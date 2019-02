Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"8238c584-26fe-4e56-98c6-1cddb5b35e65","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A Liberálisok főpolgármester-jelöltje közleményében felsorolja annak a négy szép fizetéssel rendelkező főtanácsadónak a nevét, akiknek feladata volt az elektronikus jegyrendszer ügyének menedzselése is.","shortLead":"A Liberálisok főpolgármester-jelöltje közleményében felsorolja annak a négy szép fizetéssel rendelkező főtanácsadónak...","id":"20190131_Liberalisok_Tarlos_evi_40_millio_forintot_fizetett_fotanacsadoinak_az_ejegyrendszerert_is","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=8238c584-26fe-4e56-98c6-1cddb5b35e65&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f8fba4e6-c9cd-4876-ad7b-7bc724f1e96e","keywords":null,"link":"/itthon/20190131_Liberalisok_Tarlos_evi_40_millio_forintot_fizetett_fotanacsadoinak_az_ejegyrendszerert_is","timestamp":"2019. január. 31. 13:57","title":"Liberálisok: Tarlós évi 40 milliót fizetett az e-jegyrendszerért is felelős főtanácsadóinak","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d99baa93-e4a0-4c71-8145-99dad0ffff51","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Jó sikerült a Facebook-alapító keddi napja; 6,2 milliárd dollárral nőtt a vagyona, és ez elég volt ahhoz, hogy rögtön két helyet ugorjon előre a leggazdagabbak listáján.","shortLead":"Jó sikerült a Facebook-alapító keddi napja; 6,2 milliárd dollárral nőtt a vagyona, és ez elég volt ahhoz, hogy rögtön...","id":"20190201_Zuckerberg_egy_nap_alatt_megkereste_vagyonanak_tobb_mint_10_szazalaket","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=d99baa93-e4a0-4c71-8145-99dad0ffff51&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a06fcda4-98fb-4904-9dde-8baa55207d5d","keywords":null,"link":"/gazdasag/20190201_Zuckerberg_egy_nap_alatt_megkereste_vagyonanak_tobb_mint_10_szazalaket","timestamp":"2019. február. 01. 14:35","title":"Zuckerberg egy nap alatt megkereste vagyonának több mint 10 százalékát","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e4b7c0f5-a8f2-4ba7-a2ce-c21e52eb7c3c","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"A zebrán parkolni nem szép dolog, Splitben viszont most extra büntetés járt érte.","shortLead":"A zebrán parkolni nem szép dolog, Splitben viszont most extra büntetés járt érte.","id":"20190131_Kalapaccsal_vert_szet_egy_gyalogos_egy_zebran_parkolo_autot_Horvatorszagban__video","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=e4b7c0f5-a8f2-4ba7-a2ce-c21e52eb7c3c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e5e08a37-75f0-452f-ae7a-50d31f10c8bc","keywords":null,"link":"/cegauto/20190131_Kalapaccsal_vert_szet_egy_gyalogos_egy_zebran_parkolo_autot_Horvatorszagban__video","timestamp":"2019. január. 31. 17:58","title":"Kalapáccsal vert szét egy gyalogos egy zebrán parkoló autót Horvátországban - videó","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c5845552-f6cc-4747-a924-5a75fccc798c","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Úgy írt Tállai András egy oldalt a nyugdíjutalásról, mintha semmi baj nem lett volna januárban.","shortLead":"Úgy írt Tállai András egy oldalt a nyugdíjutalásról, mintha semmi baj nem lett volna januárban.","id":"20190131_Tallai_Nincs_is_konkret_nap_a_torvenyben_amikor_utalni_kellene_a_nyugdijat","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=c5845552-f6cc-4747-a924-5a75fccc798c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f7d8637d-e45a-4343-9d72-5c043993a65d","keywords":null,"link":"/gazdasag/20190131_Tallai_Nincs_is_konkret_nap_a_torvenyben_amikor_utalni_kellene_a_nyugdijat","timestamp":"2019. január. 31. 19:23","title":"Tállai: Nincs is konkrét nap a törvényben, amikor utalni kellene a nyugdíjat","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"20aa1cc6-3164-41e3-8ad9-c0a0b777413e","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"vilag","description":"Telefonon beszélt csütörtökön a spanyol Néppárt elnöke és a magyar miniszterelnök, akkor hangzott ez el. ","shortLead":"Telefonon beszélt csütörtökön a spanyol Néppárt elnöke és a magyar miniszterelnök, akkor hangzott ez el. ","id":"20190131_Orban_szerint_is_mennie_kell_Maduronak","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=20aa1cc6-3164-41e3-8ad9-c0a0b777413e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4c00f8dc-2410-4151-81a3-7bc9c15c7a65","keywords":null,"link":"/vilag/20190131_Orban_szerint_is_mennie_kell_Maduronak","timestamp":"2019. január. 31. 15:55","title":"Orbán szerint is mennie kell Madurónak","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b2129deb-9bd6-4734-a01c-7f414c80c9ec","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Félig elsüllyedt a Visegrád és Nagymaros között közlekedő komp, pótolni csak egy kisebb tudja, amire járművek nem férnek fel.","shortLead":"Félig elsüllyedt a Visegrád és Nagymaros között közlekedő komp, pótolni csak egy kisebb tudja, amire járművek nem...","id":"20190131_felig_elsullyedt_egy_komp_a_visegradi_kikotoben","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=b2129deb-9bd6-4734-a01c-7f414c80c9ec&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"fa89e56a-8863-4bdf-9f48-82244f3f0fc4","keywords":null,"link":"/cegauto/20190131_felig_elsullyedt_egy_komp_a_visegradi_kikotoben","timestamp":"2019. január. 31. 13:18","title":"Félig elsüllyedt egy komp a visegrádi kikötőben","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5ff132f2-1058-4d19-9e52-30711623edc9","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"A sebesültek között van egy rendőr is, a férfi indítéka ismeretlen. Későbbi hírek szerint az egyik sérült meghalt.","shortLead":"A sebesültek között van egy rendőr is, a férfi indítéka ismeretlen. Későbbi hírek szerint az egyik sérült meghalt.","id":"20190130_Jarokelokre_lott_egy_idos_ferfi_Korzikan_legalabb_heten_megserultek","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=5ff132f2-1058-4d19-9e52-30711623edc9&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"48ebab95-6d8b-425e-b6ab-c42b1a0e9430","keywords":null,"link":"/vilag/20190130_Jarokelokre_lott_egy_idos_ferfi_Korzikan_legalabb_heten_megserultek","timestamp":"2019. január. 30. 18:25","title":"Járókelőkre lőtt egy idős férfi Korzikán, legalább egy halott","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"79f2bb5a-5b14-40ac-9df4-cc6fd4c82309","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Bizalmas irat árulkodik az amerikai-magyar viszony újabb feszültségeiről, amit most megszellőztetett a Direkt36 oknyomozó portál.","shortLead":"Bizalmas irat árulkodik az amerikai-magyar viszony újabb feszültségeiről, amit most megszellőztetett a Direkt36...","id":"20190131_Amerika_ellenseges_allaspontot_kepvisel_Magyarorszaggal_szemben","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=79f2bb5a-5b14-40ac-9df4-cc6fd4c82309&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"be053de3-c8d0-4675-be95-7cf44abc987c","keywords":null,"link":"/itthon/20190131_Amerika_ellenseges_allaspontot_kepvisel_Magyarorszaggal_szemben","timestamp":"2019. január. 31. 08:02","title":"Amerika „ellenséges álláspontot képvisel Magyarországgal szemben”","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]