi a kereskedelmi célú bálnavadászatot, ami óriási felháborodást váltott ki más országok részéről. A világ...","id":"201901__balnavadaszat__japan_virtus__allatvedok__alsagos_ervek","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=5e3432de-52e4-4445-b490-6462a6e44b31&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"71da5c7f-9c30-4471-8d67-2d947fbc8605","keywords":null,"link":"/vilag/201901__balnavadaszat__japan_virtus__allatvedok__alsagos_ervek","timestamp":"2019. január. 05. 09:00","title":"Kitört a nagy bálnaháború: japán \"kalózok\" kontra \"képmutatók\"?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5e74701e-2d2d-43d7-8679-6c6039905a51","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Ügynökségekkel állítaná meg a miniszterelnök a pazarlást, készülnek a cégek a túlóratörvényre, új törvényeket tanulhatunk az év elején. Ez a hvg.hu heti gazdasági összefoglalója.","shortLead":"Ügynökségekkel állítaná meg a miniszterelnök a pazarlást, készülnek a cégek a túlóratörvényre, új törvényeket...","id":"20190106_Es_akkor_Orbannak_szolhattak_hogy_tul_mohok_a_haverok","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=5e74701e-2d2d-43d7-8679-6c6039905a51&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"74ae35b8-c1b6-45e4-b52d-876e8003dead","keywords":null,"link":"/gazdasag/20190106_Es_akkor_Orbannak_szolhattak_hogy_tul_mohok_a_haverok","timestamp":"2019. január. 06. 10:00","title":"És akkor Orbánnak szólhattak, hogy túl mohók a haverok","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"85d33bae-fbe0-488b-b2a8-458fd0f6a4e5","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A vásárhelyi tüntetésen is tiltakoztak a rabszolgatörvény ellen, de itt inkább azért jöttek el sokan, hogy megmutassák, nem hagyják, hogy a Fidesz „visszafoglalja” a várost. Márki-Zay Péter szerint Vásárhely minta lehet a többi település előtt is.","shortLead":"A vásárhelyi tüntetésen is tiltakoztak a rabszolgatörvény ellen, de itt inkább azért jöttek el sokan, hogy megmutassák...","id":"20190105_Hodmezovasarhely_tuntetes","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=85d33bae-fbe0-488b-b2a8-458fd0f6a4e5&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c213bd7e-2b44-4d45-a458-54b308ddd775","keywords":null,"link":"/itthon/20190105_Hodmezovasarhely_tuntetes","timestamp":"2019. január. 05. 19:39","title":"Hódmezővásárhelyen is tüntettek: „Nem hagyjuk visszafoglalni a várost”","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6828b9c0-6e06-4b02-af50-da83ceb81979","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A 16 perces vágatlan videó - ami a 444.hu-hoz jutott most el - az MTVA rendszerében pihent eddig.","shortLead":"A 16 perces vágatlan videó - ami a 444.hu-hoz jutott most el - az MTVA rendszerében pihent eddig.","id":"20190105_Egy_eddig_eltitkolt_felvetel_arrol_ahogy_fegyveres_orok_eroszakkal_kenyszeritik_rangatjak_es_teperik_foldre_Varju_Laszlot","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=6828b9c0-6e06-4b02-af50-da83ceb81979&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b9c3a668-43e0-4131-b7a8-ab071b9fccbc","keywords":null,"link":"/itthon/20190105_Egy_eddig_eltitkolt_felvetel_arrol_ahogy_fegyveres_orok_eroszakkal_kenyszeritik_rangatjak_es_teperik_foldre_Varju_Laszlot","timestamp":"2019. január. 05. 11:24","title":"Egy eddig eltitkolt felvétel arról, ahogy fegyveres őrök erőszakkal kényszerítik, rángatják és teperik földre Varju Lászlót","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"934e8f8b-e3f2-4051-ab54-68ba49f7305b","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Az asszonyhoz téglási házába törtek be, meg is verték. Pár órán belül elfogták őket a rendőrök.\r

","shortLead":"Az asszonyhoz téglási házába törtek be, meg is verték. Pár órán belül elfogták őket a rendőrök.\r

","id":"20190104_Telefonkabellel_kotoztek_meg_majd_kiraboltak_az_idos_asszonyt_szilveszter_ejjel","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=934e8f8b-e3f2-4051-ab54-68ba49f7305b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"557489e3-d607-4d99-ab9e-7f4ccf38b558","keywords":null,"link":"/itthon/20190104_Telefonkabellel_kotoztek_meg_majd_kiraboltak_az_idos_asszonyt_szilveszter_ejjel","timestamp":"2019. január. 04. 18:01","title":"Telefonkábellel kötözték meg, majd kirabolták az idős asszonyt szilveszter éjjel","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"79b964e8-3139-482b-9db2-14881728089f","c_author":"MTI","category":"itthon","description":"Szerinte Soros György hadrendbe állította magyarországi embereit.","shortLead":"Szerinte Soros György hadrendbe állította magyarországi embereit.","id":"20190106_Sajatos_magyarazatot_adott_a_Fidesz_frakciovezetoje_a_szombati_tuntetesre","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=79b964e8-3139-482b-9db2-14881728089f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1b952115-5c39-4c37-a5a2-e25ea5d7e1a5","keywords":null,"link":"/itthon/20190106_Sajatos_magyarazatot_adott_a_Fidesz_frakciovezetoje_a_szombati_tuntetesre","timestamp":"2019. január. 06. 11:16","title":"Sajátos magyarázatot adott a Fidesz frakcióvezetője a szombati tüntetésre","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a048fd34-dbbb-4d56-8aaf-12b0fd930d62","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"Pénteken folytatódott az a per, amely egy oltásellenes házaspár csecsemőjének halála miatt indult. A hathetes kisfiú a vád szerint azért halt meg, mert agyvérzést kapott a K- vitamin beadásának elmulasztása miatt, és azért, mert nem hívtak hozzá időben orvost.","shortLead":"Pénteken folytatódott az a per, amely egy oltásellenes házaspár csecsemőjének halála miatt indult. A hathetes kisfiú...","id":"20190105_MarkiZay_feleseget_is_meghallgattak_az_oltasellenes_hazaspar_pereben","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=a048fd34-dbbb-4d56-8aaf-12b0fd930d62&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7c275bc4-c44d-4a8f-84b2-f4e564200080","keywords":null,"link":"/kkv/20190105_MarkiZay_feleseget_is_meghallgattak_az_oltasellenes_hazaspar_pereben","timestamp":"2019. január. 05. 09:50","title":"Márki-Zay feleségét is meghallgatták az oltásellenes házaspár perében","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]