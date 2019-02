Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"45d17117-7c26-444d-a2e9-495a7719270d","c_author":"Hamvay Péter","category":"kultura","description":"El lehet jutni a népi hímzéstől a pollocki festészetig? Elég napi egy fej káposzta egy művésznek? Érdemes szembeszállnia a hatalommal, a műkereskedelemmel? A Magyar Nemzeti Galéria Csak tiszta forrásból című Korniss Dezső-kiállításának kurátora, Kolozsváry Marianna művészettörténész szerint bármi elképzelhető. Interjú.","shortLead":"El lehet jutni a népi hímzéstől a pollocki festészetig? Elég napi egy fej káposzta egy művésznek? Érdemes...","id":"20190202_Utolso_boleny","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=45d17117-7c26-444d-a2e9-495a7719270d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2ca3cae4-2663-4af9-9d6f-78cec80dc10f","keywords":null,"link":"/kultura/20190202_Utolso_boleny","timestamp":"2019. február. 02. 17:30","title":"„Mit akarnak egy utolsó bölénytől?” – Korniss Dezső útja a népi hímzéstől a neoavantgárdig","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d344c8f5-d52c-4b36-be70-73ce9892fb86","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"A fenti régi magyar közmondást erősíti, hogy a parlamenti képviselők többségének az idei nyilatkozatai alapján semmilyen saját tulajdonú járműve nincs. Akiknek van, ott is inkább a veterán vonal erősödik.","shortLead":"A fenti régi magyar közmondást erősíti, hogy a parlamenti képviselők többségének az idei nyilatkozatai alapján...","id":"20190201_autok_kepviselo_vagyonnyilatkozat_2019","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=d344c8f5-d52c-4b36-be70-73ce9892fb86&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0c9d45e3-bcf5-4bd1-a7be-924279238946","keywords":null,"link":"/cegauto/20190201_autok_kepviselo_vagyonnyilatkozat_2019","timestamp":"2019. február. 01. 11:25","title":"„Tudja, melyik a legjobb autó? A céges” – a vagyonnyilatkozatok alapján a képviselők is így gondolják","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b1087cc4-17bc-417f-9ac4-ce44ffcbff05","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Videón nézheti meg, mi mindent harácsoltak össze a buszos banditák, képesek voltak még a pénztárgépszalagokat is ellopni.","shortLead":"Videón nézheti meg, mi mindent harácsoltak össze a buszos banditák, képesek voltak még a pénztárgépszalagokat is...","id":"20190201_Muszerfal_penztargep_menetrend__a_buszos_banditak_minden_mozdithatot_elvittek","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=b1087cc4-17bc-417f-9ac4-ce44ffcbff05&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"bff8cbed-6d5a-4bd8-9d2e-9663c5ae19c4","keywords":null,"link":"/cegauto/20190201_Muszerfal_penztargep_menetrend__a_buszos_banditak_minden_mozdithatot_elvittek","timestamp":"2019. február. 01. 10:19","title":"Műszerfal, pénztárgép, menetrend – a buszos banditák minden mozdíthatót elvittek","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"899ac031-59f9-49c6-b229-6d115a918d6b","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Szombaton beköszönt a tavasz, bár csak egy napra.","shortLead":"Szombaton beköszönt a tavasz, bár csak egy napra.","id":"20190201_Ma_havas_esot_is_kaphatunk_de_holnap_ilyenrol_mar_szo_sem_lehet","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=899ac031-59f9-49c6-b229-6d115a918d6b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"277cf8db-2dca-4336-a392-20189bd7b25b","keywords":null,"link":"/itthon/20190201_Ma_havas_esot_is_kaphatunk_de_holnap_ilyenrol_mar_szo_sem_lehet","timestamp":"2019. február. 01. 05:02","title":"Ma havas esőt is kaphatunk, de holnap ilyenről már szó sem lehet","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ef9ffda0-4bc0-4fa2-ab90-9fd6c59de787","c_author":"T. R.","category":"itthon","description":"De az egyik autótól megvált, ami fél éve még a nevén volt.","shortLead":"De az egyik autótól megvált, ami fél éve még a nevén volt.","id":"20190201_Vagyonnyilatkozat_2019_Sneider_Tamas_Jobbik","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=ef9ffda0-4bc0-4fa2-ab90-9fd6c59de787&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c0b81e66-0110-41fb-85bd-83b17715626d","keywords":null,"link":"/itthon/20190201_Vagyonnyilatkozat_2019_Sneider_Tamas_Jobbik","timestamp":"2019. február. 01. 00:38","title":"A Jobbik elnöke megtartotta traktorját","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0ecd0dfa-530b-4af9-8959-9f3dcdb2d2e7","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Kúsznak fölfelé az értékpapírjai és jól áll a biztosításai eszközalapokkal is. ","shortLead":"Kúsznak fölfelé az értékpapírjai és jól áll a biztosításai eszközalapokkal is. ","id":"20190201_Szijjarto_Peter_vagyonnyilatkozata_2019","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=0ecd0dfa-530b-4af9-8959-9f3dcdb2d2e7&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4298c7f7-3c0d-4008-a021-280fd4e1b374","keywords":null,"link":"/itthon/20190201_Szijjarto_Peter_vagyonnyilatkozata_2019","timestamp":"2019. február. 01. 00:37","title":"Gyűlnek a milliók Szijjártó Péter bankszámláján","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"fbc7bfea-5edc-4247-ac43-769aa40bb42b","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A Huawei mindenképpen szeretné beelőzni a Samsungot, ezért Barcelonába viszik a hajlítható kijelzős okostelefont. Most az is kiderült, pontosan mikor mutatják be.","shortLead":"A Huawei mindenképpen szeretné beelőzni a Samsungot, ezért Barcelonába viszik a hajlítható kijelzős okostelefont. Most...","id":"20190202_huawei_hajlithato_kijelzo_okostelefon_mwc_2019","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=fbc7bfea-5edc-4247-ac43-769aa40bb42b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6c15b2ef-3df7-439e-a3f4-d7bd47e3e93f","keywords":null,"link":"/tudomany/20190202_huawei_hajlithato_kijelzo_okostelefon_mwc_2019","timestamp":"2019. február. 02. 12:03","title":"Megvillantotta a Huawei az összehajtható mobilját","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2ae37a0c-9af8-4518-9439-69ce8a5d85bf","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"A német gyártó bemutatta két húzómodelljének felfrissített, földgázos változatát.","shortLead":"A német gyártó bemutatta két húzómodelljének felfrissített, földgázos változatát.","id":"20190201_Nem_benzin_nem_gazolaj_hanem_gaz_itt_a_nagyobb_hatotavu_Polo_es_Golf_TGI","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=2ae37a0c-9af8-4518-9439-69ce8a5d85bf&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"54f454cb-96f7-4e77-ad90-04c8402dc10f","keywords":null,"link":"/cegauto/20190201_Nem_benzin_nem_gazolaj_hanem_gaz_itt_a_nagyobb_hatotavu_Polo_es_Golf_TGI","timestamp":"2019. február. 01. 15:21","title":"Nem benzin, nem gázolaj, hanem gáz: itt a nagyobb hatótávú Polo és Golf TGI","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]